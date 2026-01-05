Entre la fama y la rutina cotidiana: la vida de Owen Cooper tras “Adolescencia”

El joven actor británico nació en Warrington y batió récords en la industria al recibir un Emmy y un Critics Choice antes de los 17 años (Netflix/REUTERS)

En la noche del domingo, Owen Cooper se convirtió en el ganador masculino más joven en la historia de los Critics Choice Awards, llevándose el galardón de Mejor Actor de Reparto por su papel en Adolescencia, la serie de Netflix encabezada por Stephen Graham.

A los 16 años, Cooper ya ostentaba en septiembre el récord de ser el hombre más joven en recibir un Emmy, luego de iniciar su recorrido actoral a los 14 años, sin experiencia previa. Su ascenso fue rápido.

Nació en diciembre de 2009 en un barrio obrero de Warrington, entre Manchester y Liverpool. Su día a día permaneció distante del ambiente de Hollywood, incluso cuando la atención mediática se centró en él.

Procedente de una familia sin vínculos artísticos —su madre es cuidadora, su padre trabaja en IT (Tecnologías de la Información) y sus hermanos son electricistas—, explicó no saber de dónde viene ese talento.

“No tengo idea de dónde viene esto [la actuación]”, dijo a Liverpool ECH.

Owen Cooper se consagró como el ganador masculino más joven de los Critics Choice Awards tras su rol en "Adolescencia" (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar del reconocimiento y de las propuestas laborales, siguió asistiendo a clases y planeó rendir sus exámenes GCSE el verano siguiente.

El papel de Jamie Miller, un adolescente asesino en Adolescencia, fue su primer trabajo en el mundo audiovisual.

El talento de Cooper ya era comentado en los círculos de la industria antes del estreno de la serie en marzo, aunque fue el público quien lo ubicó como nueva figura tras la emisión en Netflix.

Según le contó a Dazed Magazine, la fama no produjo grandes cambios en su entorno escolar: “Mis amigos no le dan mucha importancia. Me felicitaron, pero no les interesa demasiado. Y los profesores sí que se volvieron locos, pero en la escuela sigo siendo uno más”.

Para elegir al protagonista de la miniserie, la directora de casting Shaheen Baig consideró a 500 chicos.

A pesar del repentino éxito y las ofertas laborales, Cooper continuó su vida escolar y planeó rendir los exámenes GCSE antes de dedicarse por completo a la actuación (AP/Chris Pizzello)

La audición en video de Cooper desde The Drama MOB, escuela de actuación en Manchester, resultó clave.

El director Philip Barantini manifestó a Variety: “Me dejó absolutamente impresionado. Hay actores que entrenan durante años y no logran dominar lo que Owen domina: estar en el momento, escuchar y ser veraz”.

El rodaje se realizó entre julio y octubre de 2024 en Liverpool y Sheffield, donde Cooper compartió escenas con Stephen Graham y Ashley Walters.

Durante la ceremonia de Critics Choice Awards, Cooper subió al escenario con una carta escrita a mano. “Este último año ha sido un torbellino para mí y para mi familia. Nos cambió la vida para siempre. Estamos eternamente agradecidos y valoramos cada momento”, expresó.

Esa misma noche, Jacob Elordi lo felicitó, y Timothée Chalamet, ganador a Mejor Actor por Marty Supreme, también conversó con él tras bastidores.

La interpretación de Jamie Miller en la miniserie le valió elogios de la crítica y comparaciones con estrellas como Timothée Chalamet (Netflix)

A pesar de las ofertas de trabajo que recibió, Owen Cooper contó en el programa de la BBC conducido por Graham Norton: “Todavía tengo que hacer mis exámenes GCSE. Me queda medio año y luego me iré. Espero poder dedicarme a la actuación”.

De pequeño, su deseo era jugar al fútbol profesionalmente, no actuar. El interés por la actuación surgió después de ver a Tom Holland en la película Lo imposible, lo que lo llevó a inscribirse en clases en The Drama MOB, fundada por Tina O’Brien y Esther Morgan.

Gracias a esa formación, Cooper audicionó para Adolescencia y fue seleccionado para el papel principal. “Nunca quise ser actor. No estaba en mi ADN”, declaró a i-D Magazine.

La crítica elogió su trabajo, y el experto en cultura Nick Ede proyectó para Daily Mail que Cooper podría seguir los pasos de Timothée Chalamet.

“El fenómeno Adolescencia revolucionó el mundo de la televisión y los críticos elogiaron la actuación de Owen por su singularidad”, señaló.

Shaheen Baig eligió a Owen Cooper entre 500 aspirantes gracias a su audición para interpretar al personaje principal en "Adolescencia" (Netflix)

Ede indicó que Hollywood suele valorar historias de superación y que Cooper, a sus 15 años y en su primera aparición, podría convertirse en una de las figuras más solicitadas, comparándolo con Millie Bobby Brown y el propio Chalamet.

Tras Adolescencia, se sumó al elenco de la adaptación de Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell y formará parte de la serie Film Club de Aimee Lou Wood.

En Warrington, su entorno continuó viéndolo como un joven de trato amable y cercano.

En los Critics Choice Awards, Cooper superó a intérpretes como Wagner Moura, Nick Offerman, Michael Peña, Ashley Walters y Ramy Youssef.

Al recibir el premio como Mejor Actor de Reparto en miniserie o película para televisión, Cooper se ubicó como una de las nuevas revelaciones del sector audiovisual.

Además, Adolescencia obtuvo el reconocimiento a Mejor Miniserie y Stephen Graham recibió el galardón a Mejor Actor en ese formato.