Sam Raimi regresa al cine con Send Help, una comedia de terror que busca reinventar el género

Linda y Bradley, una empleada subestimada y su jefe autoritario, quedan varados en una isla tras un accidente aéreo y se ven obligados a cooperar para sobrevivir, en una historia de supervivencia marcada por la inversión de roles, el humor negro y el tono de comedia de terror característico de Sam Raimi (YouTube/20th Century Studios)

El retorno de Sam Raimi a la dirección se concreta con “Send Help”, una comedia de terror que, según el equipo principal del film en declaraciones a Empire, busca reinventar las reglas del género. El rodaje, realizado en Tailandia y Australia, puso a prueba a Rachel McAdams y Dylan O’Brien en situaciones extremas y episodios de “tormentos cómicos”.

Raimi sostuvo que simplemente responde a las expectativas: “Al público le encanta ver esas cosas. Por alguna razón, disfrutan ver a Bruce Campbell lastimado. No me culpes. Solo les doy lo que quieren”, afirmó a Empire.

El método Raimi en acción

McAdams confirmó la exigencia del director: “Pensé que estaba bromeando la primera vez, cuando me arrojó un balde de agua a la cara, cuando el avión cae al agua. Se toma su trabajo muy en serio”.

Rachel McAdams y Dylan O’Brien enfrentan situaciones extremas y escenas de 'tormentos cómicos' bajo la dirección de Sam Raimi (Captura de video: YouTube/20th Century Studios )

O’Brien contó que en algunas escenas incluso llegó a recibir vómito en la cara, aunque en realidad se trataba de mangos que parecían frutos del bosque. Además, destacó que Raimi se entusiasma mucho con estas escenas extremas. Ambos actores coincidieron en que el director no delega las escenas más desafiantes, ya que, según O’Brien: “Se emociona mucho con esas escenas”.

El origen de “Send Help” y la transformación del reparto

La idea para la película provino de los guionistas Mark Swift y Damian Shannon, quienes inicialmente pensaron en Raimi como productor. El propio director explicó: “Me enamoré de ella y quería dirigirla. Pensé: ‘¿Cómo voy a lidiar con cualquier director que encuentre? He llegado tan lejos como para trabajar en guiones gráficos y empezar a visualizar todos estos momentos diferentes’”.

Este interés surgió antes de que Raimi retomara las cámaras para “Doctor Strange en el multiverso de la locura” en 2022. Tras ese proyecto, decidió regresar al género que lo consagró, aunque aclaró a Empire que “no es tanto una película de terror como tal vez el tráiler lo hace parecer. Para mí, es una comedia con elementos de terror”.

Sam Raimi combina humor y terror en 'Send Help', un proyecto que surgió a partir de una idea de Mark Swift y Damian Shannon (REUTERS)

La construcción del elenco también presentó desafíos. McAdams relató: “Estaba por empezar un nuevo proyecto y al instante se vino abajo. Inmediatamente le escribí a Sam: ‘Sé que ayer dije que no, pero ¿hoy todavía puedo decir que sí?’”. Por su parte, O’Brien contó que se sumó al elenco en el último momento como uno de los actores menos conocidos.

Una relación a prueba en la isla

En “Send Help”, Linda (McAdams), empleada oprimida, y su jefe Bradley (O’Brien) ven transformada su relación tras un accidente que los deja varados en una isla.

“A Linda la tratan como basura. Le roban su trabajo y solo reconocen méritos ajenos. El hombre que le prometió un puesto importante murió, y ahora su hijo solo otorga favores a sus amigos. Cuando ocurre el accidente, se revela que ella es realmente capaz”, detalló Raimi.

Los paisajes naturales resaltan la vulnerabilidad y el ingenio de los protagonistas. O’Brien destacó: “Es realmente interesante tener este ida y vuelta entre estos dos personajes. Muy fácilmente podrías estar apoyando a ambos, en vez de volver siempre al otro”.

'Send Help' explora la transformación de Linda, trabajadora oprimida interpretada por McAdams, tras un accidente en una isla (20th Century Studios)

La transformación de los personajes implicó retos para los actores. La actriz confesó que “algunos días sentí que estaba fallando miserablemente. Sabía que tenía que ser comprensiva durante mucho tiempo, y luego sería mucho más satisfactorio si se pasa al lado oscuro”.

O’Brien elogió la dinámica en el set: “Gran parte de la diversión diaria era que los tres estábamos en la caja de arena diciendo: ‘¿De acuerdo, hasta dónde podemos llegar?’ Rachel infunde este trabajo en sus huesos. Podía tocar cualquier parte de ella, y esa parte respondía como Linda. Fue fascinante”.

Influencias, evolución y estreno

El estilo visual de Raimi evolucionó a lo largo del tiempo. El cineasta dejó atrás parte de la extravagancia de sus primeros trabajos, optando por una puesta en escena más contenida. “La cosa es tan salvaje que realmente quiero que la audiencia la atraviese con un elemento de realidad”, explicó.

Aun así, ciertos guiños a su estilo lúdico permanecen. McAdams recordó una escena en la que, al gritar como Linda, “Raimi hizo que la cámara se acercara a mi boca”. El director subrayó que “la producción es una colección de ideas, y las estoy dirigiendo”.

El método de dirección de Raimi incluye escenas exigentes y desafiantes, con el propio director supervisando cada momento clave del rodaje (Captura de video: YouTube/20th Century Studios)

La película recoge influencias desde “Evil Dead” hasta “Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Raimi recordó a Empire: “Con Evil Dead intentábamos causar sensación. Hacer las cosas lo más raras y extrañas posible, para que la audiencia creyera que la cabaña estaba poseída por demonios”. Sobre el presente, ironizó: “No sabría qué entregar si quisieran una película de Sam Raimi”.

“Send Help” llegará a los cines el 6 de febrero de 2026. Según Empire, el regreso de Raimi genera expectativas entre los críticos y la audiencia por la combinación de madurez y ese humor travieso que lo caracteriza.