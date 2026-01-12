Entretenimiento

Así luce Toby Froud, el recordado bebé de “Laberinto”, a casi 40 años del estreno de la película

De la animación en stop motion a la dirección artística de marionetas, aquel niño se convirtió en un hombre cuya carrera ha estado marcada por la creatividad y la fantasía

Tráiler de "Laberinto"

Toby Froud, recordado por su papel como el bebé en la célebre película de culto Laberinto (1986), es hoy un experimentado animador en stop motion y director artístico de marionetas. Casi cuatro décadas después del estreno, aún continúa siendo reconocido en la calle por seguidores de la cinta.

“La gente se me acerca y me pregunta: ¿eres el bebé Toby?”, relató en una entrevista reproducida por Daily Mail. Esta vigencia aún lo asombra y enorgullece: “Es maravilloso porque demuestra que ‘Laberinto’ ha soportado el paso del tiempo”.

El legado eterno de “Laberinto”

Laberinto relata la experiencia de Sarah (Jennifer Connelly), una joven que, frustrada con la responsabilidad de cuidar a su hermano menor Toby, pide que el Rey de los duendes (David Bowie) lo lleve. Su deseo se hace realidad y Toby desaparece, transportado al reino de los duendes. Sarah recibe el desafío de cruzar un laberinto repleto de seres fantásticos y obstáculos en un límite de 13 horas para recuperar a su hermano antes de que se transforme en un duende. El relato muestra cómo la protagonista se enfrenta a sus temores, madura y asume sus responsabilidades mientras busca salvar a Toby.

El Rey de los duendes
El Rey de los duendes accede a la súplica de Sarah, llevándose a Toby y planteando el reto principal de "Laberinto"

El impacto de Laberinto no solo marcó a varias generaciones de espectadores, sino que también influyó en el propio Froud. Él mismo reconoce que los admiradores se sorprenden al descubrir que aquel bebé ahora es un adulto de 41 años. En la conversación difundida por Daily Mail, el animador reflexionó sobre ese reconocimiento continuo y el sitio especial que la película sigue ocupando tanto en su vida como en la de los fans.

Recuerdos y herencia familiar

Froud admite que, debido a su corta edad durante el rodaje, apenas conserva recuerdos de la filmación. Recuerda imágenes vívidas de duendes y criaturas fantásticas a su alrededor: “Crecí entre duendes y hadas toda mi vida”.

El entorno familiar favoreció esa familiaridad; su padre era pintor y su madre, fabricante de títeres, ambos implicados en la preproducción de Laberinto junto a Jim Henson. “Crecí en medio de creativos y marionetas, por lo que me sentía muy cómodo con ellos”, añadió Froud.

Jennifer Connelly y David Bowie
Jennifer Connelly y David Bowie protagonizan una clásica historia de fantasía sobre responsabilidad, valentía y superación personal en "Laberinto"

El vínculo personal y profesional de Froud con el universo de la fantasía y el arte de las marionetas se fortaleció desde el inicio. El artista recuerda con aprecio cómo interactuaba con las criaturas: “Me encantaban las marionetas, les apretaba la nariz. Era algo natural para mí”.

Aunque la mayoría de los recuerdos de la producción son difusos, menciona la famosa escena “Dance Magic”, en la que David Bowie bailaba y cantaba a su alrededor, como un momento abrumador por el ruido y la intensidad.

Carrera en la animación y proyectos recientes

Después de ese temprano inicio ante las cámaras, Froud decidió seguir la tradición familiar y centrarse en la producción de títeres y la animación. A finales de los años 90 y principios de los 2000, se incorporó a The Muppet Workshop, donde contribuyó al desarrollo de nuevas figuras y personajes. Más adelante, su trabajo como animador en stop motion lo llevó a participar en películas como Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario y King Kong.

Froud fundó luego su propio estudio de animación, “Stripey Pajama Productions”, nombre inspirado en el característico conjunto que utilizó en Laberinto. En 2014, debutó como guionista y director con el cortometraje de fantasía Lessons Learned.

Toby Froud, el recordado bebé
Toby Froud, el recordado bebé de "Laberinto", se consolida cuatro décadas después como animador y director artístico de marionetas

Posteriormente, se integró al estudio “Laika”, referente en la técnica de stop motion, y trabajó en películas como ParaNorman, The Boxtrolls y Missing Link. En 2019 fue supervisor de diseño en la serie The Dark Crystal: Age of Resistance, y en 2022 colaboró en la película Pinocho.

Actualmente, Froud reside en Portland, Oregón, y ejerce como director artístico de marionetas en la empresa “Shadowmachine”, según compartió en su testimonio a la revista People, recogido por Daily Mail. “Estoy participando en varios proyectos en desarrollo”, comentó el artista, quien sigue impulsando nuevas iniciativas en el ámbito de la producción de animación.

Para Froud, convivir entre criaturas de fantasía siempre ha sido lo usual; es el resto del mundo lo que todavía le resulta, en cierta forma, ajeno.

