Entretenimiento

Paul McCartney creyó que su vida había terminado cuando The Beatles se separaron

El músico inglés enfrentó el miedo de no volver a crear música tras la despedida de la banda

Guardar
Paul McCartney; admitió entrar en
Paul McCartney; admitió entrar en depresión tras la separación de The Beatles. (AP)

A comienzos de los años setenta, tras el final de The Beatles, Paul McCartney se encontró frente a un silencio que temió definitivo: pensó que nunca volvería a escribir una nota.

Esa etapa de crisis personal y creativa es el eje de Paul McCartney: Man on the Run, el nuevo documental de Prime Video que se estrenará el 27 de febrero y que revisita uno de los períodos más complejos —y menos comprendidos— de su carrera.

Dirigido por Morgan Neville, ganador del Oscar por 20 Feet from Stardom, el documental explora el tránsito emocional de el músico inglés tras la ruptura del cuarteto de Liverpool integrado por John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y él mismo.

En el tráiler, estrenado en exclusiva, el compositor de 83 años recuerda el impacto devastador que tuvo el final de The Beatles en su identidad. “Habían sido toda mi vida. Cuando nos separamos, pensé que no volvería a escribir música jamás. Tenía miedo de crecer”, confesó.

Paul McCartney pensó que no
Paul McCartney pensó que no volvería a componer después de la separación de The Beatles. (Pictorial Press Ltd)

McCartney relata que cayó en una profunda depresión, una sensación de vacío que contrastaba con el éxito global que había alcanzado apenas unos años antes. En ese contexto, el apoyo de Linda McCartney, su esposa y compañera creativa, fue decisivo.

Me sentía muy deprimido, pero tuve mucha suerte porque tenía a Linda”, recuerda en el documental. Casados desde 1969 hasta la muerte de ella en 1998, Linda fue mucho más que un sostén emocional: se convirtió en pieza clave de su renacimiento artístico.

Ese renacer tomó forma con Wings, la banda que Paul McCartney fundó en los años setenta junto a Linda y otros músicos. Man on the Run reconstruye los primeros pasos del grupo, incluyendo el momento en que Paul invitó a Linda a formar parte del proyecto.

Paul McCartney invitó a su
Paul McCartney invitó a su esposa Linda McCartney a ser parte de Wings. (Crédito: The Grosby Group)

Con humor, recuerda cómo descubrió que ella podía cantar: “En la noche de bodas”. Lejos de buscar una continuación inmediata del fenómeno Beatle, Wings comenzó desde abajo, tocando en espacios pequeños y enfrentando críticas constantes.

Aunque con el tiempo la banda cosechó éxitos como “Band on the Run”, “Live and Let Die”, “Jet” y “Silly Love Songs”, el camino no fue sencillo. “Wings fue considerado un fracaso cuando apareció”, admitió.

Cada disco, cada show, era comparado inevitablemente con The Beatles, una sombra imposible de eludir. Sin embargo, el músico decidió responder con trabajo: “Si alguien hablaba mal de nosotros, pensaba: voy a hacer el mejor disco que hayan escuchado”.

Morgan Neville señala que durante décadas Paul sintió que su etapa en los setenta había sido subestimada. “Todo lo que hacía era juzgado en relación con The Beatles”, explica el director.

La carrera como solista de
La carrera como solista de Paul McCartney constantemente era comparada con The Beatles. (Captura de video)

Según Neville, muchos fans le han expresado a Paul cuánto significó esa música para ellos, aunque él mismo no siempre fue consciente de ese impacto.

El documental también aborda el desgaste interno que llevó a la separación del cuarteto original. Paul McCartney reflexiona sobre su relación con John Lennon, fallecido en 1980.

“Nos estábamos distanciando. Habíamos discutido, pero nos habíamos amado toda la vida”, dijo. Lejos del mito, Man on the Run propone una mirada humana sobre el final de una sociedad creativa irrepetible.

Temas Relacionados

Paul McCartneyThe Beatlesentretenimiento

Últimas Noticias

Este es el secreto de Jennifer Aniston para mantener un cuerpo esbelto y tonificado

La entrenadora de la actriz, Dani Coleman, contó cómo es que la estrella de “Friends” se mantiene en forma

Este es el secreto de

La directora del documental de ‘Stranger Things’ aclara si el final de la serie se escribió con ChatGPT

Los rumores surgieron tras un vistazo al escritorio de los hermanos Duffer

La directora del documental de

Tommy Lee Jones trató de activar una tutela para su hija Victoria, dos años antes de su muerte

La petición había sido presentada ante un tribunal de California cuando Victoria atravesaba una crisis de salud mental

Tommy Lee Jones trató de

Ryan Hurst será Kratos en la serie live-action de ‘God of War’

El proyecto a cargo de Prime Video, aún sin fecha de estreno, tiene confirmadas dos temporadas

Ryan Hurst será Kratos en

Todo lo que sabe del regreso musical de BLACKPINK: Fecha de estreno de su próximo álbum

El grupo confirmó que su tercer mini álbum, titulado “DEADLINE” llegará en febrero de este año

Todo lo que sabe del
DEPORTES
San Lorenzo cayó frente a

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

8 frases de Úbeda tras el empate de Boca: la llegada de Hinestroza, alarma por Cavani y el detrás de escena de su charla con Riquelme

El contundente respaldo de Leandro Paredes a Úbeda tras la confirmación de su continuidad como técnico de Boca

Pista de aterrizaje y autódromo de F1: Jake Paul mostró el lujoso club en el que invirtió USD 40 millones tras vencer a Tyson

TELESHOW
El exabrupto de Jimena Monteverde

El exabrupto de Jimena Monteverde al aire en La cocina rebelde que se volvió viral: “No lo puedo creer”

Nazarena Vélez contó su reacción al noviazgo de su hijo con La Tana de Gran Hermano: “Me bajó un poco la presión”

Fabiana Liuzzi saludó a Luis Ventura por su cumpleaños y compartió fotos en familia: “Te amamos”

Los detalles del lujoso anillo de compromiso que Pedro Rosemblat le regaló a Lali Espósito

Inés Estévez contó que vivió en la calle y llegó a dormir en la Estación Retiro: “No podía alquilar un departamento”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos solicitó una reunión

Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán

Trump solo consideraría una acción militar de Estados Unidos en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen

Irán pidió a Trump evitar nuevas acciones militares mientras Estados Unidos evalúa la respuesta a la brutal represión de las protestas

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

El G7 y la Unión Europea advirtieron a Irán que sufrirá más sanciones “si continúa su represión de las protestas”