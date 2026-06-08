Costa Rica condena el ataque balístico de Irán a Israel y reitera su rechazo a la violencia en Ucrania

Sirenas de alerta sonaron en el norte de Israel tras los lanzamientos de misiles iraníes, de acuerdo con medios internacionales. REUTERS/Stringer

Costa Rica manifestó un enérgico rechazo a los más recientes lanzamientos de misiles balísticos de Irán hacia Israel, hechos que interrumpieron el cese al fuego vigente desde abril pasado y elevaron las tensiones en Medio Oriente. El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto subrayó la preocupación del país centroamericano por la escalada de violencia en la región y apeló a la búsqueda de soluciones diplomáticas para preservar la paz.

La respuesta de Costa Rica se conoció tras la ofensiva iraní del domingo 7 de junio, cuando Irán lanzó al menos once misiles contra territorio israelí en represalia por ataques previos de Israel contra suburbios de Beirut, Líbano, según reportó The Jerusalem Post y corroboró la agencia Reuters. El incidente representó el primer ataque directo de Irán a Israel desde la tregua alcanzada en abril, acuerdo que había mantenido una relativa calma durante dos meses.

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Según la información recopilada por India Today, la Defensa israelí activó sus sistemas antimisiles y logró interceptar todos los proyectiles iraníes, evitando víctimas fatales y daños materiales significativos. Las sirenas de alerta se activaron en varias ciudades del norte y centro de Israel, mientras las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y limitaron reuniones públicas. El Ejército israelí advirtió que respondería con fuerza a la agresión y anunció la intensificación de sus operaciones contra el grupo Hezbolá en Líbano, al que considera aliado de Irán.

La declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica enfatizó la preocupación del gobierno ante la escalada de tensiones en Medio Oriente. En el texto se lee: “Costa Rica expresa su enérgico rechazo a los más recientes lanzamientos de misiles balísticos de Irán hacia Israel, que rompen el cese al fuego vigente desde el pasado mes de abril. Costa Rica manifiesta también su preocupación por la escalada de tensiones en Medio Oriente”. El comunicado reafirma, además, el compromiso histórico del país con el respeto al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y respalda la búsqueda de soluciones basadas en el diálogo para la recuperación de la paz.

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El comunicado costarricense subrayó la importancia del cese al fuego y la recuperación de la paz en la región. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La ofensiva iraní se produjo tras un ataque de Israel sobre zonas controladas por Hezbolá, que dejó víctimas en Beirut y fue percibido por Irán como una violación del acuerdo de tregua. El gobierno iraní justificó su acción bajo el derecho a la legítima defensa, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país “Las Fuerzas Armadas iraníes atacaron objetivos dentro de Israel en el marco del derecho legítimo de defensa, tras las reiteradas acciones agresivas de Israel contra Líbano e Irán”.

Por su parte, la comunidad internacional expresó preocupación por la posibilidad de un conflicto regional aún mayor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Israel no responder de inmediato para evitar el colapso de las negociaciones de alto el fuego.

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La postura de Costa Rica ante los ataques en Medio Oriente no es aislada. En días recientes, el gobierno costarricense había expresado también su rechazo a los bombardeos perpetrados por Rusia contra ciudades ucranianas como Kiev, Dnipró y Járkov, que causaron al menos 22 muertos y más de 130 heridos. “Estos ataques violan el Derecho Internacional Humanitario y la soberanía e integridad territorial de Ucrania”, subrayó el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El pronunciamiento costarricense advirtió que el aumento de las hostilidades obstaculiza cualquier avance hacia una solución pacífica y sostenible.

Desde la Cancillería, Costa Rica reiteró su apoyo al diálogo internacional y al respeto del Derecho Internacional tras el ataque balístico en Medio Oriente. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

El gobierno de Costa Rica mantiene su histórica defensa del multilateralismo y la diplomacia como herramientas para la resolución de conflictos. La cancillería costarricense, a través de sus recientes comunicados, ha insistido en que la recuperación de la paz en zonas de conflicto solo se logrará mediante el respeto al Derecho Internacional y un diálogo efectivo entre las partes involucradas.

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