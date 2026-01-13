Cuándo se estrenará “Heated Rivalry” en Latinoamérica

HBO Max anuncia el próximo estreno en febrero en Latinoamérica de la serie original de Crave HEATED RIVALRY, un drama romántico basado en la aclamada saga literaria Game Changers de la autora Rachel Reid. (HBO Max)

Después del furor que encendió en las redes sociales, HBO Max confirmó que llevará la serie canadiense Heated Rivalry para sus usuarios en América Latina. Esta producción está basada en la saga literaria Game Changers de la escritora Rachel Reid, y ha capturado especialmente al público juvenil por retratar la intensa competitividad y el apasionado romance secreto entre dos atletas de élite.

HBO ya transmitía la serie para sus suscriptores en Estados Unidos, pero ahora ampliará su alcance a países de Latinoamérica en febrero de 2026.

Aunque todavía no se comunicó el día exacto de estreno, la confirmación ha sido celebrada en la comunidad de fanáticos que hasta ahora había seguido la serie a distancia y muchas veces sorteando restricciones geográficas para poder verla.

De qué trata “Heated Rivalry”

Heated Rivalry explora ocho años de una relación secreta entre dos estrellas del deporte de élite (Captura: Crave)

Creada por el multipremiado guionista, director y productor canadiense Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy), Heated Rivalry narra la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional que compiten en la élite de la Major League Hockey.

Dentro del hielo son rivales declarados; fuera de él, mantienen una relación secreta intensa y compleja.

Los protagonistas son interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, y representan a dos figuras públicas sometidas a la presión del alto rendimiento deportivo, la exposición mediática y los códigos tradicionales del deporte profesional.

Lo que comienza como un encuentro casual entre dos jóvenes novatos se transforma, a lo largo de ocho años, en un vínculo marcado por la atracción, la negación, el deseo y el autodescubrimiento.

La serie de seis episodios se apoya en un clásico tropo romántico —enemies to lovers— pero lo desarrolla dentro de un entorno pocas veces explorado desde una perspectiva queer: el hockey profesional.

Hudson Williams y Connor Storrie protagonizan la serie romántica ambientada en el competitivo mundo del hockey profesional (HBO Max/Crave)

Como describe la sinopsis oficial difundida por HBO Max, “Shane e Ilya deben decidir si existe espacio para el amor verdadero en un mundo ferozmente competitivo, donde mostrar vulnerabilidad puede interpretarse como una debilidad”.

Además de Williams y Storrie, el elenco incluye a François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Aunque en el papel podía parecer una propuesta de nicho, Heated Rivalry se convirtió rápidamente en un fenómeno global tras su estreno original en noviembre de 2025 en Canadá a través de Crave, la plataforma de Bell Media.

La producción creció impulsada por el boca a boca entre los espectadores que viralizaron memes, debates, teorías y fanfics, hasta que Heated Rivalry trascendió los territorios donde se emitía por plataformas oficiales.

Para Forbes, parte del impacto de la serie radica en su decisión de no caer en pretenciosidad o disfrazar su identidad. En declaraciones recogidas por la Associated Press, el showrunner destacó con claridad el componente adulto y erótico que forma parte del show. Además de las múltiples escenas íntimas de los protagonistas masculinos, el romance se construye como un “slow-burn”, que se gesta lentamente, con sentimientos encontrados entre los dos jugadores.

Shane e Ilya son rivales dentro del hielo y amantes fuera de él (Captura: Crave)

El éxito fue tal que, incluso antes de que concluyera la emisión de la primera temporada, HBO y Crave anunciaron oficialmente la renovación para una segunda entrega.

Todo indica que esta temporada 2 de Heated Rivalry será más extensa que la primera y, en principio, seguirá la historia planteada en The Long Game, la secuela de la novela original de Rachel Reid.

Aunque todavía no se anunció una fecha de estreno, ni detalles sobre el inicio del rodaje, las estimaciones indican que podría tardar entre uno y dos años en llegar si mantiene un calendario de producción similar al de la primera temporada, la cual comenzó a filmarse en abril de 2025.