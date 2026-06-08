Economía

OpenAI presentó en secreto su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos

La empresa de Sam Altman informó que ya entregó la documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU y que evalúa una pronta colocación junto con bancos asesores

Guardar
Google icon
OpenAI también prevé lanzar en las próximas semanas una subasta de acciones para ofrecer liquidez a sus empleados antes de la salida a bolsa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
OpenAI también prevé lanzar en las próximas semanas una subasta de acciones para ofrecer liquidez a sus empleados antes de la salida a bolsa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, presentó de forma confidencial una solicitud para salir a bolsa, sumándose a otros competidores del sector de la inteligencia artificial que recurren a los mercados públicos para financiar sus ambiciosos planes de crecimiento.

La compañía dirigida por Sam Altman presentó la documentación para una oferta pública inicial (OPI) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, informó la empresa el lunes. Según personas familiarizadas con el asunto, OpenAI trabaja con Goldman Sachs Group y Morgan Stanley en una posible cotización bursátil tan pronto como este otoño.

PUBLICIDAD

Las deliberaciones continúan y los detalles del plan podrían modificarse. “Aún no hemos decidido una fecha; puede que tome algún tiempo, ya que hay cosas que queremos hacer y que probablemente sean más fáciles como empresa privada”, señaló OpenAI. Pero se trata de un conjunto complejo de compensaciones y esto nos da la opción de salir a bolsa antes si finalmente resulta ser lo mejor.

El CEO de OpenAI, Sam Altman (REUTERS/Kylie Cooper)
El CEO de OpenAI, Sam Altman (REUTERS/Kylie Cooper)

OpenAI también prevé lanzar en las próximas semanas una subasta de acciones para ofrecer liquidez a sus empleados antes de la salida a bolsa, según una persona familiarizada con el asunto. Un portavoz declinó hacer comentarios.

PUBLICIDAD

Fundada hace más de una década, OpenAI desencadenó el auge de la IA generativa con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. Aunque la empresa y su chatbot insignia siguen siendo sinónimo de inteligencia artificial para muchas personas, OpenAI enfrenta una creciente competencia de Anthropic y Google, de Alphabet.

Según diversos reportes, OpenAI no ha alcanzado algunos de sus objetivos internos de ingresos y crecimiento de usuarios. Además, varios ejecutivos clave han abandonado la empresa o dejado sus cargos. La compañía también ha estado trabajando para simplificar su amplia gama de productos.

OpenAI trabaja con Goldman Sachs Group y Morgan Stanley en una posible cotización bursátil tan pronto como este otoño

Anthropic, la startup responsable del chatbot Claude, anunció la semana pasada que presentó de forma confidencial una solicitud para su propia salida a bolsa. La empresa alcanzó además una valoración de USD 965.000 millones en su última ronda de financiación privada, superando por primera vez a OpenAI gracias al crecimiento de sus ingresos.

Una salida a bolsa en 2026 también colocaría a Altman frente a frente con Elon Musk en un terreno distinto al de la fallida demanda contra OpenAI y su director ejecutivo. SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Musk, tiene previsto debutar en bolsa el jueves con una valoración cercana a los US$1,8 billones, lo que la convertiría de inmediato en una de las compañías cotizadas más valiosas del mundo.

OpenAI ya ha eclipsado incluso la salida a bolsa de SpaceX en una sola ronda de financiación. La empresa cerró un acuerdo para recaudar USD 122.000 millones de inversionistas con una valoración de USD 852.000 millones.

Las compañías de inteligencia artificial compiten por captar decenas de miles de millones de dólares para comprar chips, construir centros de datos y desarrollar sistemas de IA cada vez más avanzados. En febrero, OpenAI comunicó a sus inversionistas que planeaba gastar alrededor de USD 600.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial hacia 2030.

Con información de Bloomberg

Temas Relacionados

OpenAIInteligencia artificialMercado bursátilBolsa de Valores de Estados UnidosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: el riesgo país se mantuvo debajo de los 500 puntos y el Banco Central volvió a comprar dólares

El rebote de Wall Street impulsó una leve recuperación de acciones y bonos argentinos. El S&P Merval subió 0,9%. El dólar avanzó a $1.465 en el Banco Nación y el BCRA adquirió USD 71 millones en el mercado

Jornada financiera: el riesgo país se mantuvo debajo de los 500 puntos y el Banco Central volvió a comprar dólares

Cambios a Inocencia Fiscal: qué dice el borrador que intenta lograr que los dólares de los argentinos dejen el colchón

Trascendió un anteproyecto que marca cambios claves respecto al calculo de la discrepancia significativa pero también sobre las condiciones de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (RGS). La fecha de envío al Congreso

Cambios a Inocencia Fiscal: qué dice el borrador que intenta lograr que los dólares de los argentinos dejen el colchón

Sociedades IA: qué son y cómo funcionan las empresas automatizadas y sin empleados que desataron un debate entre Milei y Harari

El Gobierno impulsa un proyecto para reconocer a las corporaciones no humanas, otorgándoles personalidad jurídica y responsabilidad limitada. La advertencia del historiador Yuval Noah Harari

Sociedades IA: qué son y cómo funcionan las empresas automatizadas y sin empleados que desataron un debate entre Milei y Harari

El salario mínimo vale menos que en 2001 y debería triplicarse para recuperar su poder de compra original

Un estudio de la UBA y el CONICET revela que la remuneración mínima acumula 10 meses consecutivos de pérdida real. Su valor actual representa un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011

El salario mínimo vale menos que en 2001 y debería triplicarse para recuperar su poder de compra original

Una delegación de funcionarios de EEUU vinculados al agro visitó a Kheiron Biotech en San Antonio de Areco

La comitiva estadounidense recorrió las sedes de la firma y de Doña Sofía Genética, como parte de la misión oficial que encabeza en el país el subsecretario Luke Lindberg

Una delegación de funcionarios de EEUU vinculados al agro visitó a Kheiron Biotech en San Antonio de Areco

DEPORTES

Por qué Michael Olise, una de las figuras de Francia, no celebra sus goles: la curiosa anécdota de su ex compañero

Por qué Michael Olise, una de las figuras de Francia, no celebra sus goles: la curiosa anécdota de su ex compañero

“Owen llegaba en helicóptero”, reveló Jonás Gutiérrez sobre la cotidiana travesía del exdelantero

Bomba en la Premier League: Manchester United quiere comprar al Cuti Romero después del Mundial 2026

Una ex figura de Brasil reveló que alentará a Argentina en el Mundial 2026: su divertido cruce con Oscar Ruggeri

Latorre eligió al reemplazante de Balerdi en la lista de la selección argentina para el Mundial: “Tendría que haber estado en los 26″

TELESHOW

La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

La foto de la China Suárez al desnudo que compartió Mauro Icardi desde las Islas Maldivas: “El paraíso más lindo”

La nuera de María Rosa Fugazot sobre el deterioro de la actriz previo a su muerte: “No quería comer ni tomar agua”

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Penal Internacional apartó de sus funciones a su fiscal jefe por acusaciones de conducta sexual indebida

La Corte Penal Internacional apartó de sus funciones a su fiscal jefe por acusaciones de conducta sexual indebida

Chile decomisó más de 100 toneladas de droga oculta en cargamentos de madera boliviana

Panamá es el segundo país del mundo con mayor proporción de territorio marino protegido

“Un vacío imposible de llenar”: El dolor de muchos tras la tragedia aérea en el aeropuerto La Romana de República Dominicana

Costa Rica condena el ataque balístico de Irán a Israel y reitera su rechazo a la violencia en Ucrania