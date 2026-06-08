Por qué Michael Olise, una de las figuras de Francia, no celebra sus goles: la curiosa anécdota de su ex compañero

Michael Olise celebra sus goles cuando quiere, o directamente no los celebra. Esa particularidad llamó la atención de todos los que ven habitualmente al Bayern Munich, o bien quienes vieron sus tres goles contra Irlanda del Norte en el último amistoso de Francia previo al Mundial 2026.

Pero no es algo nuevo, también es algo que desconcertó a sus excompañeros del Reading y que dejó perplejo a Selhurst Park en enero de 2023, sigue siendo una de las preguntas sin respuesta alrededor del extremo del Bayern de Múnich. Se trata de un jugador que, con 24 años, ya acumula 16 goles y 28 asistencias en la presente temporada y figura entre los favoritos al Balón de Oro.

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Fue en el minuto final de un partido entre el Crystal Palace y el Manchester United cuando la imagen se volvió inevitable. Olise ejecutó un tiro libre que golpeó la parte inferior del travesaño y entró, igualando el tanto previo de Bruno Fernandes y arrebatándoles dos puntos a los de Old Trafford en sus aspiraciones al título. Selhurst Park estalló. El francés, en cambio, dio media vuelta y caminó de regreso a la línea de mediocampo como si nada hubiera ocurrido.

El excompañero Michael Morrison describió a Olise como "un poco raro", pero también como "un jugador especial", tras años sin obtener una respuesta sobre su actitud ante los goles (Reuters)

La rareza de esa no-celebración no sorprendió a quienes ya lo conocían. Michael Morrison, excompañero de Olise en el Reading, lo había advertido tiempo atrás en una entrevista con The Athletic publicada en octubre de 2021, poco después de que el Crystal Palace fichara al mediocampista por 8 millones de libras (aproximadamente 9,15 millones de euros).

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“Decíamos que a veces es un poco raro porque cuando marcaba goles, a veces no lo celebraba”, recordó Morrison. “Le decíamos, ‘Mike, acabas de marcar un gol importante y ¿solo caminas de vuelta?’”. El propio jugador nunca dio una explicación. “Nunca descubrimos realmente por qué. Nunca pudo darnos una respuesta, pero simplemente es diferente; un jugador especial”, cerró el defensor.

Lo que sí celebraba Olise, según Morrison, era ganar un punto en partidos de dos toques con el entrenador Veljko Paunovic en el gimnasio. Eso sí lo festejaba con gritos. Un sábado frente a la grada local, en cambio, podía marcar y quedarse parado.

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La historia de Michael Olise

Con 44 goles producidos esta temporada, Michael Olise iguala a Kylian Mbappé y lidera la tabla de asistentes en la Champions League junto a Vinicius Jr. (REUTERS)

Nacido en White City, Londres, Olise pudo haber representado a varias selecciones por sus orígenes familiares: su padre es nigeriano y su madre, argelina y francesa. El francés fue el idioma que dominó su infancia, lo que inclinó la balanza hacia Francia. Sus primeros pasos en el fútbol fueron en las categorías inferiores del Arsenal, el Chelsea y el Manchester City. Luego llegó al Reading, donde en la temporada 2020-21 firmó siete goles y doce asistencias en la Championship, la Segunda División inglesa, rendimiento que le abrió las puertas al fútbol profesional.

En 2021 dio el salto al Crystal Palace, donde se asentó durante tres temporadas antes de que el Bayern de Múnich pusiera sus ojos en él. Tras dos campañas en la Bundesliga, los números lo sitúan entre los futbolistas más productivos del momento: 16 goles y 28 asistencias en 40 partidos en la presente temporada, con 44 goles producidos en total, cifra que iguala a la de Kylian Mbappé y que solo supera Harry Kane con 53. En la Champions League, lidera la tabla de asistentes junto a Vinicius Jr. con siete pases de gol cada uno, cerca del récord de nueve establecido por Luis Figo en la temporada 1999-2000. En la Bundesliga, alcanzó las 20 asistencias, a un paso de las 21 que logró Thomas Müller en la campaña 2019-20.

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El exjugador del Real Madrid Sami Khedira lo definió en una entrevista con Bild con estas palabras: “Es, probablemente, el mejor extremo del mundo en este momento. Ofrece un conjunto de cualidades de primera clase”. Su palmarés incluye la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, donde Francia cayó en la final ante España.

Fuera del campo, Olise mantiene un perfil reservado que también se extiende a las redes sociales: sigue a solo 24 personas en Instagram, entre las que destaca únicamente un compañero del Bayern, Jamal Musiala. Otro rasgo que lo distingue dentro del fútbol de élite es que no tiene patrocinador de botines.

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Francia le ganó a Irlanda del Norte en su último amistoso antes del Mundial

Olise anotó un hat-trick ante Irlanda del Norte en el último amistoso de Francia antes del Mundial 2026, con un zurdazo a la escuadra que cerró el partido 3-1 (Reuters)

El nombre de Olise volvió a ocupar el centro de la escena en el último partido de preparación de Francia antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con un hat-trick ante Irlanda del Norte, el extremo del Bayern fue la figura del triunfo galo por 3-1 en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille.

El combinado dirigido por el cuerpo técnico francés salió al campo con el once que muy probablemente formará en el debut mundialista, con los madridistas Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni y el barcelonista Jules Koundé en el equipo. Olise abrió el marcador en el minuto 43 tras aprovechar un despeje del portero norirlandés a un remate de Désiré Doué.

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Al regreso del descanso, en el minuto 49, amplió la ventaja con un disparo desde la frontal del área. Patrick Kelly recortó para Irlanda del Norte en el minuto 64, pero Olise cerró el encuentro con un zurdazo a la escuadra en el minuto 75 para el definitivo 3-1.

Francia debutará en el Mundial el martes 16 de junio ante Senegal en el Grupo I, que completan Noruega e Irak.