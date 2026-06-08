“Un vacío imposible de llenar”: El dolor de muchos tras la tragedia aérea en el aeropuerto La Romana de República Dominicana

Un jet privado se ha estrellado durante un intento de aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana en la República Dominicana. Video cortesía (RRSS).

La comunidad aeronáutica expresó consternación por la muerte de los pilotos Eric Dhiago y Rudy Gahasal en un accidente aéreo ocurrido el domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana. La aeronave, un Gulfstream G200 Galaxy con matrícula N318JF, se estrelló tras declarar una emergencia minutos después de despegar.

De acuerdo con información de medios locales, el jet privado tenía como propósito recoger al exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) Yadier Molina junto a su familia y amigos en Texas, para trasladarlos después a Puerto Rico. La aeronave había llegado ese mismo día desde Puerto Rico, donde dejó a dos pasajeros y recargó combustible antes de programar su salida hacia Texas.

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Durante el vuelo, a unos 30 kilómetros al suroeste de La Romana, los tripulantes informaron una emergencia e intentaron regresar de inmediato al aeropuerto. El intento terminó cuando la nave perdió estabilidad y se precipitó dentro del perímetro aeroportuario, lo que generó un incendio, según la versión oficial difundida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Eric Dhiago, de 39 años, y Rudy Gahasal, de 34, ambos de nacionalidad estadounidense, eran las únicas personas a bordo.

Pilotos lamentan la tragedia aérea en La Romana que costó la vida de dos tripulantes.

Reacciones de colegas y de Yadier Molina

La noticia provocó reacciones en el sector de la aviación, donde colegas y amigos lamentaron la pérdida. Mar Dosil, piloto, compartió en redes sociales: “Hoy me cuesta encontrar las palabras. Con profunda tristeza recibí la noticia de la partida del Capt Eric Dhiago en un horrible accidente aéreo en República Dominicana, un gran piloto, pero sobre todo, un ser humano extraordinario”.

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Fuera de la cita, Dosil lo describió como una persona dispuesta a ayudar y generosa con su tiempo, conocimientos y apoyo a otros profesionales del sector. “Le debía un paseo en yate, pero por tanto compromiso no lo pude complacer, me quedo con tu sonrisa”, agregó en su mensaje de despedida.

Dosil despidió a su colega con un mensaje en redes sociales: “Eric amaba volar, y aunque su partida deja un vacío imposible de llenar, me gusta pensar que su espíritu seguirá surcando cielos infinitos. Los pilotos no desaparecen; simplemente emprenden el vuelo hacia horizontes que nosotros aún no podemos ver”.

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El exbeisbolista Yadier Molina también expresó sus condolencias a través de su cuenta de Instagram: “Mis condolencias a los pilotos y sus familias. Este avión iba en camino a buscarme a mí y a mi familia y amigos a Texas para regresarnos a PR! Está brutal todo!”.

Operativo e investigación

El accidente activó de inmediato los protocolos de emergencia en el aeropuerto. Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y efectivos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) acudieron al lugar para controlar el fuego y asegurar la zona. Además, técnicos especializados comenzaron el levantamiento de pruebas y los procedimientos de investigación.

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La aeronave N318JF había despegado hacia Austin y declaró emergencia a 16 millas náuticas; investigan el IDAC y la comisión de accidentes (Captura de pantalla de video de diputado Eugenio Cedeño)

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) informaron que un equipo técnico, encabezado por Pedro Alberto Piña, inició el análisis de las circunstancias relacionadas con el siniestro para determinar las causas. Las autoridades informaron que solo los dos tripulantes se encontraban a bordo.

La terminal aérea de La Romana emitió un comunicado oficial en el que lamentó la pérdida y expresó condolencias a las familias de los fallecidos. El proceso de investigación continúa bajo la responsabilidad de los organismos especializados, que trabajan para esclarecer los factores que ocasionaron el accidente.