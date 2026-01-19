Ashton Kutcher sorprendió al elogiar el éxito actual de su exesposa Demi Moore: “Estoy tan orgulloso de ella”

Ashton Kutcher expresa orgullo por el éxito profesional reciente de Demi Moore en una entrevista para Entertainment Tonight

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Ashton Kutcher compartió comentarios poco habituales sobre su expareja, la también actriz Demi Moore, generando un inesperado momento de reconocimiento hacia la protagonista de The Substance. El actor de 47 años, conocido por su participación en la nueva serie de FX The Beauty, se refirió a Moore con palabras de admiración por el éxito profesional que ha cosechado en los últimos años.

“La actuación de Demi en The Substance, obviamente recibió elogios extraordinarios; estoy muy orgulloso de ella, lo hizo genial“, señaló Kutcher, dejando en claro que, pese al tiempo y la distancia, mantiene un aprecio genuino por el talento de quien fuera su esposa.

El vínculo entre Kutcher y Moore, que comenzó en 2003 y se formalizó con el matrimonio en 2005, captó la atención de Hollywood y el público general por la diferencia de edad y la proyección mediática de ambos. Sin embargo, tras seis años juntos, la pareja anunció su separación en noviembre de 2011, proceso que concluyó legalmente dos años después. Según lo consignado en las memorias de Moore publicadas en 2019, tituladas Intensamente, la ruptura estuvo marcada por acusaciones de infidelidad hacia Kutcher, lo que generó un gran revuelo mediático en su momento. A pesar de las circunstancias que rodearon el final de la relación, ambos han optado por mostrar una postura de respeto mutuo en sus declaraciones públicas.

El matrimonio entre Ashton Kutcher y Demi Moore, que duró seis años, estuvo marcado por atención mediática y una diferencia de edad notable

La actualidad profesional de Kutcher y Moore presenta paralelismos que no han pasado desapercibidos. Mientras el actor promociona The Beauty —una serie de FX centrada en una droga revolucionaria y peligrosa que altera la apariencia física—, Moore ha sido elogiada internacionalmente por su papel en The Substance, una película de terror corporal donde interpreta a una actriz que consume una sustancia ilícita capaz de transformarla en una versión más joven y atractiva de sí misma.

Las coincidencias temáticas entre ambos proyectos han generado comparaciones inevitables en la prensa y entre los seguidores, pues los dos exploran los riesgos y obsesiones de la sociedad contemporánea en torno a la belleza, el éxito y la juventud.

Durante la promoción de The Beauty, Kutcher no solo abordó la calidad interpretativa de Moore, sino que remarcó el orgullo que siente al verla triunfar. El actor reconoció que la cinta protagonizada por su exesposa ha recibido “elogios extraordinarios”, reflejados en una serie de premios durante la temporada de galardones de 2025. Moore fue reconocida en los Globo de Oro, los Critics Choice Awards y los Screen Actors Guild Awards por su interpretación en The Substance, consolidando así un retorno triunfal a los primeros planos de la industria cinematográfica.

Ashton Kutcher mantiene un legado afectivo con las hijas de Demi Moore, Rumer, Scout y Tallulah, tras el divorcio con la actriz

Pese a la distancia, la relación entre Kutcher y Moore ha evolucionado hacia la cordialidad. En 2020, Kutcher afirmó públicamente que “no hay nada malo” entre ellos, aunque aclaró que no mantienen una amistad cotidiana ni se frecuentan. No obstante, el vínculo de Kutcher con las hijas de Moore —Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31— ha perdurado más allá de la separación. “Ayudé a criar a adolescentes durante su adolescencia. Las amo. Nunca dejaré de amarlas, respetarlas, honrarlas y apoyarlas para que triunfen en todo lo que se propongan”, expresó Kutcher, haciendo referencia al lazo afectivo que mantiene con las hijas que Moore tuvo junto a Bruce Willis.

La convivencia familiar de Kutcher ha dado un giro desde su ruptura con Moore. En 2012, poco después de finalizar el divorcio, inició una relación con Mila Kunis, su compañera en la exitosa serie That ’70s Show. La pareja contrajo matrimonio en 2015 y actualmente comparte la crianza de dos hijos: Wyatt Isabelle, de 11 años, y Dimitri Portwood, de nueve. La dinámica familiar alcanzó notoriedad mediática en 2022, cuando Kutcher y Kunis participaron juntos en un anuncio de AT&T emitido durante el Super Bowl, acompañados por Moore, en una muestra de convivencia cordial y madurez frente a las cámaras.

Demi Moore se consolida como figura renovada del cine tras recibir reconocimientos en los Globo de Oro, Critics Choice y SAG Awards por The Substance (REUTERS)

En cuanto a los detalles de la nueva producción de Kutcher, The Beauty promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada televisiva. La serie presenta a Kutcher en el papel de un multimillonario de la biotecnología, artífice de un tratamiento innovador conocido como “La Belleza”. Este fármaco promete dotar a quienes lo consumen de atributos físicos sumamente atractivos, pero también desata una ola de muertes, violencia y caos.

Según la sinopsis oficial, el personaje de Kutcher es un empresario enigmático dispuesto a cualquier cosa para proteger su imperio valorado en miles de millones de dólares, lo que añade un matiz de thriller y crítica social a la trama. El estreno de The Beauty está programado para el 21 de enero en la señal de FX, aumentando la expectación entre los seguidores del género y los admiradores del actor.

El reconocimiento reciente de Demi Moore representa uno de los grandes regresos de la temporada en el cine. Su papel en The Substance ha sido celebrado tanto por la crítica como por sus colegas de profesión, permitiéndole obtener distinciones en los principales premios de la industria durante 2025. Moore se posiciona así como una de las figuras más relevantes y renovadas del panorama cinematográfico, mientras Kutcher se abre paso en la televisión con una propuesta audaz y contemporánea, consolidando trayectorias singulares que, en esta etapa, confluyen en el éxito y el respeto mutuo.