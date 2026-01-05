Entretenimiento

Entre la fama y la rutina cotidiana: la vida de Owen Cooper tras “Adolescencia”

La trayectoria del actor de 16 años alcanzó un hito al obtener reconocimiento en premios internacionales

Guardar
El joven actor británico nació
El joven actor británico nació en Warrington y batió récords en la industria al recibir un Emmy y un Critics Choice antes de los 17 años (Netflix/REUTERS)

En la noche del domingo, Owen Cooper se convirtió en el ganador masculino más joven en la historia de los Critics Choice Awards, llevándose el galardón de Mejor Actor de Reparto por su papel en Adolescencia, la serie de Netflix encabezada por Stephen Graham.

A los 16 años, Cooper ya ostentaba en septiembre el récord de ser el hombre más joven en recibir un Emmy, luego de iniciar su recorrido actoral a los 14 años, sin experiencia previa. Su ascenso fue rápido.

Nació en diciembre de 2009 en un barrio obrero de Warrington, entre Manchester y Liverpool. Su día a día permaneció distante del ambiente de Hollywood, incluso cuando la atención mediática se centró en él.

Procedente de una familia sin vínculos artísticos —su madre es cuidadora, su padre trabaja en IT (Tecnologías de la Información) y sus hermanos son electricistas—, explicó no saber de dónde viene ese talento.

No tengo idea de dónde viene esto [la actuación]”, dijo a Liverpool ECH.

Owen Cooper se consagró como
Owen Cooper se consagró como el ganador masculino más joven de los Critics Choice Awards tras su rol en "Adolescencia" (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar del reconocimiento y de las propuestas laborales, siguió asistiendo a clases y planeó rendir sus exámenes GCSE el verano siguiente.

El papel de Jamie Miller, un adolescente asesino en Adolescencia, fue su primer trabajo en el mundo audiovisual.

El talento de Cooper ya era comentado en los círculos de la industria antes del estreno de la serie en marzo, aunque fue el público quien lo ubicó como nueva figura tras la emisión en Netflix.

Según le contó a Dazed Magazine, la fama no produjo grandes cambios en su entorno escolar: “Mis amigos no le dan mucha importancia. Me felicitaron, pero no les interesa demasiado. Y los profesores sí que se volvieron locos, pero en la escuela sigo siendo uno más”.

Para elegir al protagonista de la miniserie, la directora de casting Shaheen Baig consideró a 500 chicos.

A pesar del repentino éxito
A pesar del repentino éxito y las ofertas laborales, Cooper continuó su vida escolar y planeó rendir los exámenes GCSE antes de dedicarse por completo a la actuación (AP/Chris Pizzello)

La audición en video de Cooper desde The Drama MOB, escuela de actuación en Manchester, resultó clave.

El director Philip Barantini manifestó a Variety: “Me dejó absolutamente impresionado. Hay actores que entrenan durante años y no logran dominar lo que Owen domina: estar en el momento, escuchar y ser veraz”.

El rodaje se realizó entre julio y octubre de 2024 en Liverpool y Sheffield, donde Cooper compartió escenas con Stephen Graham y Ashley Walters.

Durante la ceremonia de Critics Choice Awards, Cooper subió al escenario con una carta escrita a mano. “Este último año ha sido un torbellino para mí y para mi familia. Nos cambió la vida para siempre. Estamos eternamente agradecidos y valoramos cada momento”, expresó.

Esa misma noche, Jacob Elordi lo felicitó, y Timothée Chalamet, ganador a Mejor Actor por Marty Supreme, también conversó con él tras bastidores.

La interpretación de Jamie Miller
La interpretación de Jamie Miller en la miniserie le valió elogios de la crítica y comparaciones con estrellas como Timothée Chalamet (Netflix)

A pesar de las ofertas de trabajo que recibió, Owen Cooper contó en el programa de la BBC conducido por Graham Norton: “Todavía tengo que hacer mis exámenes GCSE. Me queda medio año y luego me iré. Espero poder dedicarme a la actuación”.

De pequeño, su deseo era jugar al fútbol profesionalmente, no actuar. El interés por la actuación surgió después de ver a Tom Holland en la película Lo imposible, lo que lo llevó a inscribirse en clases en The Drama MOB, fundada por Tina O’Brien y Esther Morgan.

Gracias a esa formación, Cooper audicionó para Adolescencia y fue seleccionado para el papel principal. “Nunca quise ser actor. No estaba en mi ADN”, declaró a i-D Magazine.

La crítica elogió su trabajo, y el experto en cultura Nick Ede proyectó para Daily Mail que Cooper podría seguir los pasos de Timothée Chalamet.

“El fenómeno Adolescencia revolucionó el mundo de la televisión y los críticos elogiaron la actuación de Owen por su singularidad”, señaló.

Shaheen Baig eligió a Owen
Shaheen Baig eligió a Owen Cooper entre 500 aspirantes gracias a su audición para interpretar al personaje principal en "Adolescencia" (Netflix)

Ede indicó que Hollywood suele valorar historias de superación y que Cooper, a sus 15 años y en su primera aparición, podría convertirse en una de las figuras más solicitadas, comparándolo con Millie Bobby Brown y el propio Chalamet.

Tras Adolescencia, se sumó al elenco de la adaptación de Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell y formará parte de la serie Film Club de Aimee Lou Wood.

En Warrington, su entorno continuó viéndolo como un joven de trato amable y cercano.

En los Critics Choice Awards, Cooper superó a intérpretes como Wagner Moura, Nick Offerman, Michael Peña, Ashley Walters y Ramy Youssef.

Al recibir el premio como Mejor Actor de Reparto en miniserie o película para televisión, Cooper se ubicó como una de las nuevas revelaciones del sector audiovisual.

Además, Adolescencia obtuvo el reconocimiento a Mejor Miniserie y Stephen Graham recibió el galardón a Mejor Actor en ese formato.

Temas Relacionados

AdolescenciaOwen CooperCritics Choice Awardsestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

De Adam Sandler a Dwayne Johnson: 7 figuras del cine hablaron sobre riesgo, rechazo y transformación actoral

En diálogo con The Hollywood Reporter, un grupo de actores, perfilados por los críticos como principales candidatos a los Oscar, reflexionaron sobre los desafíos personales y profesionales que enfrentaron en sus roles más recientes, desde la exigencia física hasta la presión emocional

De Adam Sandler a Dwayne

Ryan Coogler recordó a Black Panther y admitió: “La pérdida de Chadwick Boseman me marcó de manera irreparable”

En una entrevista para el podcast “Happy, Sad and Confused”, el director californiano compartió cómo la emoción, la mentoría y la búsqueda constante de nuevas historias modelan su recorrido en la industria cinematográfica

Ryan Coogler recordó a Black

“Si nadie te ha dicho hoy que te quiere, yo te quiero”: el emotivo mensaje de Paris Jackson tras celebrar 6 años sobria

La artista revela cómo la superación de episodios difíciles le permitió reconectar con momentos cotidianos, compartir su experiencia en la música y brindar contención a quienes atraviesan desafíos de salud mental y dependencia

“Si nadie te ha dicho

“Avatar: fuego y cenizas” supera los mil millones de dólares en la taquilla global

Las cifras de recaudación internacional situaron a la producción dirigida por James Cameron entre las más vistas del año

“Avatar: fuego y cenizas” supera

Jacob Elordi obtuvo su primer gran premio de actuación por Frankenstein en los Critics Choice Awards

El actor de 28 años conquistó al público en Santa Mónica tras ser reconocido por primera vez con un premio que marca su ascenso meteórico y un lugar privilegiado en la industria del cine internacional

Jacob Elordi obtuvo su primer
DEPORTES
La reacción de Garnacho por

La reacción de Garnacho por el despido de Amorim del Manchester United tras el conflicto que terminó en su salida del club

El curioso gesto por la diferencia de estatura entre dos tenistas tras un partido que recorre el mundo

El contundente mensaje de Javier Frana antes del debut de la Copa Davis: “Vamos a ir a Corea a dar lo mejor”

El conjunto deportivo que usó Maduro esposado se agotó en horas y lo usa el Real Mallorca

Javier Frana anunció el equipo de Copa Davis con cuatro debutantes para visitar a Corea del Sur

TELESHOW
Miriam Lanzoni dio detalles de

Miriam Lanzoni dio detalles de la enfermedad que padece: “Noches interminables por dormir envuelta en un film”

La alegría de Marcelo Tinelli en el reencuentro con todos sus hijos: “El amor que siento por estas personas no existe”

El emotivo mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23″

Marta Fort contó los detalles de la fiesta más descontrolada que vivió: “Era un country entero”

Wanda Nara avivó los rumores de romance entre Evangelina Anderson con Ian Lucas: “¿Está confirmado?"

INFOBAE AMÉRICA

La policía suiza identificó a

La policía suiza identificó a las 116 personas heridas en el mortal incendio de un bar en Año Nuevo

Los nuevos museos y grandes ampliaciones que llegan en 2026

Mercados financieros: cómo interpretar la información para evitar decisiones impulsivas

Un tribunal francés condenó a 10 personas por acosar a Brigitte Macron con rumores falsos sobre su género

El líder supremo de Irán diseñó un plan de escape a Moscú ante el avance de las protestas