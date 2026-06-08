OpenAI presentó en secreto su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos

OpenAI también prevé lanzar en las próximas semanas una subasta de acciones para ofrecer liquidez a sus empleados antes de la salida a bolsa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, presentó de forma confidencial una solicitud para salir a bolsa, sumándose a otros competidores del sector de la inteligencia artificial que recurren a los mercados públicos para financiar sus ambiciosos planes de crecimiento.

La compañía dirigida por Sam Altman presentó la documentación para una oferta pública inicial (OPI) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, informó la empresa el lunes. Según personas familiarizadas con el asunto, OpenAI trabaja con Goldman Sachs Group y Morgan Stanley en una posible cotización bursátil tan pronto como este otoño.

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Las deliberaciones continúan y los detalles del plan podrían modificarse. “Aún no hemos decidido una fecha; puede que tome algún tiempo, ya que hay cosas que queremos hacer y que probablemente sean más fáciles como empresa privada”, señaló OpenAI. Pero se trata de un conjunto complejo de compensaciones y esto nos da la opción de salir a bolsa antes si finalmente resulta ser lo mejor.

El CEO de OpenAI, Sam Altman (REUTERS/Kylie Cooper)

OpenAI también prevé lanzar en las próximas semanas una subasta de acciones para ofrecer liquidez a sus empleados antes de la salida a bolsa, según una persona familiarizada con el asunto. Un portavoz declinó hacer comentarios.

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Fundada hace más de una década, OpenAI desencadenó el auge de la IA generativa con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. Aunque la empresa y su chatbot insignia siguen siendo sinónimo de inteligencia artificial para muchas personas, OpenAI enfrenta una creciente competencia de Anthropic y Google, de Alphabet.

Según diversos reportes, OpenAI no ha alcanzado algunos de sus objetivos internos de ingresos y crecimiento de usuarios. Además, varios ejecutivos clave han abandonado la empresa o dejado sus cargos. La compañía también ha estado trabajando para simplificar su amplia gama de productos.

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OpenAI trabaja con Goldman Sachs Group y Morgan Stanley en una posible cotización bursátil tan pronto como este otoño

Anthropic, la startup responsable del chatbot Claude, anunció la semana pasada que presentó de forma confidencial una solicitud para su propia salida a bolsa. La empresa alcanzó además una valoración de USD 965.000 millones en su última ronda de financiación privada, superando por primera vez a OpenAI gracias al crecimiento de sus ingresos.

Una salida a bolsa en 2026 también colocaría a Altman frente a frente con Elon Musk en un terreno distinto al de la fallida demanda contra OpenAI y su director ejecutivo. SpaceX, la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Musk, tiene previsto debutar en bolsa el jueves con una valoración cercana a los US$1,8 billones, lo que la convertiría de inmediato en una de las compañías cotizadas más valiosas del mundo.

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OpenAI ya ha eclipsado incluso la salida a bolsa de SpaceX en una sola ronda de financiación. La empresa cerró un acuerdo para recaudar USD 122.000 millones de inversionistas con una valoración de USD 852.000 millones.

Las compañías de inteligencia artificial compiten por captar decenas de miles de millones de dólares para comprar chips, construir centros de datos y desarrollar sistemas de IA cada vez más avanzados. En febrero, OpenAI comunicó a sus inversionistas que planeaba gastar alrededor de USD 600.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial hacia 2030.

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Con información de Bloomberg