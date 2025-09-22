Entretenimiento

Dylan O’Brien habló de su experiencia con la ansiedad y la creatividad: “Prefiero mantenerme alejado de los entornos digitales”

En una entrevista para el podcast de Jake Shane, el actor se abrió sobre su salud mental, la presión de las redes sociales y la importancia de mantener la autenticidad en su vida y su carrera

Por Fausto Urriste

Guardar
O’Brien destaca la importancia de
O’Brien destaca la importancia de la empatía y la reflexión sobre la soledad en su nuevo proyecto cinematográfico (YouTube: Jake Shane)

La reciente entrevista entre Jake Shane y Dylan O’Brien, publicada en el canal de YouTube de Shane, ofrece un retrato poco habitual del actor conocido por su papel en Teen Wolf. En un ambiente relajado, ambos abordan la película independiente Twinless, el recorrido profesional de O’Brien y cuestiones personales como la salud mental, la autenticidad y las diferencias generacionales.

Desde el inicio, la charla destaca por su tono íntimo. Shane, seguidor de O’Brien desde la época de Teen Wolf, inicia la conversación refiriéndose a su regreso de Nueva York y a la energía de Los Ángeles, lo que genera un clima de confianza que permite a O’Brien mostrarse cercano y reflexivo.

El encuentro deviene en un espacio donde ambos comparten anécdotas personales, desde la astrología hasta la vida cotidiana, y tratan temas como la ansiedad, el consumo de cannabis y la dificultad de equilibrar la vida pública y privada.

“Twinless”: entre rechazos y empatía

La entrevista revela detalles inéditos
La entrevista revela detalles inéditos sobre la película independiente Twinless y la trayectoria de O’Brien

Uno de los ejes centrales es Twinless, la película dirigida y coprotagonizada por James Sweeney. O’Brien relata cómo se involucró tras leer el guion en 2020 y conversar con Sweeney de manera virtual.

Señala que “la película fue rechazada por todos los estudios de la ciudad”, hecho que, según describe, suele anticipar un posible éxito futuro.

A pesar de los obstáculos, expresa su orgullo por el resultado y destaca la relevancia de la empatía y la reflexión sobre la soledad en la cinta. “Twinless es una película que invita a la empatía y a reflexionar sobre la soledad”, aseguró O’Brien.

Respecto a la recepción del público, O’Brien detalla que fue positiva, aunque reconoce que el personaje principal, Dennis, despierta debate por su complejidad moral. La discusión sobre el perdón, la vulnerabilidad y la dificultad para encajar en los moldes sociales ocupa buena parte de la charla.

Dylan O’Brien y Jake Shane
Dylan O’Brien y Jake Shane exploran la autenticidad y la salud mental en una charla íntima en YouTube (YouTube: Jake Shane)

O’Brien enfatiza el valor de la autenticidad tanto en la actuación como en la vida personal: “La autenticidad es fundamental, incluso si a veces no encajo en los estándares de la industria”, señaló.

Un repaso a la carrera de O’Brien

El recorrido profesional de O’Brien también tiene un espacio destacado. Rememora sus inicios en la serie Teen Wolf, el asombro ante su éxito y la falta de experiencia previa en la actuación. Explica cómo sus primeros pasos creativos se dieron con videos caseros en YouTube bajo el nombre de Movie Kid, originados en la soledad y la búsqueda de expresión.

Narra además su breve y fallida incursión en la industria musical como asistente, anécdota que ilustra su capacidad de adaptación y sentido del humor.

Las referencias a la cultura pop, desde Jersey Shore y Snooki hasta Lena Dunham y la serie Girls, muestran la influencia de estos referentes en ambos protagonistas del diálogo.

Salud mental, autenticidad y redes sociales

El actor comparte su experiencia
El actor comparte su experiencia con la terapia y la relevancia de la salud mental en su vida adulta (REUTERS/Kylie Cooper)

La salud mental y la autenticidad se convierten en un hilo conductor. Shane y O’Brien comparten experiencias sobre TDAH y TOC, así como su relación con la terapia.

O’Brien revela que acude a terapia desde los 25 años y que la salud mental es un eje clave en su vida adulta: “La salud mental y la terapia fueron claves en mi vida adulta”, afirma en el intercambio publicado en YouTube.

Ambos coinciden en las dificultades para ser auténticos ante la presión constante de la exposición pública y las redes sociales. O’Brien afirma: “Prefiero mantenerme alejado de los entornos digitales que no aportan bienestar”.

Explica que nunca usó Instagram y que su relación profesional con X (Twitter) fue breve, mientras señala que la percepción pública de su carácter le resulta ajena.

O’Brien rememora sus inicios y
O’Brien rememora sus inicios y su evolución profesional desde YouTube hasta el cine independiente

La conversación aborda también las diferencias entre millennials y Generación Z. Shane expresa admiración por los millennials, mientras que O’Brien reconoce cierta inseguridad sobre su pertenencia generacional.

El intercambio de anécdotas sobre televisión, música y hábitos cotidianos revela tanto las particularidades de cada grupo como los puntos comunes, entre ellos la honestidad y la preferencia por relaciones directas y sinceras.

O’Brien subraya que la franqueza es una forma de amabilidad y que privilegia los vínculos donde las emociones se comunican abiertamente, aunque no siempre sean comprendidos.

Un cierre que es testimonio

O’Brien revela su preferencia por
O’Brien revela su preferencia por los encuentros uno a uno frente a los grandes eventos (REUTERS/Jeenah Moon)

En el tramo final, ambos reflexionan sobre los aprendizajes obtenidos y la importancia de las conversaciones profundas.

O’Brien confiesa que, con el tiempo, dejó de disfrutar los grandes eventos para valorar más los encuentros uno a uno, donde es posible dialogar sobre temas significativos. Esta preferencia, compartida por Shane, resume el tono de la entrevista: un testimonio sobre la búsqueda de sentido, la salud mental y la autenticidad en la vida contemporánea.

El encuentro entre Jake Shane y Dylan O’Brien en YouTube se consolida como un espacio donde la promoción de Twinless cede protagonismo a la exploración de experiencias personales y generacionales.

Temas Relacionados

Dylan O'BrienTwinlessSalud mentalYouTubeGeneración ZMillennialsNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

“El refugio atómico”: los tres actores argentinos que brillan en la serie que lidera el ranking de Netflix

Con interpretaciones intensas y personajes marcados por las heridas del pasado, estos intérpretes destacan en la producción global dirigida por Álex Pina y Esther Martínez Lobato

“El refugio atómico”: los tres

Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre el bebé de su hijo Jake y Millie Bobby Brown

El ícono del rock celebró con entusiasmo la llegada de su primera nieta y apoyó la decisión de la pareja por casarse jóvenes

Jon Bon Jovi habló por

La vez que Elvis Presley llamó a Priscilla Presley mientras ella estaba en la cama con Robert Kardashian

En su nuevo libro, Priscilla Presley revive momentos íntimos de su vida tras separarse de “El rey del rock and roll”.

La vez que Elvis Presley

A 28 años de su estreno, “La boda de mi mejor amigo” podría tener secuela con Julia Roberts

La estrella de Hollywood habló sobre continuación de esta cinta que protagonizó en 1997

A 28 años de su

Harris Dickinson y el desafío de encarnar a John Lennon en la saga de The Beatles: “Sentí miedo por la envergadura del personaje”

En entrevista con The Times, el actor confesó el impacto que supone representar al mítico artista en el proyecto de Sam Mendes, que promete renovar la visión de la banda en el cine

Harris Dickinson y el desafío
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a un empresario agropecuario

Asesinaron a un empresario agropecuario en Mendoza y hay un sospechoso detenido

Qué son los gemelos digitales, el gran avance de la IA para curar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

Misterio en Córdoba: secuestraron a una mujer durante toda una noche en una cueva con armas

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

Para aumentar la oferta de dólares, no habrá retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Qué son los gemelos digitales,

Qué son los gemelos digitales, el gran avance de la IA para curar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

Arqueólogos desenterraron una fortaleza perdida por más de 700 años: el impactante castillo de los Señores de las Islas

Uruguay presentó una libreta de conducir por puntos con la que busca cambiar la cultura al volante

La ONU acusó a Rusia del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población ucraniana durante la invasión

El Pelón, un peligroso delincuente buscado en todo Uruguay, apareció en un video y dice que se entregará

TELESHOW
Pampita fue víctima de un

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

El look natural de Florencia Peña para recibir la primavera: “A cara lavada”

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”