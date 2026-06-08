El comunicado que dio detalles del estado físico de Neymar a cinco días del debut de Brasil en el Mundial

Neymar sigue bajo control y realizó evaluaciones con la CBF (Caean Couto-Imagn Images)

La recuperación de Neymar tras la lesión muscular que sufrió en el gemelo derecho mantiene en vilo a la Selección de Brasil durante la concentración previa al Mundial 2026. Este lunes, el delantero se sometió a nuevos exámenes médicos en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), donde se le practicó una resonancia magnética que reveló una “buena evolución” del músculo afectado, según informó el medio local Ge Globo.

El informe médico de la CBF detalló que el resultado de la resonancia mostró avances positivos “dentro de los parámetros esperados”, lo que permite mantener la hoja de ruta diseñada por el equipo de especialistas. “El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento. Seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planificado por la comisión médica de la selección brasileña”, indicó el comunicado completo.

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El retorno del delantero para el estreno ante Marruecos luce lejano, pero el equipo proyecta su vuelta para la próxima presentación

El delantero fue sometido a las pruebas en Río de Janeiro tras haber sido incluido a última hora en la lista definitiva del entrenador Carlo Ancelotti. La decisión de convocarlo se produjo a pesar de que arrastraba una lesión detectada el 17 de mayo, cuando sintió dolor agudo en el gemelo derecho durante un encuentro del Brasileirão con Santos.

Inicialmente, el club paulista había diagnosticado un “edema” en la zona, pero tras la llegada del futbolista a la concentración nacional, el médico Rodrigo Lasmar precisó que se trataba de una lesión muscular de segundo grado, lo que implicaba entre dos y tres semanas de recuperación. Este diagnóstico fue confirmado por los estudios realizados el 27 de mayo, que establecieron el verdadero alcance del problema físico.

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La CBF, buscando una evaluación propia e independiente, ordenó resonancias adicionales que constataron que el daño era más serio de lo que se creía en un principio. Desde entonces, Neymar ha realizado la mayor parte de sus entrenamientos bajo techo y ha limitado su presencia en el césped a ejercicios suaves, enfocados en evitar recaídas.

Por el momento Brasil prepara el debut y espera noticias clave de Neymar (REUTERS/Ricardo Moraes)

A raíz de la lesión, Neymar no participó en los partidos amistosos recientes de la selección frente a Panamá y Egipto. El máximo goleador histórico de Brasil ni siquiera viajó con la delegación a Cleveland para el último amistoso, permaneciendo en Nueva Jersey para agilizar su rehabilitación bajo la supervisión directa del cuerpo médico de la selección.

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La evolución positiva observada en la última resonancia otorga cierto alivio al equipo técnico, aunque la cautela sigue siendo la consigna. El atacante continuará con el programa de recuperación, que contempla la incorporación progresiva de ejercicios con pelota si los próximos controles médicos así lo permiten.

El cuerpo técnico, encabezado por Carlo Ancelotti, mantiene la esperanza de contar con él en los entrenamientos colectivos en los próximos días, aunque su presencia en el primer encuentro ante Marruecos, el 13 de junio en el Metlife Stadium, se considera poco probable.

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La selección brasileña inicia su camino en el Grupo C con el duelo frente a Marruecos, seguido del partido ante Haití y la última fecha contra Escocia, el 24 de junio. El regreso de Neymar para el segundo compromiso podría ser clave para las aspiraciones del equipo, que busca fortalecer su ataque tras una preparación condicionada por la ausencia del delantero, sumado a la baja de Wesley, el lateral derecho de la Roma.