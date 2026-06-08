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Sharon Stone propone que ‘Euphoria’ se proyecte en las escuelas de Estados Unidos

La actriz afirmó que la serie de HBO debería ser vista por los padres debido a los temas que aborda sobre adolescencia

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Sharon Stone sonríe en un escritorio de oficina, con suéter negro y gafas en mano, frente a una ventana con vista a montañas y el tanque de agua de Warner Bros
Sharon Stone destaca el valor de “Euphoria” para abordar temas juveniles. (HBO Max)

Sharon Stone manifestó que la serie Euphoria debería ser exhibida en las escuelas secundarias de Estados Unidos y que los padres también deberían verla, debido a los temas que aborda sobre la juventud, el consumo de drogas y las relaciones interpersonales.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación con la actriz y presentadora Keke Palmer para la serie “Actors on Actors”, producida por Variety.

La artista, de 68 años, se incorporó al elenco de la tercera y última temporada de la producción de HBO y expresó su valoración sobre el programa, que desde su estreno ha generado debates por sus representaciones explícitas de sexualidad, consumo de sustancias y violencia.

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Euphoria se estrenó en 2019 y se centró inicialmente en un grupo de estudiantes de secundaria que enfrentaban distintos desafíos relacionados con la adolescencia.

Euphoria
Euphoria presenta los problemas que pueden llegar a atravesar los adolescentes. (HBO)

En su tercera temporada, la historia avanzó varios años y mostró a los personajes en su etapa de adultez temprana, abordando las consecuencias de algunas de las decisiones tomadas durante su juventud.

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“Creo que es el mejor programa de televisión. Hemos conocido a estos chicos. Los hemos visto convertirse en jóvenes adultos. Los hemos visto convertirse en traficantes de drogas. Y yo mismo lo he vivido en mi familia”, dijo.

Durante la entrevista, Sharon Stone relató que su hermano Michael Stone estuvo involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y posteriormente fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Attica, en el estado de Nueva York.

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood recordó que lloró después de ver el primer episodio de la serie, ya que consideró que presentaba una representación directa de problemáticas que afectan a muchos jóvenes.

Sharon Stone admitió que lloró tras ver el primer episodio de la tercera temporada de Euphoria. (REUTERS/Marko Djurica)
Sharon Stone admitió que lloró tras ver el primer episodio de la tercera temporada de Euphoria. (REUTERS/Marko Djurica)

Euphoria es muy actual. Creo que debería proyectarse en todos los institutos, y pienso que todos los padres deberían verla. Como madre, me encanta”, afirmó.

Keke Palmer coincidió en que la producción puede servir como punto de partida para conversaciones sobre temas complejos.

Durante la entrevista, señaló que algunas críticas suelen centrarse únicamente en las escenas de contenido sexual, mientras que la serie también aborda asuntos relacionados con la salud mental, las adicciones y las relaciones familiares.

“Bueno, lo que me encanta es que te da la oportunidad de conversar. Creo que a veces la gente se queda en la superficie diciendo: ‘No, hay demasiado sexo. Hay demasiado sexo, hay demasiado sexo’. Ese es el punto”, indicó.

Así fue la escena más discutida de Sydney Sweeney en “Euphoria”: ¿la serie cruzó la línea?
Keke Palmer aseveró que las personas no veían más allá de la escenas explícitas de la serie. (HBO)

Sharon Stone , madre de tres hijos, sostuvo que la producción expone situaciones que algunos padres podrían considerar ajenas a la realidad de sus propios hogares.

En ese contexto, señaló la importancia de conocer no solo las experiencias de los hijos, sino también las de las personas que forman parte de su entorno cotidiano.

Sin embargo, las opiniones de Stone contrastan con las advertencias realizadas en distintas ocasiones por el creador de la serie, Sam Levinson, y por varios de sus protagonistas.

Euphoria Temporada 3
El creador de la serie afirmó que Euphoria no debería ser visto por menores de edad. (HBO)

Tanto Levinson como Zendaya, quien interpreta a Rue Bennett, han señalado que la producción está destinada a una audiencia adulta debido a la naturaleza explícita de sus contenidos.

Además, cuando se estrenó la primera temporada, Sam Levinson explicó en una entrevista con IndieWire que esperaba que la serie pudiera fomentar conversaciones entre padres e hijos, aunque aclaró que no consideraba que estuviera dirigida a menores de 17 años.

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