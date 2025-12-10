Eric Dane anuncia su libro de memorias tras revelar su diagnóstico de ELA

Maria Shriver respalda la publicación de Book of Days bajo su sello The Open Field, destacando la importancia de difundir la realidad de la esclerosis lateral amiotrófica.

Eric Dane, conocido por su trayectoria en televisión y cine, lanzará en 2026 sus nuevas memorias tituladas Book of Days; A Memoir in Moments, un proyecto que marcará su debut como autor y que llega en un momento crucial de su vida. El anuncio fue realizado el lunes 8 de diciembre por The Open Field, el sello editorial de Maria Shriver bajo Penguin Random House, que publicará el libro. La noticia se produce ocho meses después de que el actor revelara públicamente que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva a las neuronas motoras.

Dane, de 53 años, había compartido su diagnóstico en una declaración exclusiva a la revista People, en la que habló sobre el impacto de la ELA en su vida diaria y su determinación por mantenerse activo y presente para su familia. Ahora, con la publicación de sus memorias, el actor busca dejar un testimonio íntimo que capture los días que han marcado su vida, tanto los luminosos como los más difíciles.

El proyecto editorial se enmarca en la línea de trabajos personales que The Open Field ha impulsado en los últimos años, como el libro The Unexpected Journey de Emma Heming Willis, enfocado también en experiencias vinculadas a enfermedades neurológicas y procesos de cuidado.

Eric Dane asiste a una alfombra roja en medio del proceso de escritura de sus memorias enfocadas en días clave y en los efectos de la ELA. (Composición fotográfica)

Un recorrido por los días que marcaron su vida

Según adelantó el sello editorial, Book of Days se estructura en momentos significativos que han definido el camino de Dane, desde el nacimiento de sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine hasta su primer día en el set de Grey’s Anatomy, serie que consolidó su carrera internacional. También incluye el episodio en el que decidió iniciar su sobriedad, un proceso que él mismo ha comentado públicamente en varias ocasiones, y el día en que recibió su diagnóstico de ELA, uno de los capítulos centrales del libro.

El comunicado destaca que la obra invita a los lectores a reflexionar sobre cómo, en medio del ritmo acelerado de la vida, es posible identificar y valorar los días que realmente importan. Esta idea de detenerse a contemplar lo esencial atraviesa toda la propuesta narrativa del actor.

Dane es consciente del peso emocional que implica abrir su historia al público, pero ha expresado que su intención es que su experiencia sirva como un recordatorio de la importancia de vivir con propósito. Para él, escribir estas memorias es también una forma de legar algo significativo a sus hijas y de aportar claridad sobre lo que implica convivir con la ELA.

El actor participa en la promoción de sus proyectos durante el anuncio editorial de Book of Days, publicado por The Open Field. (FACEBOOK: @GoodMorningAmerica)

El respaldo de Maria Shriver y la misión del libro

Maria Shriver, periodista y fundadora del sello The Open Field, señaló en un comunicado que se siente profundamente “honrada” de publicar la historia de Dane. Destacó que se trata de “una historia valiente que me inspira profundamente” y afirmó que el libro contribuirá a una mayor comprensión pública sobre lo que es y lo que no es la ELA, y sobre cómo acompañar de manera compasiva a quienes la padecen u otras afecciones neurológicas.

Shriver ha mostrado en los últimos años un fuerte compromiso con iniciativas dedicadas a la salud neurológica y a brindar visibilidad a quienes enfrentan diagnósticos complejos. Su apoyo editorial refuerza el alcance potencial de este nuevo proyecto.

Para Dane, este libro es una oportunidad para transformar su experiencia personal en una herramienta de inspiración. El actor ha explicado que se despierta cada día recordando el desafío que enfrenta debido a la enfermedad, y que precisamente por eso ha decidido capturar los momentos que lo han formado. Su objetivo es que, a través de sus palabras, los lectores puedan reconocer el valor de sus propios días.

Eric Dane aparece en un evento público mientras avanza la preparación de Book of Days y continúa compartiendo información sobre su diagnóstico de ELA. REUTERS/Mario Anzuoni

Un legado para su familia y sus lectores

En su declaración, Dane expresó que desea que quienes lean su historia encuentren un mensaje que los conecte con lo que significa vivir plenamente, incluso en medio de la incertidumbre. Para él, compartir estos pasajes de su vida es una manera de dar sentido a su viaje y de ofrecer una mirada honesta sobre lo que significa enfrentar una enfermedad progresiva con esperanza y fortaleza.