La tensión entre David Beckham y su hijo sigue en aumento: Brooklyn exigió que lo contacte a través de su abogado

Además, el joven les prohibió a sus padres que lo mencionen o etiqueten en redes sociales. Un conflicto que parece no tener fin

Brooklyn Beckham exige que todo
Brooklyn Beckham exige que todo contacto con sus padres, David y Victoria Beckham, sea únicamente vía abogados para proteger su privacidad (REUTERS/Aude Guerrucci. Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, llegó a un punto sin retorno a finales del verano pasado. El primogénito envió una carta formal exigiendo que cualquier contacto futuro se realizara únicamente a través de sus respectivos bufetes de abogados y prohibió que lo mencionaran o etiquetaran en redes sociales, según reveló The Sun. Incluso, una fuente cercana a la familia reveló a mediados de 2025 que ambos padres están preocupados por el nulo interés y la ausencia de comunicación.

La ruptura abarca tanto la vida personal como la interacción digital. Desde entonces, el mayor de los hijos bloqueó a sus padres y hermanos menores en redes sociales, y la comunicación quedó restringida a intercambios estrictamente formales entre Schillings (por parte de Brooklyn) y Harbottle & Lewis (por parte de los Beckham), detalló el medio británico. Además, pidió que sus progenitores evitaran toda mención pública vinculada a su vida y la de Nicola Peltz Beckham, su esposa.

Aviso de Brooklyn Beckham: Solo contacto mediante abogados

La carta remitida por Brooklyn no equivale a una demanda ni a un litigio formal, sino que se trata de una solicitud legal para restringir el contacto personal y la exposición mediática. El aviso prohíbe cualquier intento de acercamiento ajeno al canal jurídico y explícitamente veta que sea mencionado o etiquetado en redes, de acuerdo con lo informado por The Sun.

La ruptura familiar entre Brooklyn
La ruptura familiar entre Brooklyn y los Beckham se profundizó luego de varios episodios de desacuerdos públicos y bloqueos digitales (Karwai Tang/WireImage)

Las fuentes consultadas vinculan la medida a la búsqueda de protección para la privacidad del joven y de Nicola, así como a su voluntad de solucionar los conflictos “de forma privada, no pública”. Brooklyn sintió que fue objeto de publicaciones percibidas como invasivas o irrespetuosas. “En verdad, la gente no conoce todos los hechos de esta desgarradora historia y cree que Brooklyn simplemente estaba siendo truculento cuando bloqueó a sus padres”, explicó una fuente consultada por The Sun.

El detonante fue lo que la pareja consideró una falta de respeto a sus límites personales, especialmente tras varios episodios relacionados con publicaciones de ellos en redes sociales.

La decisión del mayor de los hermanos se consolidó luego de que Victoria Beckham, pese a la petición previa, diera “me gusta” a un vídeo de una de sus recetas. Este gesto resultó, a ojos del entorno del joven, una violación a la solicitud formal, lo que motivó que eliminara cualquier rastro digital de contacto con sus padres. “Sigue siendo una medida sin precedentes que muestra cuán mal se han puesto las cosas”, indicó otra fuente citada por el periódico. El contacto personal cesó del todo y la comunicación permanece en manos de los asesores legales.

La ausencia de Brooklyn Beckham
La ausencia de Brooklyn Beckham en eventos clave, como el cumpleaños y la investidura de David Beckham, amplió la brecha familiar (EFE/ Neil Hall)

David Beckham y el quiebre con su hijo Brooklyn

El desgaste con David y Victoria Beckham viene de años atrás, con especial énfasis en controversias previas y posteriores a la boda de Brooklyn y Nicola en 2022. Diferencias como la cuestión del vestido de novia (prometido por Victoria y finalmente descartado), actitudes consideradas desaires y una creciente incomodidad con la exposición pública alimentaron los resentimientos, según reconstruyó The Sun.

La relación no volvió a ser la misma, y las ausencias de Brooklyn en eventos claves como el cumpleaños de David o la investidura de caballero del exfutbolista incrementaron la distancia.

Las tensiones se trasladaron a las redes sociales. El bloqueo de Brooklyn a sus padres y hermanos menores fue seguido por episodios de bloqueos recíprocos temporales entre los propios hermanos. En paralelo, Nicola Peltz también bloqueó a Victoria y David Beckham, mientras que los abuelos se mantuvieron al margen y continuaron en contacto directo con el nieto.

La disputa familiar alcanzó a
La disputa familiar alcanzó a Nicola Peltz, quien también bloqueó de sus redes a los papás de Brooklyn Beckham (REUTERS/Temilade Adelaja)

Ambas partes, a través de su entorno y sin declaraciones públicas formales, han expresado la intención de resolver el conflicto, aunque difieren en los tiempos y las formas. Brooklyn y Nicola insisten en la necesidad de mantener la privacidad y reclaman disculpas que consideran pendientes. David y Victoria, en cambio, mantienen ilusión de un reencuentro y una reconciliación: “La puerta siempre ha estado abierta”, sintetiza la postura, según The Sun. Pese al asesoramiento legal y la carta de desistimiento, la familia confía en que un día pueda producirse el reencuentro, lejos del escrutinio mediático.

El episodio ha dejado a los involucrados “confundidos” y “devastados”, de acuerdo con confidencias recogidas por The Sun. Por ahora, la comunicación permanece restringida y no hay señales próximas de acercamiento.

