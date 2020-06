La actriz y modelo británica había sido también la favorita del fandom para protagonizar la biopic Stardust, aunque en aquella oportunidad el elegido fue Johnny Flynn, conocido por ser protagonista de la serie Lovesick. Swinton y Bowie no solo fueron grandes amigos, sino que también jugaron a ser un matrimonio en el videoclip para The Stars (Are Out Tonight), del disco de estudio The Next Day, de 2013.