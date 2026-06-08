Una ex figura de Brasil reveló que alentará a Argentina en el Mundial 2026: su divertido cruce con Oscar Ruggeri

Careca confesó que después de Brasil hinchará por Argentina

Una figura del fútbol brasileño y campeón con su selección reveló que después de la Verdeamarela la Albiceleste es el equipo por el que suele alentar y también lo hará en el Mundial 2026 que comenzará este jueves en Norteamérica. Se trata de Careca, quien fue amigo y compañero de Diego Armando Maradona y con el que compartió vestuario en el Napoli.

“Prácticamente jugamos seis años juntos en Napoli”, recordó sobre su vínculo con Maradona el ex delantero de 65 años en una entrevista con Urbana Play. Debido a ese vínculo, el paulista aprendió a querer a Argentina. “Todos saben que después de Brasil, yo hincho para Argentina. Todos los brasileños, pese a la rivalidad que tenemos, yo siempre después de Brasil, viene segundo Argentina”.

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El ex punta también se refirió a otra potencia que estará ausente en el certamen ecuménico, Italia. “Es claro que estuve seis años en Italia y también respeto mucho los italianos”, reconoció. Además, Careca opinó sobre el hecho de que Brasil haya recurrido a un entrenador italiano como Carlo Ancelotti: “Es un fenómeno. Lo que pasa que yo me imagino tanto en Brasil como en Argentina y también tenemos técnicos como en Argentina”.

Careca y Ruggeri recordaron la anécdota del casamiento de Maradona

Hubo una historia particular contada por Carlos Bilardo sobre el casamiento de Diego Maradona en 1989, con la mira puesta en el Mundial de Italia 1990. El entonces entrenador de la selección argentina le pidió a Oscar Ruggeri que baile cerca de los invitados del fútbol europeo como Careca y Ciro Ferrara (también compañero de Maradona en el Napoli) para medir sus alturas y definir marcas en pelota parada de cara al Mundial.

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Ruggeri también participó de la charla y se sumó vía telefónica a la mencionada entrevista. De aquella anécdota, cuando Bilardo lo mandó a bailar cerca de Careca, contó: “Le dije ‘Carlos, yo no bailo’. Y me dijo ‘no me importa si bailás o no bailás. Andá a pasarle una vuelta ahí alrededor’. Me pasé bailando al lado. Volví y Carlos me dijo ‘Sos más alto vos, no te pude ganar de cabeza’”.

“Fue un bellísimo casamiento, con un poco de vino, de cerveza y me gusta bailar mucho. Y con Ruggeri nos volvimos a ver en la despedida de Diego en 2001 y él me dio”, dijo el brasileño y bromeó luego de hacer la seña de un golpe del ex defensor campeón mundial con Argentina en México 1986.

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Careca siente el rigor de Ruggeri en el histórico partido de octavos de final del Mundial 1990 que ganó Argentina 1-0 (Allsport UK /Allsport - Getty Images)

Careca subrayó que el festejo del casamiento de Maradona “fue una noche con grandes amigos”. Y agregó: “Me sentí muy feliz por ser parte de la familia de Diego. Una lástima que nos dejó muy temprano”. También recordó cuando Maradona lo quiso traer a Boca Juniors en 1996: “Quería jugar unos meses en Santos y luego pasar a Boca”.

Antonio de Oliveira, más conocido como Careca, nació en Araraquara, en el estado de San Pablo, Brasil. El ex delantero, que disputó dos copas del mundo con su selección, construyó su salto al primer plano tras seis años en Guaraní y su pase a San Pablo, club en el que anotó 115 goles en 191 partidos.

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Más tarde, integró la primera camada sudamericana que llegó a Europa y se destacó en Napoli, con el que conquistó un Scudetto en 1989/1990, la Copa de la UEFA en 1989 y la Supercopa de Italia en 1990. Careca buscó jugar junto a Diego Maradona y hasta rechazó una oferta del Real Madrid para poder concretar ese anhelo.