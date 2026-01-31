‘Heated Rivalry’, la aclamada serie LGBTQ+ que por fin llega a Latinoamérica: ¿cómo se convirtió en el gran fenómeno de 2026?

“Heated Rivalry”, protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, demuestra el poder de la ficción para transformar el panorama deportivo y social (Instagram/HBO Max)

El próximo febrero, todos los episodios de Heated Rivalry estarán disponibles en HBO Max para América Latina. La serie, que debutó en la televisión canadiense en noviembre de 2025, escaló rápidamente al éxito hasta el punto de ser renovada por una segunda temporada a solo dos semanas de su estreno.

Escrita y dirigida por Jacob Tierney, la producción original de la plataforma Crave se basa en la saga literaria Game Changers, de Rachel Reid. La historia sigue a Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos estrellas en ascenso de la Major League Hockey que coinciden en competencias profesionales desde que son novatos.

La historia se narra a lo largo de ocho años en seis episodios. Rápidamente ambos se convierten en rivales, y este antagonismo es exacerbado por la prensa deportiva de Canadá.

La saga literaria "Game Changers" de Rachel Reid cobra vida en una serie que desafía los estereotipos del hockey (Crave via AP)

Ilya, de origen ruso, es uno de los jugadores extranjeros fichados por los Ottawa Centaurs debido a su brillante desempeño jugando para la selección de su país. Por otro lado, Shane es canadiense y el primer jugador de ascendencia asiática en ubicarse entre las estrellas del hockey. Es capitán del Montreal Voyageurs.

Aunque inicialmente son rivales y no se llevan bien, la relación entre ambos va evolucionando hasta el punto de desarrollar una atracción sexual. Esta aventura romántica se mantiene en secreto para cuidar de las carreras de ambos, puesto que, hasta ese entonces, no hubo jugadores en actividad que sean homosexuales o bisexuales.

El afecto, entre besos y momentos íntimos, ocurre a puertas cerradas, con seudónimos femeninos en sus mensajes de texto y sin la certeza de que oficialmente podrían ser novios en algún momento. Escondiendo su amor del mundo entero, así es como se complejiza la tensión entre los dos protagonistas.

La relación entre Shane Hollander e Ilya Rozanov cambia la narrativa tradicional en la Major League Hockey (HBO Max)

Impacto en el hockey profesional

En conversación con The Drew Barrymore Show, el retirado jugador de hockey Jesse Kortuem confesó que Heated Rivalry lo impulsó a compartir públicamente su sexualidad. Tras conocer su historia, el actor Hudson Williams, de 24 años, extendió sus palabras de agradecimiento por ver la serie y dedicarle palabras tan amables.

“Soy una persona reservada. Los que mejor me conocen saben que no suelo compartir mucho, por no decir nada, en las redes sociales”, había escrito en sus canales oficiales. “Pero últimamente, algo ha despertado en mí (ok, sí, gracias a #HeatedRivalry). Me he dado cuenta de que por fin ha llegado el momento de compartir un viaje que he mantenido en secreto durante mucho tiempo”.

Y aseguró: “Salir del armario en la década de 2000 no me parecía una opción, sobre todo con tan poca representación positiva en los medios de comunicación en aquel momento”.

“Significa mucho para nosotros que nuestro programa haya podido contribuir, aunque sea un poco, a algo positivo en tu vida. Y gracias por tu valentía y por parecer un tipo realmente genial”, expresó Williams a Kortuem en un video especial mostrado en el programa de Barrymore.

El fenómeno "Heated Rivalry" impulsa a deportistas a compartir sus historias personales en medios internacionales (HBO Max)

Mientras que, el atleta indicó: “Es increíble. Estoy abrumado... No me había dado cuenta de que una sola historia podía desencadenar una conversación, podía animar a otros a encontrar por fin la fuerza para ser ellos mismos”.

Williams también abordó este tema en diálogo con Andy Cohen Live de SiriusXM’s y reveló que diversas estrellas profesionales del hockey se habían comunicado con él para compartir sus luchas personales.

“Sí, sin duda son las personas que se ponen en contacto, de forma más o menos anónima, las que dicen: ‘Sigo siendo jugador profesional y sigo sin haber salido del armario’”, detalló.

Ante la pregunta de Cohen sobre si son realmente deportistas quienes enviaron los mensajes, el artista afirmó: “Sí. Jugadores de hockey, jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto”.

“A veces se ponen en contacto de forma privada, a través de Instagram, por ejemplo, y esos son los que realmente te impactan y te hacen pensar: ‘Vaya, este programa es divertido y festivo, pero a veces también toca la fibra sensible de la gente’”, admitió.

Hudson Williams deslumbra en la premiación de los Globos de Oro tras el éxito de la serie nivel global (REUTERS/Mike Blake)

La aparición en los Globos de Oro

Hudson Williams y Connor Storrie revolucionaron la reciente premiación luego de ser invitados ante el éxito de Heated Rivalry en las redes sociales y el surgimiento de una potente fanbase (comunidad de fanáticos) en todo el mundo.

Ambos subieron al escenario a presentar un premio de la gala y protagonizaron un breve sketch inspirado en la serie. Storrie se mostró nervioso y Williams le aconsejó: “Solo imagina a todos en la audiencia... ya sabes”.

“No sé si eso funcionará, teniendo en cuenta que todo el mundo nos ha visto... ya sabes”, respondió el primero y provocó las risas y gritos de la audiencia presente. Finalmente, los dos actores reconocieron que probablemente “sus entrenadores, madres e hijas sí lo habían hecho”.

Las estrellas también estuvieron presentes en la alfombra roja y compartieron diversas entrevistas con medios norteamericanos. “El cambio fue muy rápido; pasé de servir mesas a mudarme al extranjero para un nuevo proyecto”, relató Connor Storrie, quien interpreta a Ilya, para el programa CBS Mornings.

Connor Storrie comparte cómo su vida cambió tras dejar su trabajo como mesero para actuar (REUTERS/Daniel Cole)

El actor estadounidense de 25 años trabaja como mesero, y su vida dio un vuelco en cuestión de meses cuando recibió uno de los papeles principales en Heated Rivalry, según reveló a TODAY: “Trabajaba en un restaurante, trabajé en restaurantes durante ocho años”.

Y añadió: “El día que descubrí que había sido escogido para Heated Rivalry, casi me despiden del restaurante”. Se equivocó sirviendo una mesa y recibió una “terrible” reseña, pero eso ya no importó una vez que miró su teléfono y notó que tenía una llamada perdida: “Y lo conseguí (el papel)”.

Al recordar cómo fue su audición, Storrie compartió con Variety que se grabó sin camiseta para actuar sus líneas. Como se sabe, Ilya y Shane tienen más de una escena completamente desnudos, en los que se observa con detalle el físico esculpido de los atletas.

“Pensé: ‘Si vamos a hacer un programa en el que el sexo tiene un papel tan importante’”, explicó. “Así que me quité la camiseta, aunque no se especificaba. Estuve sin camiseta todo el tiempo porque pensé: ‘Si vamos a hacer eso, tienes que ver cómo son estas personas desnudas’”.

Connor Storrie se mostró sin camiseta para convencer al equipo de producción durante su audición para el papel de Ilya (HBO Max)

La antorcha de los Juegos Olímpicos y la repentina fama

Unos días atrás, los actores fueron elegidos para cargar la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia. Hudson Williams y Connor Storrie aparecieron vestidos con chaquetas blancas de la organización y posaron frente a las cámaras mientras realizaban el recorrido.

Ante los gritos de sus seguidores, Williams y Storrie caminaron por las calles italianas portando el mayor símbolo de la competencia. El hecho fue celebrado por sus fans a nivel global, quienes siguen de cerca sus actividades dentro y fuera de la pantalla.

El fenómeno de Heated Rivalry no ha pasado desapercibido por las estrellas y, de hecho, Hudson Williams abordó la creciente exposición en el podcast Shut Up Evan. “No parece algo para lo que puedas prepararte”, sostuvo. “Ahora es una existencia diferente... es una vida diferente”.

En su llegada a EE. UU., Williams fue rodeado de fanáticas, mayormente mujeres jóvenes, y comparó esta sensación con la que habrían vivido los Beatles o el grupo de K-Pop BTS: “Cuando ves a estas personas, hay un elemento de ‘eso no es otro ser humano, es una celebridad’ que existe en esta extraña definición que es muy abstracta...”.

La antorcha olímpica recorre las calles de Milán en manos de los actores de "Heated Rivalry" (Créditos: @olympics)

“Pensaba que podía empatizar con ello, pero hasta ahora no había podido sentir plenamente lo que estaban pasando. Y ahora me ha invadido una oleada de simpatía, porque no es fácil tener a los paparazzi y a la gente constantemente diciéndote: ‘¡Firma esto, haz esto!’”, admitió sobre su nueva vida como famoso.

En referencia al vínculo entre ambos como compañeros de elenco, Storrie profundizó en cómo “la cultura masculina y el afecto” es percibido desde fuera, ya que no es algo muy común de ver.

“Es tabú que los hombres sean amigos y se toquen de cierta manera o se den la mano. Y como Hudson y yo tenemos una relación tan sexual, es muy interesante ver cómo la gente sexualiza nuestras muestras de afecto, que son puramente amistosas”, dijo a Variety.

En ese sentido, afirmó que existe una comodidad entre los dos, luego de haber experimentado “la experiencia más loca juntos”, sin embargo, cuestiona el hecho de que se tergiverse ese compañerismo debido a la naturaleza de la relación entre sus personajes.

“Si le pongo la mano en la pierna mientras estamos sentados haciendo una rueda de prensa [es] porque es mi mejor amigo y lo quiero, y tenemos ese nivel de comodidad”, aseguró. “Es interesante que eso se convierta instantáneamente en ‘Son más que amigos’”.

La representación LGBTIQ+ en el hockey gana visibilidad gracias al impacto de la serie que llegará a las pantallas de América Latina el 6 de febrero (HBO Max)

Heated Rivalry llegará a HBO Max en América Latina el 6 de febrero de 2026. La segunda temporada ya fue confirmada y se espera que inicie el rodaje próximamente.