Entretenimiento

Cuándo se estrenará “Heated Rivalry” en Latinoamérica

El drama protagonizado por Hudson Williams y Connor Storrie desembarcará pronto en streaming para América Latina

Guardar
HBO Max anuncia el próximo estreno en febrero en Latinoamérica de la serie original de Crave HEATED RIVALRY, un drama romántico basado en la aclamada saga literaria Game Changers de la autora Rachel Reid. (HBO Max)

Después del furor que encendió en las redes sociales, HBO Max confirmó que llevará la serie canadiense Heated Rivalry para sus usuarios en América Latina. Esta producción está basada en la saga literaria Game Changers de la escritora Rachel Reid, y ha capturado especialmente al público juvenil por retratar la intensa competitividad y el apasionado romance secreto entre dos atletas de élite.

HBO ya transmitía la serie para sus suscriptores en Estados Unidos, pero ahora ampliará su alcance a países de Latinoamérica en febrero de 2026.

Aunque todavía no se comunicó el día exacto de estreno, la confirmación ha sido celebrada en la comunidad de fanáticos que hasta ahora había seguido la serie a distancia y muchas veces sorteando restricciones geográficas para poder verla.

De qué trata “Heated Rivalry”

Heated Rivalry explora ocho años
Heated Rivalry explora ocho años de una relación secreta entre dos estrellas del deporte de élite (Captura: Crave)

Creada por el multipremiado guionista, director y productor canadiense Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy), Heated Rivalry narra la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional que compiten en la élite de la Major League Hockey.

Dentro del hielo son rivales declarados; fuera de él, mantienen una relación secreta intensa y compleja.

Los protagonistas son interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, y representan a dos figuras públicas sometidas a la presión del alto rendimiento deportivo, la exposición mediática y los códigos tradicionales del deporte profesional.

Lo que comienza como un encuentro casual entre dos jóvenes novatos se transforma, a lo largo de ocho años, en un vínculo marcado por la atracción, la negación, el deseo y el autodescubrimiento.

La serie de seis episodios se apoya en un clásico tropo romántico —enemies to lovers— pero lo desarrolla dentro de un entorno pocas veces explorado desde una perspectiva queer: el hockey profesional.

Hudson Williams y Connor Storrie
Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan la serie romántica ambientada en el competitivo mundo del hockey profesional (HBO Max/Crave)

Como describe la sinopsis oficial difundida por HBO Max, “Shane e Ilya deben decidir si existe espacio para el amor verdadero en un mundo ferozmente competitivo, donde mostrar vulnerabilidad puede interpretarse como una debilidad”.

Además de Williams y Storrie, el elenco incluye a François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Aunque en el papel podía parecer una propuesta de nicho, Heated Rivalry se convirtió rápidamente en un fenómeno global tras su estreno original en noviembre de 2025 en Canadá a través de Crave, la plataforma de Bell Media.

La producción creció impulsada por el boca a boca entre los espectadores que viralizaron memes, debates, teorías y fanfics, hasta que Heated Rivalry trascendió los territorios donde se emitía por plataformas oficiales.

Para Forbes, parte del impacto de la serie radica en su decisión de no caer en pretenciosidad o disfrazar su identidad. En declaraciones recogidas por la Associated Press, el showrunner destacó con claridad el componente adulto y erótico que forma parte del show. Además de las múltiples escenas íntimas de los protagonistas masculinos, el romance se construye como un “slow-burn”, que se gesta lentamente, con sentimientos encontrados entre los dos jugadores.

Shane e Ilya son rivales
Shane e Ilya son rivales dentro del hielo y amantes fuera de él (Captura: Crave)

El éxito fue tal que, incluso antes de que concluyera la emisión de la primera temporada, HBO y Crave anunciaron oficialmente la renovación para una segunda entrega.

Todo indica que esta temporada 2 de Heated Rivalry será más extensa que la primera y, en principio, seguirá la historia planteada en The Long Game, la secuela de la novela original de Rachel Reid.

Aunque todavía no se anunció una fecha de estreno, ni detalles sobre el inicio del rodaje, las estimaciones indican que podría tardar entre uno y dos años en llegar si mantiene un calendario de producción similar al de la primera temporada, la cual comenzó a filmarse en abril de 2025.

Temas Relacionados

Heated RivalryHBO MaxConnor StorrieLatinoaméricaSeriesHudson WilliamsEntretenimiento

Últimas Noticias

La razón por la que Nick Jonas salió de la ceremonia de los Globos de Oro

El cantante explicó en redes sociales que sufrió un episodio de ansiedad social durante la gala

La razón por la que

Timothy Busfield se entrega a las autoridades tras ser acusado de agresión sexual infantil

Mientras avanzan las investigaciones, el actor y director insiste en que es inocente de los delitos que se le imputan

Timothy Busfield se entrega a

Hudson Williams reveló cuál fue la escena que lo convenció de protagonizar “Heated Rivalry”

La serie de temática LGBTQ+ sigue a dos jugadores de hockey que son rivales y a su vez experimentan una atracción romántica

Hudson Williams reveló cuál fue

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

El grupo de k-pop confirmó que regresará a México, Chile y Brasil. También será la primera visita de BTS en Colombia, Perú y Argentina

BTS Tour 2026: cómo comprar

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La Mole se encuentran en nuevo tráiler de la anticipada película

La nueva superproducción de Marvel Studios prevé reunir a héroes de todas las generaciones en una batalla contra Doctor Doom

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La
DEPORTES
Mauro Icardi falló dos penales

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

El hijo de Batistuta como técnico y Chamot como mánager: el proyecto “a lo Guardiola” que revoluciona a un club argentino

“¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!”: revelaron las peleas y roces que derivaron en la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

TELESHOW
Catherine Fulop contó cómo es

Catherine Fulop contó cómo es su estado de salud a un mes y medio de su operación de hombro

Elina Costantini habló de las ganas que tiene de ser madre por segunda vez junto a Eduardo Costantini

Jimena Barón mostró una nueva foto de Arturo y sorprendió por el increíble parecido con Matías Palleiro

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

INFOBAE AMÉRICA

Wall Street cerró a la

Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán

Un reporte elevó a entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán por la brutal represión del régimen

Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario