Victoria Beckham y Nicola Peltz no se soportaban mucho antes del drama de la boda: “La comunicación era mínima”

Victoria Beckham y Nicola Peltz no tenían una buena relación. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Las tensiones entre Nicola Peltz y Victoria Beckham no habrían comenzado con la boda ni con las recientes acusaciones públicas de Brooklyn Beckham, sino que, según distintas fuentes, ya existían conflictos previos que se fueron profundizando con el paso del tiempo.

Así lo indicaron allegados a la familia en declaraciones a Page Six en agosto de 2022, cuando aseguraron que la relación entre la actriz estadounidense y su suegra era distante y conflictiva incluso antes del casamiento celebrado en abril de ese año en Florida.

“Ellas no se soportan y no se hablan”, afirmó entonces una fuente cercana, que sostuvo que los problemas “ya se estaban gestando” antes de la boda.

De acuerdo con ese testimonio, la etapa previa al enlace fue especialmente complicada. “La preparación de la boda fue horrenda”, señaló el informante, quien apuntó directamente a la falta de comunicación entre ambas partes.

Nicola Peltz y Victoria Beckham no se llevaban bien desde que comenzaron los preparativos de la boda. (AP/Vianney Le Caer)

Según esa versión, la actriz de 31 años habría decidido excluir a su suegra del proceso de organización del evento. “Nicola no quería que Victoria fuera parte de la planificación y no le informaba nada. La comunicación era mínima”, explicó la fuente.

Esta dinámica habría generado un clima de incomodidad que terminó afectando la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria.

En ese contexto, otro informante describió la situación como una sucesión de “dramas pequeños pero constantes” que se interpusieron entre el joven, entonces de 26 años, y su familia.

En 2022, incluso, se llegó a afirmar que David y Victoria Beckham no hablaban con su hijo desde hacía varios meses.

Brooklyn Beckham lleva varios años distanciado de David y Victoria Beckham. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci. Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

A esto se sumaron gestos públicos que, según allegados, contribuyeron a profundizar el malestar, como la aparición de Brooklyn y Nicola en la portada de la revista británica Tatler, donde él se refirió a su esposa como “la nueva señora Beckham”.

Algunas fuentes sugirieron en ese momento que Peltz podría haberse sentido incómoda o desplazada por la notoriedad de Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls y empresaria consolidada, especialmente en el marco de una boda que buscaba tener identidad propia.

Sin embargo, ninguna de las partes involucradas confirmó públicamente estas interpretaciones.

El conflicto familiar volvió a ocupar el centro de la escena esta semana, cuando Brooklyn Beckham publicó una extensa declaración en Instagram Stories en la que acusó a sus padres de distintos comportamientos durante los preparativos y el desarrollo de la boda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brooklyn Beckham se pronunció por primera vez acerca del distanciamiento con sus padres (Créditos: Instagram/Brooklyn Beckham)

En un mensaje de seis páginas, el joven señaló, entre otras cosas, que su madre habría cancelado a último momento el diseño del vestido de novia de Nicola, obligándola a buscar otra opción con urgencia, y que sus padres intentaron controlar el relato mediático sobre la familia.

Uno de los episodios más delicados mencionados por Brooklyn fue el del primer baile de los recién casados. Según su versión, Victoria Beckham “interrumpió” ese momento y bailó con él de manera que lo hizo sentir “incómodo y humillado”.

Un invitado a la boda ya había relatado anteriormente a Page Six que, tras una presentación del cantante Marc Anthony, Victoria subió al escenario y bailó con su hijo, lo que habría generado malestar en Nicola Peltz. “Ella tomó ese momento que le correspondía a Nicola”, afirmó esa fuente.

No obstante, surgieron versiones contrapuestas. Un empleado que trabajó en el evento aseguró al diario The Sun que, después de la boda, Nicola le habría planteado un ultimátum a Brooklyn, obligándolo a elegir entre ella y su madre.

Nicola Peltz le dio un ultimatum a Brooklyn Beckham. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según ese testimonio, la actriz sería el principal motivo del distanciamiento entre el joven y sus padres. Estas afirmaciones tampoco fueron confirmadas oficialmente.

Más allá de las versiones cruzadas, lo cierto es que Brooklyn Beckham dejó clara su postura actual. En su mensaje en redes sociales afirmó que no tiene intención de reconciliarse con su familia y que su decisión responde a la necesidad de defender su matrimonio.