“The Beauty”, la nueva apuesta de FX sobre la obsesión con la perfección física

La serie se estrenará el próximo 21 de enero con una historia que expone cómo la búsqueda del cuerpo perfecto se ha convertido en una forma de control

“The Beauty” cuestiona la presión estética contemporánea y los límites físicos que el ser humano puede llegar a romper. (Créditos: YouTube/Hulu Latinoamérica)

Con casi 190 millones de visualizaciones, el tráiler de The Beauty marcó un récord histórico al convertirse en el avance más visto de FX. El dato no solo confirma la eficacia de una campaña promocional masiva, sino que adelanta el interés global por la serie que.

La serie, protagonizada por Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Jeremy Pope y Ashton Kutcher, pone el foco en una pregunta incómoda: ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar por cumplir con las exigencias físicas impuestas por la sociedad? Para Rebecca, el planteamiento toca un nervio sensible de la cultura actual.

“La persecución de la perfección y la mercantilización de la belleza es algo conceptualmente complicado, porque la belleza humana es subjetiva. Mantener a la gente en un estado de insuficiencia es más rentable”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Rebecca Hall aseguró que para ella la belleza humana es subjetiva. (Disney)

Ashton Kutcher fue más explícito al vincular la trama con fenómenos contemporáneos como el auge del Ozempic, el crecimiento de la cirugía estética y la normalización de intervenciones corporales con fines puramente estéticos.

Todo esto se amalgama en una sola inyección llamada The Beauty, señaló.

Por si fuera poco, el actor abordó el proceso de interpretar a The Corporation, defendiendo que todo villano se concibe a sí mismo como héroe

“No puedes juzgar a tu personaje. Tienes que interpretarlo desde la convicción de que está haciendo lo correcto. Para mí, la imperfección es lo que es bello, porque representa el potencial de algo", dijo.

Las exigencias físicas no solo forman parte del discurso narrativo, sino también del propio rodaje. El elenco se sometió a una preparación intensa para las escenas de acción, con entrenamientos de boxeo y un trabajo corporal constante.

Evan Peters y Anthony Ramos detallaron que algunas secuencias de pelea se aprendieron el mismo día que las filmaron, bajo la coordinación de los especialistas Mark Fichera y Jason Mello.

Evan Peters y Anthony Ramos aprendieron una escena de pelea el mismo día que la filmaron. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Aprendimos la pelea sobre la marcha, rodando desde distintos ángulos y adaptando momentos de actuación en plena coreografía”, explicó Ramos, subrayando el desgaste físico y la concentración que exigía cada toma.

Jeremy Pope aportó una perspectiva distinta al hablar de la transformación de su personaje. Más allá del horror corporal, su trabajo consistió en explorar qué significa habitar un cuerpo considerado perfecto.

“En vez de jugar al dolor, había que encontrar belleza en descubrir ese cuerpo y aprender a usarlo”, comentó. La exigencia no estaba solo en el esfuerzo físico, sino en transmitir una relación nueva —y perturbadora— con la propia corporalidad.

Incluso Kutcher, desde un registro más ligero, aludió a las demandas físicas del rodaje al bromear sobre una escena en la que tuvo que comer 27 porciones de pizza dentro de un jacuzzi.

Ashton Kutcher recordó que comió 27 rebanadas de pizza en una escena. (Captura de video)

Ambientada entre París, Venecia, Roma y Nueva York, la historia construye un thriller en el que la belleza deja de ser aspiración para convertirse en amenaza.

La historia sigue a los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett, quienes investigan una serie de muertes de modelos vinculadas a un virus de transmisión sexual capaz de transformar el cuerpo humano en una “visión de perfección”.

El precio de esa transformación, sin embargo, resulta devastador. En el centro del conflicto aparece una corporación tecnológica liderada por un multimillonario (Ashton Kutcher) que ha creado el fármaco The Beauty, decidido a proteger su imperio incluso mediante la violencia.

The Beauty aborda hasta donde llega el ser humano por la perfección. (Disney)

Para ello cuenta con “El Asesino” (Anthony Ramos), un letal ejecutor que, en el caos de la epidemia, establece una relación inesperada con Jeremy (Jeremy Pope), un joven marginado que busca sentido y pertenencia.

La serie tendrá su estreno el miércoles 21 de enero con tres episodios en FX y Hulu, así como en Disney+ para el público internacional.

