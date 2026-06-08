Talay Riley, compositor que trabajó con Britney Spears y Dua Lipa, fue apuñalado hasta la muerte

Talay Riley fallece a los 35 años tras ser apuñalado en el este de Londres. (Crédito :Rob Latour/Shutterstock)

Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley y ganador de un premio Grammy, murió tras ser apuñalado en el este de Londres, según informó la Policía Metropolitana de la ciudad.

El artista tenía 35 años y era reconocido por su trabajo con diversas figuras de la industria musical internacional como Dua Lipa y Britney Spears.

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De acuerdo con un comunicado de las autoridades, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un reporte sobre un apuñalamiento durante la mañana del viernes 5 de junio.

Al llegar al lugar, encontraron a Talay con heridas de arma blanca en un jardín ubicado en el este de la capital británica. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

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Talay Riley fue apuñalado durante la mañana del 5 de junio. (Instagram)

La policía informó que tres personas fueron detenidas en las inmediaciones de la escena del crimen en relación con la investigación por homicidio. Los arrestados son dos hombres de 27 y 24 años, respectivamente, y una mujer de 25 años.

Las autoridades no han revelado públicamente sus identidades ni han informado sobre posibles cargos en su contra.

En el mismo incidente resultó herido otro hombre, de aproximadamente 20 años, quien también sufrió lesiones por arma blanca. Según la información difundida por la Policía Metropolitana, permanece hospitalizado y sus heridas no representarían un riesgo para su vida.

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Hasta el momento, los investigadores no han comunicado cuál podría haber sido el móvil del ataque ni han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La investigación continúa abierta.

La policía continúa investigando el móvil del ataque hacia Talay Riley. (Instagram)

Cabe destacar que Mark Orabiyi desarrolló una carrera como compositor, cantante y productor musical. Bajo el nombre artístico de Talay Riley, colaboró con diversos artistas de alcance internacional y participó en la creación de canciones para figuras destacadas de la música contemporánea.

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Entre sus créditos profesionales figura su participación en “Lights On”, de la cantante H.E.R., trabajo que formó parte del álbum que obtuvo el premio Grammy a Mejor Álbum de R&B durante la 61.ª edición de estos galardones.

Asimismo, colaboró en el sencillo “Last Dance”, lanzado por Dua Lipa en 2016, y en “Young Dumb & Broke”, interpretado por Khalid.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer públicamente durante el fin de semana mediante una publicación en Instagram firmada por sus familiares y su representante.

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La familia de Talay Riley compartió la noticia de su muerte en redes sociales. (Instagram)

“Quienes lo conocieron públicamente lo recordarán con cariño por su increíble talento como compositor e intérprete, ganador de un premio Grammy y con múltiples discos de platino. Quienes lo conocieron y amaron personalmente extrañarán profundamente su humor, su generosidad y su inconfundible presencia”, expresaron.

Por su parte, su hermano Michael Orabiyi, quien desarrolla su carrera musical bajo el nombre de Scribz Riley, compartió un mensaje en la misma red social en el que recordó una de sus últimas conversaciones con el músico.

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“Justo antes de que se durmiera hablamos del futuro, de mantener una actitud positiva y de todo lo que aún nos quedaba por hacer. Era un amigo para muchos, un mentor, una inspiración y una luz en la vida de muchísimas personas. Tenía uno de los corazones más puros que he conocido”, escribió.

El hermano de Talay Riley compartió su sentir respecto a la muerte del compositor.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana continúa recopilando información relacionada con el caso.