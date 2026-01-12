Entretenimiento

Owen Cooper, actor de "Adolescencia", marcó un récord tras ganar en los Globos de Oro 2026

A sus 16 años, se coronó como el actor más joven en liderar la categoría de mejor actor de reparto en televisión

Owen Cooper hizo historia en
Owen Cooper hizo historia en los Globos de Oro 2024 al ganar como mejor actor de reparto en televisión con solo 16 años (REUTERS/Netflix)

La edición número 83 de los Globos de Oro, celebrada el domingo 11 de enero en Los ángeles, consagró a Owen Cooper como mejor actor de reparto en televisión por su papel en la miniserie Adolescencia. Con 16 años, Cooper es el ganador más joven en la historia de la categoría.

Estar aquí con un Globo de Oro no parece real en absoluto. Qué viaje tan increíble hemos atravesado mi familia y yo. Estamos eternamente agradecidos por lo que estas personas han hecho por nosotros”, afirmó el joven artista en su discurso.

Recordó que fue el único varón en sus primeras clases de teatro y agregó: “Fue vergonzoso, pero lo superé y sigo siendo un aprendiz. Aprendo cada día de quienes me inspiran, incluidos los que están aquí”.

Cooper también agradeció a Netflix y a quienes impulsaron su carrera, y concluyó: “Que llegue 2026. Nunca caminarás solo”.

La serie "Adolescencia" aborda la
La serie "Adolescencia" aborda la masculinidad tóxica y el impacto de las redes sociales en los jóvenes (Netflix)

Compartieron la terna de nominados Billy Crudup (The Morning Show), Walton Goggins (The White Lotus), Jason Isaacs (The White Lotus), Tramell Tillman (Severance) y Ashley Walters (Adolescencia).

El personaje de Ashley Walters, Luke Bascombe, es el detective que investiga el asesinato de una estudiante y arresta a Jamie Miller, el personaje de Cooper.

Adolescencia relata la vida de una familia que enfrenta la acusación de asesinato contra su hijo de trece años y aborda temas como la masculinidad tóxica y el impacto de las redes sociales en los jóvenes.

El elenco recibió nominaciones para Stephen Graham y Erin Doherty, y la serie compitió como mejor miniserie o película para televisión.

Además del joven protagonista, Stephen
Además del joven protagonista, Stephen Graham y Erin Doherty también recibieron nominaciones por su actuación en la miniserie británica (Netflix)

Entre los otros nominados, Billy Crudup interpreta a Cory Ellison, presidente de UBA en The Morning Show; este es su tercer año como candidato al Globo de Oro.

En The White Lotus, Walton Goggins da vida a Rick Hatchett, quien viaja a Tailandia para enfrentar a quien considera responsable de la muerte de su padre, mientras Jason Isaacs interpreta a Timothy Ratliff, un patriarca bajo investigación financiera durante unas vacaciones familiares.

Tramell Tillman participa en Severance como Seth Milchick, jefe de la planta de Lumon Industries, donde la trama aborda secretos corporativos y dilemas psicológicos.

La ceremonia, conducida por Nikki Glaser y transmitida por CBS, reunió a figuras reconocidas de la industria televisiva y cinematográfica, y destacó el ascenso de Owen Cooper en el espectáculo.

