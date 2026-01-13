Hudson Williams reveló cuál fue la escena que lo convenció de protagonizar “Heated Rivalry”

Hudson Williams alcanza el reconocimiento internacional con "Heated Rivalry", destacando la representación queer en la televisión actual (HBO Max)

Hudson Williams es uno de los protagonistas de Heated Rivalry, la serie romántica que impulsó una nueva mirada sobre la representación queer en televisión y lo llevó al reconocimiento global tras años de trabajo en la industria.

Su salto a la fama implicó una exposición súbita que modificó su vínculo con el público y la prensa.

“Han visto cada grieta y cada poro. Es una locura. Se siente como un éxito rápido de la noche a la mañana”, describió en diálogo con CNN.

El actor admitió que la intensidad del fenómeno lo sobrepasó y que la exposición constante alteró su relación con los seguidores.

La privacidad, señaló, “se siente rara”. Para Williams, establecer límites ante la devoción internacional se volvió imprescindible.

El actor preparó su papel de Shane Hollander con mapas temporales y una rigurosa investigación sobre cultura y códigos del hockey sobre hielo (HBO Max)

El impacto mediático de Heated Rivalry sorprendió incluso a sus protagonistas.

Junto a su co-estrella Connor Storrie, Hudson llegó a preguntarse si el interés en la serie era genuino o solo una burbuja amplificada por algoritmos.

“¿La gente realmente está hablando de esto? ¿O es un algoritmo que solo nos atiende a nosotros?”, relató a CNN.

El reconocimiento se hizo tangible cada vez que viajaban o participaban de un encuentro público.

Basada en la saga Game Changers de Rachel Reid y adaptada por Jacob Tierney, la serie explora la relación secreta entre dos estrellas del hockey.

La química entre Williams y Connor Storrie en la serie se forjó gracias a una convivencia intensa durante el rodaje en Canadá (Instagram)

Una escena con la madre de Shane Hollander —su personaje—, lo convenció de sumarse al proyecto.

“Esa escena fue la que más me destrozó cuando leí el guion”, aseguró a Variety, al referirse a una secuencia ausente en la novela original que permitió abordar la reconciliación generacional y el deseo de criar a los hijos en un entorno más abierto.

La producción, grabada en Canadá y adquirida por HBO Max, buscó una evolución en la forma de mostrar el romance queer.

Williams destaca el aporte de Tierney y menciona el valor de las escenas en las que “el humor y la intimidad conviven”.

El intérprete detalló a Variety que algunas situaciones, incluso explícitas, surgieron de la improvisación y de la complicidad con Storrie, y que una de las más comentadas recibió la validación de la coordinadora de intimidad y del propio director.

“Esa escena fue la que más me destrozó cuando leí el guion”, detalló Williams sobre una escena familiar de los Hollander (HBO Max)

El rodaje obligó a los actores a compartir una convivencia intensa, lo que, según Hudson Williams, favoreció la química en pantalla.

“Solo quería que el lugar se sintiera como un hogar para Ilya”, expresó sobre el proceso de construcción de la relación entre los protagonistas.

Aunque la trama transcurre a lo largo de casi una década, las distintas etapas se filmaron fuera de orden.

Para mantener la coherencia emocional de Shane, el actor recurrió a mapas temporales y a una preparación rigurosa, según contó a The Hollywood Reporter.

El reto fue mayor porque no tenía experiencia en hockey sobre hielo y debió aprender los códigos culturales del deporte.

Hudson Williams destaca la importancia de contar una historia LGBTQ+ optimista, diferenciando "Heated Rivalry" del pesimismo habitual en relatos queer (HBO Max)

La repercusión de Heated Rivalry derivó en la confirmación de una segunda temporada y en un aumento exponencial de seguidores en redes sociales.

El actor recordó sus días como mesero en Vancouver, una ciudad “más cara que Los Ángeles, así que era muy duro”.

Aunque el proceso parecía vertiginoso, aseguró a THR que lo vivió como una acumulación de pequeñas sorpresas.

La exposición mediática trajo momentos incómodos y profundas reflexiones sobre la privacidad.

Para el actor, “la relación con los fans requiere poner un límite en ciertos puntos”, como reiteró a CNN.

A pesar del éxito, el desenlace de la primera temporada evita finales tradicionales y deja a los personajes aún en el armario, según Williams (HBO Max)

Ante algunos comentarios agresivos en internet, Hudson Williams eligió el humor y la distancia para enfrentar la hostilidad, pero reconoce que la mayoría de las reacciones resultaron positivas y cálidas.

Contar una historia optimista, distinta del pesimismo que suele dominar los relatos queer, resultó fundamental para Williams.

“La razón por la que nuestro programa está funcionando tan bien es porque no quiere reforzar los peores miedos”, afirmó en charla con Variety.

Considera que el guion de Tierney supera las expectativas habituales del género, combinando escenas de alto voltaje y un trasfondo emocional honesto.

El desenlace de la primera temporada deja a los personajes aún en el armario, un desenlace que, para el protagonista, se distancia de los tópicos de finales felices.

"Heated Rivalry" llegará al streaming en América Latina en febrero de 2026 (HBO Max)

“No es un final feliz tradicional porque siguen ocultos”, reflexionó en diálogo con Variety, y añadió que la palabra “perdón” implica que hubo algo mal hecho.

Heated Rivalry podrá verse en América Latina desde febrero a través de HBO Max.