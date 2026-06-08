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Ariana Grande y Ethan Slater finalizaron su relación después de tres años

La relación, que se hizo pública en 2023 tras su trabajo conjunto en “Wicked”, habría concluido de manera discreta

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Ariana Grande - Ethan Slater
Ariana Grande y Ethan Slater ponen fin a su romance que comenzó en 2023. (AP/REUTERS)

Ariana Grande y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación sentimental después de tres años juntos, según información difundida por TMZ.

De acuerdo con fuentes cercanas a ambos artistas, la separación se produjo en términos amistosos y fue resultado de una decisión tomada tras un proceso de reflexión por parte de la expareja.

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Las mismas fuentes señalaron que los actores mantienen una relación cordial y continúan apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre el tema, y sus representantes tampoco han emitido comentarios oficiales.

Ethan Slater y Ariana Grande finalizaron su relación en buenos términos. (AP/Chris Pizzello)
Ethan Slater y Ariana Grande finalizaron su relación en buenos términos. (AP/Chris Pizzello)

La noticia surge mientras Ariana Grande atraviesa una etapa activa en su carrera artística. Según los reportes, el reciente lanzamiento de material musical por parte de la cantante no estaría relacionado con el término de la relación.

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Las fuentes consultadas aseguraron que las nuevas canciones de la artista no fueron inspiradas por la ruptura ni abordan directamente aspectos de su vínculo con Ethan Slater.

La relación entre ambos se hizo pública en julio de 2023, meses después de que Ariana se separara de su entonces esposo, Dalton Gomez. En ese mismo período también trascendió la separación de Ethan y su esposa, Lilly Jay.

Grande y Slater se conocieron durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Wicked, producción basada en el exitoso musical de Broadway.

Ariana Grande y Ethan Slater comenzaron su noviazgo tras ser parte del elenco de "Wicked". (REUTERS/Mario Anzuoni)
Ariana Grande y Ethan Slater comenzaron su noviazgo tras ser parte del elenco de "Wicked". (REUTERS/Mario Anzuoni)

La película, dirigida por Jon M. Chu, contó con Ariana Grande en el papel de Glinda y con Ethan Slater interpretando a Boq. Durante el proceso de filmación, ambos desarrollaron una relación personal que posteriormente se transformó en un vínculo sentimental.

Desde que se conoció públicamente su relación, la pareja fue vista en diversas ocasiones compartiendo actividades en distintos lugares de Estados Unidos.

Entre las apariciones registradas figuraron visitas a parques temáticos, encuentros en restaurantes y eventos relacionados con la promoción de sus proyectos profesionales.

A finales de 2023, diferentes reportes indicaban que la relación se había fortalecido y que ambos pasaban gran parte de su tiempo juntos en la ciudad de Nueva York.

Ariana Grande y Ethan Slater estuvieron juntos durante una cena con el elenco de la película Wicked.
Ariana Grande y Ethan Slater decidieron formalizar en 2023.

En aquel momento, diversas publicaciones especializadas señalaron que compartían residencia temporalmente mientras desarrollaban sus respectivos compromisos laborales.

Durante los últimos meses, tanto Ariana Grande como Ethan Slater han mantenido agendas profesionales intensas. La cantante ha continuado con la promoción de su música y con actividades vinculadas a Wicked, mientras que Slater ha seguido participando en proyectos cinematográficos y teatrales.

Recientemente, Grande inició una nueva etapa de presentaciones musicales con una serie de conciertos que comenzaron en Oakland, California.

Ariana Grande ha regresado a la música tras su éxito con Wicked. EFE/Jill Connelly
Ariana Grande ha regresado a la música tras su éxito con Wicked. EFE/Jill Connelly

Algunos medios especializados destacaron que Slater no estuvo presente en el inicio de estas actividades, circunstancia que alimentó especulaciones sobre el estado de la relación antes de que trascendieran los reportes sobre la separación.

Cabe destacar que desde hace varios meses la pareja ya había estado en el centro de la especulación de una ruptura. La situación se intensificó cuando, en una entrevista en Today, Ethan esquivó preguntas directas sobre su relación con la cantante.

Al ser consultado sobre cómo se sentía “trabajando con su novia todos los días”, el actor optó por centrar su respuesta en el elenco completo, describiéndolo como “increíble”, y elogió a Ariana Grande como una actriz “brillante”, además de destacar el talento “notable” de Cynthia Erivo.

Ethan Slater elogió el trabajo de Cynthia Erivo y Ariana Grande en "Wicked". (Evan Agostini/Invision/AP)
Ethan Slater elogió el trabajo de Cynthia Erivo y Ariana Grande en "Wicked". (Evan Agostini/Invision/AP)

El nominado al Tony también recordó lo especial que fue ver a Grande y Erivo interpretar a Glinda y Elphaba frente al público, subrayando que, aunque el rodaje se realizó años atrás, la experiencia de ver la reacción de la audiencia fue particularmente emotiva. “Estoy muy orgulloso de todos con los que trabajé. Somos como una familia”, dijo.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las razones específicas que llevaron al término de la relación.

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