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La Corte Penal Internacional apartó de sus funciones a su fiscal jefe por acusaciones de conducta sexual indebida

La decisión quedó ahora en manos de los 125 Estados miembros del tribunal, que deberán resolver si Karim Khan continúa o no al frente de la institución

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El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue suspendido de sus funciones (AP/Archivo)
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue suspendido de sus funciones (AP/Archivo)

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue suspendido de sus funciones mientras los países miembros evalúan si debe ser removido de manera definitiva tras una investigación interna relacionada con denuncias de conducta sexual inapropiada presentadas por una integrante de su equipo de trabajo.

La decisión fue adoptada por el órgano ejecutivo de la Asamblea de los Estados Partes, la instancia que supervisa el funcionamiento administrativo de la corte con sede en La Haya. El organismo resolvió apartar temporalmente a Khan y trasladar el caso al conjunto de los países que integran la CPI, que deberán pronunciarse sobre su futuro en una sesión especial.

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Según el comunicado oficial, la suspensión entra en vigor de forma inmediata y permanecerá vigente hasta que los Estados miembros adopten una decisión definitiva. El mismo texto aclara que la medida no debe interpretarse como una conclusión anticipada sobre la responsabilidad del fiscal.

“El buró decidió por mayoría cualificada suspender al fiscal de sus funciones con efecto inmediato hasta la decisión final de la Asamblea de los Estados Partes”, indicó el organismo. También precisó que “esta suspensión no constituye una indicación del resultado final del procedimiento”.

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La decisión quedó ahora en manos de los 125 Estados miembros del tribunal, que deberán resolver si el fiscal jefe continúa o no al frente de la institución (REUTERS/Archivo)
La decisión quedó ahora en manos de los 125 Estados miembros del tribunal, que deberán resolver si el fiscal jefe continúa o no al frente de la institución (REUTERS/Archivo)

Una investigación que se extendió durante más de un año

El caso se remonta a denuncias formuladas por una abogada que trabajaba en la oficina del fiscal. Las acusaciones derivaron en una investigación que se prolongó durante aproximadamente dieciocho meses y que examinó presuntos comportamientos indebidos ocurridos en el ámbito laboral.

Fuentes diplomáticas familiarizadas con el proceso señalaron que la pesquisa concluyó con hallazgos que llevaron al órgano supervisor a considerar que existían elementos suficientes para avanzar con un procedimiento disciplinario.

Karim Khan ha rechazado en todo momento las acusaciones. Desde que surgieron las denuncias, sostuvo que no incurrió en ninguna conducta inapropiada y negó haber mantenido interacciones no consentidas con la denunciante.

La controversia ya había tenido consecuencias prácticas para el funcionamiento de la fiscalía. En mayo de 2025, Khan decidió apartarse temporalmente de sus responsabilidades para concentrarse en su defensa mientras avanzaban las investigaciones.

Por esa razón, la suspensión anunciada este lunes no implica un cambio significativo en las operaciones cotidianas de la Corte, ya que el fiscal no participaba activamente en varias de las funciones centrales de la institución desde hace más de un año.

En mayo de 2025, Khan decidió apartarse temporalmente de sus responsabilidades para concentrarse en su defensa (REUTERS/Archivo)
En mayo de 2025, Khan decidió apartarse temporalmente de sus responsabilidades para concentrarse en su defensa (REUTERS/Archivo)

El abogado británico, de 55 años, se convirtió en una de las figuras más visibles de la justicia internacional desde que asumió el cargo de fiscal jefe de la CPI en 2021.

Durante su gestión impulsó investigaciones sobre conflictos armados, presuntos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en distintas regiones del mundo.

Uno de los expedientes que generó mayor repercusión internacional fue el relacionado con la guerra en Gaza. Bajo su conducción, la fiscalía solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por presuntos delitos vinculados al conflicto.

Aquella decisión colocó a Khan en el centro de una fuerte disputa diplomática. Estados Unidos, aliado de Israel, cuestionó duramente las actuaciones de la Corte y adoptó medidas contra funcionarios vinculados al tribunal.

Qué ocurrirá ahora

La próxima etapa del proceso quedará en manos de la Asamblea de los Estados Partes, integrada por los 125 países que reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Ese organismo deberá convocar una reunión extraordinaria para analizar las conclusiones del procedimiento disciplinario y determinar si Khan puede continuar al frente de la fiscalía o si corresponde su salida definitiva.

Hasta que se produzca esa votación, el fiscal permanecerá suspendido.

Bajo la conducción de Karim Khan, la fiscalía solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Bajo la conducción de Karim Khan, la fiscalía solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

La decisión tendrá relevancia más allá de la situación personal de Khan. La Corte Penal Internacional enfrenta actualmente investigaciones sensibles en distintos continentes y el desenlace del caso podría influir en la conducción futura de una institución que desempeña un papel central en el sistema global de justicia penal.

Por el momento, la Asamblea de los Estados Partes insiste en que el procedimiento sigue abierto y que la suspensión constituye una medida cautelar mientras se completa el proceso de evaluación sobre la continuidad del fiscal británico al frente del máximo órgano acusador de la CPI.

(Con información de AFP y Reuters)

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