Los Beckham temen perder a Brooklyn para siempre, tras las acusaciones de querer sabotear su matrimonio: “Están horrorizados”

David y Victoria Beckham atraviesan una profunda crisis familiar luego de los señalamientos públicos de su hijo

Brooklyn Beckham no tiene intenciones de arreglar las cosas con su familia. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci. Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

David y Victoria Beckham atraviesan uno de los momentos más delicados de su vida familiar. Pese a las duras acusaciones que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, lanzó públicamente contra ellos, el matrimonio estaría dispuesto a recibirlo “con los brazos abiertos” en cuanto él decida retomar el contacto.

Así lo aseguran fuentes cercanas a la familia citadas por la revista PEOPLE, que revelan la profunda preocupación de los Beckham por la posibilidad de perder definitivamente la relación con su hijo.

La controversia estalló el pasado 19 de enero, cuando Brooklyn publicó un extenso y explosivo mensaje en Instagram en el que acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con su esposa, la actriz y heredera Nicola Peltz, supuestamente en busca de publicidad.

En el texto, el joven de 26 años afirmó que su familia ha faltado reiteradamente al respeto a su mujer y que, desde antes de su boda en 2022, habría existido un intento constante de dañar su matrimonio.

Brooklyn Beckham aseguró que su madre lo humilló durante su boda con Nicola Peltz (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según una fuente citada por PEOPLE, David y Victoria están “aterrados ante la idea de perder a su hijo” y lo aceptarían de inmediato si él decide reconstruir el vínculo.

Son una familia muy unida, aunque de una forma distinta a la de la familia de Nicola”, explicó el informante. La publicación de Brooklyn habría causado un gran impacto emocional en sus padres, quienes se mostraron “horrorizados por todo lo ocurrido” y profundamente dolidos por la situación.

El matrimonio, que también es padre de Romeo, de 23 años; Cruz, de 20 años; y Harper, de 14 años, no ha emitido una respuesta pública directa a las acusaciones.

Por si fuera poco, una segunda fuente cercana a la familia señaló que David y Victoria confían en que el tiempo ayude a sanar las heridas. “Creen que Brooklyn volverá eventualmente. Sienten que no pueden hacer nada más hasta que eso ocurra”, afirmó.

David y Victoria Beckham confían en que Brooklyn volverá a la famlia eventualmente. (AP/Vianney Le Caer)

La distancia entre ambas partes parece ser total en el día a día. De acuerdo con el mismo informante, Brooklyn y Nicola no mantienen comunicación directa con David y Victoria, y cualquier intercambio se realiza exclusivamente a través de mediadores.

En su mensaje en redes sociales, Brooklyn fue especialmente crítico con su madre, Victoria Beckham. Aseguró que ella habría invitado a mujeres de su pasado a eventos familiares con la intención de incomodar a la pareja.

También relató un episodio ocurrido durante su boda en abril de 2022, celebrada ante casi 600 invitados en la finca de la familia Peltz en Palm Beach, Florida. Según su versión, Victoria habría “arruinado” el primer baile de los recién casados al protagonizar un momento incómodo frente a los asistentes.

Supuestamente, Victoria Beckham arruinó el primer balide de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Instagram/Nicola Peltz)

Brooklyn describió el episodio como uno de los más humillantes de su vida, afirmando que se sintió profundamente avergonzado durante lo que debía ser un momento íntimo y romántico con su esposa.

En medio de esta fractura familiar, una fuente citada previamente por PEOPLE aseguró que David y Victoria han pedido en repetidas ocasiones a Brooklyn y Nicola que se reúnan para dialogar y avanzar hacia una reconciliación. “David ama a sus hijos. Son todo para él”, concluyó el informante.

