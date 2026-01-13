Connor Storrie, el mesero que se convirtió en estrella: la historia del actor de “Heated Rivalry”

La historia de Connor Storrie refleja cómo una llamada inesperada cambió su vida y lo llevó del restaurante al elenco de "Heated Rivalry" (REUTERS/HBO Max)

Un cambio imprevisto definió el camino profesional de Connor Storrie: una llamada de su agente lo sacó de su empleo como mesero y lo llevó directamente al elenco de Heated Rivalry.

Aunque la noticia transformó su vida, el actor de 25 años permaneció algunos días más en el restaurante.

“El cambio fue muy rápido; pasé de servir mesas a mudarme al extranjero para un nuevo proyecto”, recordó al programa CBS Mornings.

Durante los ocho meses previos a la serie, Storrie alternó su deseo de actuar con la rutina del restaurante.

Según relató, “durante el proceso de audición, incluso después de una y dos llamadas de regreso, seguía trabajando ahí”.

El actor atravesó un proceso de audición largo y desafiante antes de obtener el papel de Ilya Rozanov (REUTERS/Mario Anzuoni)

No podía evitar preguntarse si lograría el papel o perdería su empleo: “Estaba muy nervioso durante todo el proceso, sin saber si lograría el papel o perdería mi empleo”.

El día clave, tras haber cometido un error en el trabajo, su gerente general lo llamó para advertirle: “Esta es tu última oportunidad. Si algo como esto vuelve a pasar, estás fuera”.

Fue durante su descanso cuando Storrie vio la llamada perdida de su agente y supo que todo había cambiado. “Supe que lo había conseguido”, confesó.

Entre risas, relató cómo ese mismo día le comunicó a su jefe: “Por cierto, renuncio”.

El paso siguiente no fue inmediato. Connor Storrie recordó que trabajó “como cinco turnos más ahí y, una semana después, ya estaba en Canadá”.

Storrie destaca que la experiencia como mesero fortaleció su perseverancia y fue clave para su oportunidad en la serie (HBO Max)

La rapidez del cambio lo sorprendió: “La llamada de mi agente cambió por completo el rumbo de mi vida profesional”.

Aunque el gerente general estuvo a punto de despedirlo, también mostró comprensión.

“El apoyo de mi gerente general, a pesar de todo, fue importante para poder dar el siguiente paso”, admitió.

El trabajo en el restaurante ofreció más que una fuente de ingresos: “La experiencia en el restaurante me enseñó mucho sobre la perseverancia antes de lograr mi oportunidad en Heated Rivalry”.

El proceso de audición, calificado por el actor como “largo y desafiante”, terminó por abrirle una puerta.

"Heated Rivalry" logró un alcance internacional sorprendente, superando las expectativas del propio creador, Jacob Tierney (HBO Max/Crave)

Ahora, observa su historia desde otra perspectiva: “Entiendo que la perseverancia y la oportunidad van de la mano”.

Como él mismo dijo, “nunca imaginé que ese día tan complicado sería el inicio de un cambio tan grande en mi vida”.

Heated Rivalry se presentó en un momento especial.

El propio Connor Storrie admitió que “siempre soñé con actuar, pero nunca pensé que la oportunidad llegaría en medio de una crisis laboral”.

El actor resumió su experiencia con gratitud: “Estoy agradecido por cada experiencia que me preparó para este momento”.

El programa explora la evolución emocional y física de la pareja principal, destacando la importancia de la sexualidad en el desarrollo de los personajes (Instagram)

Todo sobre la temporada 2 de “Heated Rivalry”

El alcance internacional de Heated Rivalry sorprendió incluso a su creador, Jacob Tierney. “Estamos todos un poco abrumados por la reacción al programa”, reconoció en diálogo con Deadline.

La relación entre Shane Hollander y Ilya Rozanov (interpretado por Connor Storrie) seguirá siendo el centro de la historia. “Siempre girará en torno a Shane y Ilya, esta serie”, aseguró.

La próxima temporada parte de la novela The Long Game de Rachel Reid, aunque Jacob Tierney aclaró que aún no hay guion. “No tengo detalles. No he empezado a escribir”, explicó.

Aprovechará la oportunidad de incluir nuevas historias y personajes: según sus palabras, “tenemos todo un universo aquí, y hay muchas otras cosas que vamos a explorar y que vamos a empezar a tomar más en serio ahora que sabemos que hay una audiencia para ello”.

La relación central entre Shane Hollander e Ilya Rozanov continuará siendo el eje en la temporada 2 de "Heated Rivalry" (HBO Max/Crave)

El programa ha sido reconocido por mostrar la evolución de la pareja principal a través de escenas de intimidad física y emocional.

“Lo que estaba comprometido a hacer era asegurarme de que viéramos evolucionar esta relación a través del sexo”, explicó Tierney, quien considera la sexualidad un aspecto inseparable del desarrollo de los personajes.

Para él, “el sexo es la manera en que entienden al otro, y es la forma en que nosotros los entendemos como pareja”.

Uno de los momentos que más comentarios recibió por parte del público fue el beso entre Scott y Kip en el cierre de temporada, que Jacob Tierney describió como “muy emotivo”.

Además, la serie ha tratado el proceso de salir del armario y las diferencias entre Shane e Ilya frente a sus familias.

En ese sentido, el creador insistió en la importancia de “relaciones sofisticadas y complejas con los padres”.

La salida del armario y las complejas relaciones familiares de los protagonistas continúan siendo temas relevantes en la próxima entrega (HBO Max/Crave)

La segunda temporada mantendrá su enfoque en la pareja principal y sumará nuevas subtramas.

“Estoy deseando volver a escribir. Estoy deseando volver a este mundo con ellos”, expresó Jacob Tierney sobre el futuro de Heated Rivalry.