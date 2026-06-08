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Matthew Lawrence reveló que Robin Williams salía disfrazado de la señora Doubtfire: “Se iban pensando, ¡qué mujer tan encantadora!”

Durante un panel de reencuentro en Los Ángeles, el actor de 46 años que interpretó a uno de sus hijos en el rodaje recordó que el comediante convertía cada paseo caracterizado en una experiencia de comedia improvisada con desconocidos

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Robin Williams
En un reencuentro en Los Ángeles, el actor recordó que su compañero convertía cada paseo en una prueba de personaje, improvisando con peatones (AP)

Robin Williams permanece en la memoria colectiva como uno de los artistas más versátiles y queridos de la industria cinematográfica. A más de tres décadas del estreno de la película “Mrs. Doubtfire”: su capacidad para sorprender y conmover sigue vigente, tanto dentro como fuera del set.

El actor estadounidense Matthew Lawrence, quien interpretó a uno de los hijos de Williams en la película dirigida por Chris Columbus en 1993, compartió públicamente una anécdota que ilustra el compromiso del comediante con su personaje: el actor salía a la calle disfrazado de la niñera británica y ponía a prueba su capacidad para engañar a desconocidos.

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El arte de improvisar en la vida cotidiana

Durante un panel de reencuentro reciente realizado en Los Ángeles, Lawrence, de 46 años, relató que Williams tenía la costumbre de invitarlo a caminar por la ciudad caracterizado como la Señora Doubtfire, interactuando con peatones y “probando” si lograba hacerse pasar por su niñera.

El comediante paseaba caracterizado por la ciudad para medir si su transformación resultaba creíble ante personas que no sospechaban nada (Captura de video)
El comediante paseaba caracterizado por la ciudad para medir si su transformación resultaba creíble ante personas que no sospechaban nada (Captura de video)

“Agarraba a alguien, en ese momento era yo, y salía a caminar por la calle, entablaba conversación con algunas personas y simplemente veía si podía hacerse pasar por mi niñera”, relató Lawrence ante la audiencia, según recogió el portal brasileño O Globo.

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El medio añadió que el reconocido actor no solo buscaba entretener a quienes lo rodeaban, sino que también convertía cada paseo en una experiencia de comedia improvisada. La reacción de los desconocidos era invariablemente positiva: “Siempre funcionaba”, insistió Lawrence. “En realidad, hacía reír a la gente y disfrutar de la vida. Se iban pensando: ‘¡Qué mujer tan encantadora!’”, recordó.

El impacto de la espontaneidad y el humor

La película “Mrs. Doubtfire”, estrenada en 1993, narra la historia de un padre que, tras divorciarse, se disfraza de niñera para no perder el vínculo con sus hijos. El elenco incluyó a Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub y Mara Wilson, bajo la dirección de Chris Columbus.

Según O Globo, el rodaje fue escenario de múltiples momentos de improvisación en los que Williams canalizaba la energía de su personaje, generando situaciones inesperadas para el equipo y para quienes se cruzaban con él.

Matthew Lawrence aseveró en podcast haber vivido acoso sexual por parte de un director para tener un espacio en Marvel (Instagram @officialbrotherlylovepod)
Durante un reencuentro en Los Ángeles, el actor contó que su compañero convertía los paseos en una prueba de personaje (Instagram @officialbrotherlylovepod)

Lawrence reconoció que elegir un solo recuerdo destacado junto al comediante resultaba difícil, pero la experiencia de llevar la ficción a la realidad marcó su infancia y consolidó el vínculo entre ambos. “Es difícil elegir una, pero si tuviera que hacerlo, probablemente sería cuando quiso imitar a la señora Doubtfire en público”, confesó el actor en el panel, citado por O Globo.

Un clásico que trasciende generaciones

La vigencia de “Mrs. Doubtfire” como referente de la comedia familiar se explica no solo por la calidad del guion y del elenco, sino también por la entrega total de Robin Williams a su personaje. La energía que imprimió en cada escena y el hecho de mantener viva a la niñera británica fuera del plató consolidaron la película como un clásico imperecedero.

El aniversario del filme y el recuerdo de quienes formaron parte del rodaje refuerzan el lugar que ocupa Robin en la cultura popular. Las anécdotas compartidas por Matthew Lawrence ilustran cómo el humor y la creatividad pueden trascender la ficción y dejar una huella indeleble en quienes los presencian.

La muerte de Robin Williams y el legado de un artista único

Robin Williams y Sally Field
La revelación de Matthew Lawrence muestra hasta dónde llegaba la entrega del comediante, que aprovechaba caminatas por la ciudad para medir si podía pasar por una niñera

Robin Williams falleció el 11 de agosto de 2014 a los 63 años en su casa de Tiburon, California, Estados Unidos. Su muerte generó una oleada de homenajes y reacciones en todo el mundo, tanto de figuras públicas como de admiradores anónimos.

La partida del actor marcó un antes y un después en la industria, dejando un vacío difícil de llenar. Williams fue recordado por su capacidad para alternar entre la comedia y el drama, así como por su generosidad y calidez fuera de la pantalla.

El impacto de su trabajo en “Mrs. Doubtfire” se mantiene vigente, y el testimonio de Lawrence suma una capa adicional al recuerdo del actor. A través de estas anécdotas, se refuerza la imagen de un artista que no dejaba de crear ni de sorprender, incluso cuando las cámaras no estaban encendidas.

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