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Javier Bardem reflexionó sobre el machismo en la actualidad: “Me preocupa mucho que estamos yendo hacia atrás”

El actor compartió sus percepciones sobre estructuras patriarcales y la necesidad de repensar viejos paradigmas socioculturales

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Javier Bardem
Javier Bardem reflexiona sobre el machismo y la masculinidad tóxica en su generación y su cultura en el contexto español (REUTERS/Mario Anzuoni)

Javier Bardem reflexionó sobre el machismo y la masculinidad tóxica, y admitió que su propia generación fue educada bajo una cultura que daba por sentado el poder masculino como algo natural.

El actor español, que presenta su nueva película El Ser Querido en el Festival de Cannes, analizó en una entrevista con la revista Variety cómo la sociedad retrocede en materia de igualdad de género y habló sobre el rol que el cine puede jugar frente a esa realidad.

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Bardem, nacido en 1969 durante el régimen autoritario de Francisco Franco, explicó que esa época marcó de manera decisiva la manera en que los hombres de su generación entendieron su lugar en el mundo.

“Fuimos educados en una cultura que nos daba todo lo que queríamos, y dábamos por sentado que somos mucho más poderosos y que tenemos más control — somos la fuerza motriz, como hombres. Eso está absolutamente mal en todos los sentidos”, señaló al medio estadounidense.

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En El Ser Querido — dirigida por Rodrigo Sorogoyen y coescrita con Isabel Peña —, Bardem interpreta a Esteban Martínez, un reconocido director de cine que trabaja junto a su hija, con quien mantiene una relación compleja.

De izquierda a derecha: Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña, Javier Bardem y Victoria Luengo, en el making of de 'El ser querido'. (© Manolo Pavón/Movistar Plus)
El actor presentó "El Ser Querido" en el Festival de Cannes, donde analiza la influencia del poder masculino en la sociedad actual (Manolo Pavón/Movistar Plus)

En una escena del film, su personaje — que exige profesionalismo a todos a su alrededor — protagoniza un desborde emocional durante un rodaje bajo el sol.

El artista de 57 años señaló que esa situación “nos lleva directamente a la masculinidad tóxica de su generación y su edad, que es mi edad, que es mi cultura, que es España”.

Javier Bardem destacó con orgullo que los únicos personajes que le hacen frente a Esteban en la película son mujeres.

El intérprete, padre de un hijo de 15 años y una hija de 12, manifestó su preocupación por las señales actuales de retroceso cultural. “Una de las cosas que me preocupa mucho es que estamos yendo hacia atrás”, dijo.

En ese marco, se refirió también a la figura de su madre, la actriz Pilar Bardem — fallecida en 2021 y ganadora de un premio Goya en 1996 —, como el modelo que lo alejó de los mensajes culturales machistas que lo rodeaban.

Javier homenajea a su madre, Pilar Bardem, como modelo de resistencia frente a la marginación de las mujeres en el cine español (Europa Press/Ivan Del Monte)
Javier homenajea a su madre, Pilar Bardem, como modelo de resistencia frente a la marginación de las mujeres en el cine español (Europa Press/Ivan Del Monte)

Mi madre luchó muy duro para encontrar su propio lugar y su dignidad, y la venero. Venero su sacrificio, su amor y su fortaleza”, expresó.

Según relató, ser actriz en España durante los años 60 y 70 implicaba una enorme marginación social. Sus padres se separaron cuando él tenía tres años — el divorcio no era legal en ese entonces —, y describió a su padre como una presencia dominante y a la vez ausente.

“Era muy imponente, y sufrió mucho por eso, porque al final del día estaba solo”, recordó.

Sobre la crianza de sus propios hijos en el contexto actual, Bardem se mostró especialmente atento a los mensajes que el entorno digital transmite a las nuevas generaciones. Su hijo mayor recibió su primer teléfono hace menos de un año, sin acceso a redes sociales.

Junto a su esposa, la también actriz Penélope Cruz, buscan enseñarles a sus hijos la importancia de la pausa y la introspección. “Tratamos de hacerles entender la importancia de aburrirse, de perder el tiempo, de sentarse y mirar el techo”, afirmó.

La crianza digital de los hijos de Javier Bardem y Penélope Cruz incluye límites estrictos para el uso de redes sociales (REUTERS/Vincent West)
La crianza digital de los hijos de Javier Bardem y Penélope Cruz incluye límites estrictos para el uso de redes sociales (REUTERS/Vincent West)

El actor describió a su generación como portadora de contradicciones entre el discurso igualitario y las conductas heredadas, y señaló que esa tensión es precisamente lo que El Ser Querido pone en escena.

“La generación más joven tiene menos paciencia, menos atención, menos cuidado por los detalles”, advirtió. “Todos vivimos a un ritmo acelerado, y hace falta mucho coraje para tomarse el tiempo de sentarse y disfrutar algo por lo que es, sin pensar que te estás perdiendo otra cosa”.

La película se presenta en la competencia oficial del Festival de Cannes, donde Javier Bardem tiene una larga historia: fue miembro del jurado en 2005 y ganó el premio al Mejor Actor en 2010 por Biutiful, dirigida por Alejandro González Iñárritu.

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