“Owen llegaba en helicóptero”, reveló Jonás Gutiérrez sobre la cotidiana travesía del exdelantero

Michael Owen fue apodado "Golden Boy" por sus primeros pasos en el Liverpool y la selección inglesa (Action Images / Michael Regan / Digital/File Photo)

En el imaginario futbolístico, uno de los primeros nombres que surgen en la mente cuando se habla de fútbol inglés es Michael Owen. Nacido en Chester, fue criado en el seno de una familia ligada al deporte gracias a su papá, quien jugó en el club de su ciudad y en el Everton. “The Golden Boy”, como lo apodaron, dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Liverpool hasta su debut en 1997, donde se presentó oficialmente con un gol.

Su carrera profesional fue en ascenso directo y en apenas unos años ya era la figura indiscutida de los Reds y de Inglaterra. Con un gran aporte goleador, el delantero logró llevarse dos botas de oro de la Premier League (mayor goleador) y en 2001 se convirtió en el segundo jugador más joven en ganar el Balón de Oro. En aquella votación superó a Raúl González Blanco y a Oliver Kahn, lo que lo llevó a consolidarse como una estrella mundial en el deporte.

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En Liverpool llevó la 10 en la espalda y en 2004 fue trasladado al Real Madrid, en lo que fue una de las bombas del verano europeo. Sin embargo, apenas duró un año en la capital española y, por presiones familiares, regresó a Inglaterra. En este caso, su nuevo club fue el Newcastle United, al norte del país. Allí se asentó, pero con una condición particular: no quería abandonar su tradicional hogar en el oeste inglés.

Michael Owen volvió a Inglaterra al Newcastle apenas un año después de su traspaso al Real Madrid (Reuters)

Michael Owen y su helicóptero

El distanciamiento del jugador con su familia y entorno fue el desencadenante para una de las compras más extravagantes del fútbol mundial. El delantero adquirió un helicóptero, pero no como signo de excentricidad u ostentación, sino como una necesidad. Con el consenso de su familia, compró y utilizó la aeronave para que la lejanía sea cada vez menor y mantener un vínculo cercano con sus seres queridos.

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En este caso, el vehículo cumplía el objetivo de facilitar la visita de su esposa Louise y su hija Gemma a los partidos y la vida cotidiana, tanto en Newcastle como en Liverpool. En una entrevista de la época a The Telegraph, el inglés explicó que el helicóptero le permitía organizar viajes de ida y vuelta en apenas un día y medio, especialmente después de que Louise y Gemma hayan regresado definitivamente a su residencia habitual cuando su hija empezó el colegio.

El trayecto desde su casa hasta el norte solía durar 45 minutos, un contraste bastante significativo en relación a las casi 4 horas que demandaba el viaje por auto o tren. Este recurso logístico ayudó a Owen a sobrellevar la separación física de su familia tras su traslado desde el Real Madrid y a mantener intactos los lazos familiares pese a las exigencias del calendario futbolístico.

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Michael Owen utilizó su helicóptero personal para trasladarse habitualmente de Newcastle a Liverpool (Captura de video)

Asimismo, su compra coincidió con un interés creciente de Michael por la aviación. Se trató de un Eurocopter Dauphin bimotor de ocho plazas, valorado en dos millones de libras (USD 2.6 millones), que puede alcanzar una velocidad máxima de 267 kilómetros por hora. Este modelo es conocido por su nivel de sofisticación y seguridad, con versiones empleadas por fuerzas policiales, ejércitos y servicios de emergencia en todo el mundo.

Para sus desplazamientos familiares contrató un piloto, pero su afición por la aeronáutica lo llevó más allá: asistió a clases para intentar aplicar a una licencia de pilotos. Así, buscó convertirse en el primer futbolista de la Premier League en volar su propia aeronave. El proceso incluía acumular al menos 35 horas de vuelo, aprender a pilotar en diferentes condiciones y superar numerosos exámenes prácticos y teóricos.

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El jugador también solicitó autorización para construir una pista de aterrizaje en su finca de Lower Soughton Hall, una mansión catalogada como monumento histórico en el norte de Gales. Además de la utilidad práctica, el helicóptero adquirió un carácter simbólico: el modelo elegido, el Eurocopter Dauphin, tuvo presencia en la película de James Bond “GoldenEye”, lo que añadía un matiz de exclusividad y sofisticación a la elección de Owen.

Cómo impactó la compra de Michael Owen en sus compañeros

Durante su estadía al norte inglés, el jugador utilizó el helicóptero para trasladar a él y su familia desde Newcastle a Liverpool (Reuters)

Solamente la presencia del jugador era llamativa, por lo que la compra de la aeronave no pasó desapercibida en el vestuario y en las tribunas. El hecho de que la estrella inglesa recurriera a este medio de transporte privado, justo después de convertirse en el fichaje más caro en la historia del club, generó opiniones divididas.

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Muchos hinchas lo vieron como un símbolo de ostentación, interpretando el gesto como una muestra de distancia respecto a la ciudad y al equipo. Owen reconoce que este tema se convirtió en una constante en las burlas y reproches de los seguidores a lo largo de los años, especialmente en momentos en los que el rendimiento del equipo no acompañaba.

A pesar de que su intención nunca fue presumir ni menospreciar el esfuerzo de los hinchas, el uso de la aeronave fue percibido por algunos como una falta de compromiso con la vida diaria en Newcastle. Shay Given, quien fue compañero del delantero en las urracas, relató una escena con respecto a un entrenamiento. En una entrevista con la BBC, el arquero detalló que el director técnico quería a todo el plantel entrenando a las 15 horas previo a un partido importante.

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Varios de sus excompañeros dieron a conocer que viajaba seguido en el helicóptero (Reuters)

Given, que se acercaba junto con sus colegas al campo, notó la ausencia de Owen: “No había ni rastro de Michael; de repente oímos el helicóptero y aterrizaba literalmente en el césped, justo al lado de donde íbamos a entrenar". Incluso, agregó que no lo podían multar porque llegó a tiempo y cumplió con las obligaciones impuestas por el entrenador.

Por su parte, Jonás Gutiérrez también reveló otra de las locuras junto con su vehículo. En una entrevista con F90, el defensor argentino reveló que a diario utilizaba la aeronave para visitar a su familia en Liverpool y que el patio de su casa servía como helipuerto. “Owen llegaba en helicóptero, así nomás”, reveló en primera instancia.

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Asimismo, contó una anécdota de cuando el delantero lo alcanzó a la capital inglesa: “A mí me pasó una vez. Nos íbamos a ir en tren a Londres a ver a un especialista y me llama el médico y me dice: ‘No vayas a la estación de tren, vení al aeropuerto porque nos vamos con Michael’. Cuando nos volvemos a Newcastle, antes pasa por la casa. Para y de ahí a nosotros nos llevó de vuelta. Él se bajó en la casa”.