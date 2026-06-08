Panamá es el segundo país del mundo con mayor proporción de territorio marino protegido

La isla de Coiba es un parque nacional donde desde 1919 hasta el 2004 funcionó un penal. (MiAmbiente)

Con dos mares bordeando sus dos costas, Panamá mantiene blindada más del 54% de su superficie marina total, convirtiéndose en el segundo país del mundo con mayor proporción de territorio marino protegido.

La iniciativa, respaldada por múltiples entidades internacionales, coloca a la nación canalera solo por detrás de Palau en el ranking global de protección de áreas marinas.

De acuerdo con el portal de estadísticas ambientales StatRanker, el país supera el promedio mundial de zonas marinas protegidas y se posiciona ampliamente por encima de la meta del 30% establecida en la agenda internacional para 2030.

Esta característica ha impulsado iniciativas para reducir la contaminación de los ríos, costas y mares, consolidado la gestión de las áreas marinas protegidas y reforzando la conservación de ecosistemas estratégicos como playas de anidación de tortugas marinas, manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos, según el Ministerio de Ambiente.

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Como país, agrega la entidad, hemos entendido que la protección del océano requiere liderazgo más allá de nuestras fronteras.

El océano no es el límite de Panamá, es su mayor oportunidad, indica un comunicado oficial hoy 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. (MiAmbiente)

“Panamá ha asumido un papel protagónico impulsando la Coalición de Alta Ambición por un Océano Silencioso, fortaleciendo el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, ratificando el Acuerdo que conserva la biodiversidad de altamar y que demuestre que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar de manera complementaria”, dijo el Ministerio de Ambiente al conmemorarse este 8 de junio el Día Mundial de los Océanos.

Para la institución todos estos esfuerzos tienen un objetivo común: preparar al país para enfrentar los grandes desafíos del futuro, entre ellos el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión sobre los recursos marinos.

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El proceso de blindaje y expansión de las áreas protegidas abarcó la creación y fortalecimiento de parques nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre, así como la implementación de sistemas de monitoreo ecológico en ecosistemas clave como manglares, arrecifes de coral y pastos marinos.

Desde 2022, se han sumado nuevas zonas como el Refugio de Vida Silvestre Marino de Saboga y la ampliación de la Cordillera de Coiba, logros reseñados por organizaciones como Mission Blue y el propio Ministerio de Ambiente de Panamá.

La protección de más de 54% de la superficie marina nacional representa un incremento sustancial respecto a años previos. En 2021, Panamá había alcanzado el 30% de protección oceánica, cumpliendo anticipadamente el objetivo 30x30 promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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El país refuerza la conservación de ecosistemas estratégicos, como arrecifes coralinos y pastos marinos.(MiAmbiente)

El nuevo hito refuerza el compromiso del país con la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, según informes recientes de la ONU.

El Ministerio de Ambiente destacó que estos resultados surgen de una visión de país azul que considera al océano como un sistema fundamental para la economía, la seguridad alimentaria y la conectividad ambiental regional.

Un comunicado difundido por la institución sostiene que “el océano no es el límite de Panamá, es su mayor oportunidad”, una frase que resume el enfoque de la administración para integrar los recursos marinos en la planificación nacional.

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La política de protección marina incluye el desarrollo de acciones de conservación, sensibilización comunitaria y promoción del turismo sostenible en zonas costeras y marinas.

Las autoridades ambientales han realizado jornadas de limpieza, monitoreo e investigación científica en diversas comunidades, con la participación de organizaciones comunitarias, universidades y agencias estatales.

País se prepara para la creciente presión sobre los recursos marinos. (MiAmbiente)

El contexto internacional refuerza la importancia de este avance. Según la plataforma Raymarine, la protección efectiva de áreas marinas se ha convertido en una prioridad global frente a la presión sobre los recursos oceánicos y los efectos del cambio climático. La tendencia mundial apunta a acelerar la cobertura de áreas protegidas, aunque menos del 8% de los océanos del planeta cuentan con salvaguardas reales para la biodiversidad.

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