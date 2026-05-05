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‘Foreign Tongues’: los Rolling Stones anuncian un nuevo álbum de estudio con colaboraciones de Robert Smith y Paul McCartney

Este próximo disco cuenta además con una participación póstuma de Charlie Watts

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The Rolling Stones anuncian un nuevo álbum de estudio con colaboraciones históricas

Los Rolling Stones tienen nuevo álbum. La banda confirmó este martes 5 de mayo que Foreign Tongues llegará el próximo 10 de julio a través de Capitol Records y Polydor/Universal Music. Se trata de una colección de 14 canciones grabadas en menos de un mes en los estudios Metropolis, en West London, bajo la producción del ganador del Grammy Andrew Watt, quien ya había estado al frente de su anterior trabajo, Hackney Diamonds (2023).

El anuncio estuvo acompañado por el lanzamiento digital de dos canciones: el sencillo principal “In the Stars” y el tema de apertura del álbum, “Rough and Twisted”.

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Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood —los tres pilares de la banda— participarán en una actividad promocional este martes en Brooklyn para dar más detalles del proyecto, según informó Variety.

Según Richards, este disco mantiene una línea con el espíritu de Hackney Diamonds, su álbum más reciente, que encabezó listas en todo el mundo y obtuvo múltiples certificaciones de platino.

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El detrás de escena

El proceso creativo de Foreign Tongues fue, en cierta forma, poco habitual para una banda de su trayectoria: todo el material quedó registrado en menos de un mes.

Los Rolling Stones anuncian Foreign Tongues, su nuevo álbum de estudio
El disco reúne 14 canciones registradas en tiempo récord en Londres. (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

“Me encanta hacer estas sesiones de grabación en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y fuimos tan rápido como pudimos. Me gusta la sala porque no es demasiado grande, así que puedes sentir la pasión de todos en el ambiente”, explicó Mick Jagger en un comunicado enviado a los medios.

“Para mí, todo se trata del disfrute. Soy afortunado de poder hacer esto y espero que dure mucho”, añadió Keith Richards.

“La atmósfera en la sala era muy creativa, y toda la banda estuvo en gran forma durante todo el proceso. Muy a menudo lo logramos en la primera toma. Espero que a todos les encante”, señaló Ronnie Wood.

Además de los tres miembros principales, el disco incluye la participación de sus colaboradores habituales: el bajista Darryl Jones, el tecladista Matt Clifford y el baterista Steve Jordan.

Otro de los aspectos más comentados del álbum es la lista de artistas invitados. Según la información oficial, las participaciones incluyen nombres de distintas generaciones del rock: Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y Steve Winwood.

Paul McCartney figura entre los invitados destacados del nuevo disco (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)
Paul McCartney figura entre los invitados destacados del nuevo disco (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)

Entre todas las colaboraciones, la más emotiva es la de Charlie Watts. El histórico baterista de la banda, fallecido en agosto de 2021 a los 80 años, aparece en el álbum gracias a una grabación realizada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte, según confirmó Deadline.

Por otro lado, la banda eligió una pintura original del artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn como imagen oficial de Foreign Tongues. Para Quinn, crear la portada representó “un diálogo con una de las fuerzas más duraderas de la historia cultural”.

El álbum llegará en múltiples formatos, desde vinilo hasta ediciones de colección. (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)
El álbum llegará en múltiples formatos, desde vinilo hasta ediciones de colección. (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

El anuncio no tomó por sorpresa a los seguidores más atentos. Las semanas previas estuvieron llenas de pistas. Según NME, el mes pasado aparecieron vallas publicitarias en distintas ciudades del mundo con el logo de la banda y la frase “Foreign Tongues” en varios idiomas. Poco después, el grupo lanzó de forma limitada, en vinilo y bajo el nombre ficticio The Cockroaches, el tema “Rough and Twisted”.

“In the Stars”, el sencillo principal, ya está disponible en plataformas digitales desde este 5 de mayo. También tendrá un lanzamiento físico en CD y vinilo el próximo 15 de mayo. En paralelo, “Rough and Twisted”, el track inicial del álbum, se publicó en formato digital. Ambas canciones, según NME, reflejan la energía cruda y exploratoria que atraviesa todo el disco.

Foreign Tongues estará disponible en una amplia variedad de formatos: CD estándar y de lujo, cassette, múltiples ediciones en vinilo, versiones exclusivas para cadenas minoristas y cajas especiales de colección.

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