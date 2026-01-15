Paul McCartney creyó que su vida había terminado cuando The Beatles se separaron

Paul McCartney; admitió entrar en depresión tras la separación de The Beatles. (AP)

A comienzos de los años setenta, tras el final de The Beatles, Paul McCartney se encontró frente a un silencio que temió definitivo: pensó que nunca volvería a escribir una nota.

Esa etapa de crisis personal y creativa es el eje de Paul McCartney: Man on the Run, el nuevo documental de Prime Video que se estrenará el 27 de febrero y que revisita uno de los períodos más complejos —y menos comprendidos— de su carrera.

Dirigido por Morgan Neville, ganador del Oscar por 20 Feet from Stardom, el documental explora el tránsito emocional de el músico inglés tras la ruptura del cuarteto de Liverpool integrado por John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y él mismo.

En el tráiler, estrenado en exclusiva, el compositor de 83 años recuerda el impacto devastador que tuvo el final de The Beatles en su identidad. “Habían sido toda mi vida. Cuando nos separamos, pensé que no volvería a escribir música jamás. Tenía miedo de crecer”, confesó.

Paul McCartney pensó que no volvería a componer después de la separación de The Beatles. (Pictorial Press Ltd)

McCartney relata que cayó en una profunda depresión, una sensación de vacío que contrastaba con el éxito global que había alcanzado apenas unos años antes. En ese contexto, el apoyo de Linda McCartney, su esposa y compañera creativa, fue decisivo.

“Me sentía muy deprimido, pero tuve mucha suerte porque tenía a Linda”, recuerda en el documental. Casados desde 1969 hasta la muerte de ella en 1998, Linda fue mucho más que un sostén emocional: se convirtió en pieza clave de su renacimiento artístico.

Ese renacer tomó forma con Wings, la banda que Paul McCartney fundó en los años setenta junto a Linda y otros músicos. Man on the Run reconstruye los primeros pasos del grupo, incluyendo el momento en que Paul invitó a Linda a formar parte del proyecto.

Paul McCartney invitó a su esposa Linda McCartney a ser parte de Wings. (Crédito: The Grosby Group)

Con humor, recuerda cómo descubrió que ella podía cantar: “En la noche de bodas”. Lejos de buscar una continuación inmediata del fenómeno Beatle, Wings comenzó desde abajo, tocando en espacios pequeños y enfrentando críticas constantes.

Aunque con el tiempo la banda cosechó éxitos como “Band on the Run”, “Live and Let Die”, “Jet” y “Silly Love Songs”, el camino no fue sencillo. “Wings fue considerado un fracaso cuando apareció”, admitió.

Cada disco, cada show, era comparado inevitablemente con The Beatles, una sombra imposible de eludir. Sin embargo, el músico decidió responder con trabajo: “Si alguien hablaba mal de nosotros, pensaba: voy a hacer el mejor disco que hayan escuchado”.

Morgan Neville señala que durante décadas Paul sintió que su etapa en los setenta había sido subestimada. “Todo lo que hacía era juzgado en relación con The Beatles”, explica el director.

La carrera como solista de Paul McCartney constantemente era comparada con The Beatles. (Captura de video)

Según Neville, muchos fans le han expresado a Paul cuánto significó esa música para ellos, aunque él mismo no siempre fue consciente de ese impacto.

El documental también aborda el desgaste interno que llevó a la separación del cuarteto original. Paul McCartney reflexiona sobre su relación con John Lennon, fallecido en 1980.

“Nos estábamos distanciando. Habíamos discutido, pero nos habíamos amado toda la vida”, dijo. Lejos del mito, Man on the Run propone una mirada humana sobre el final de una sociedad creativa irrepetible.