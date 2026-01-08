La verdadera razón por la que Jodie Foster rechazó la secuela de “El Silencio de los Inocentes” a pesar de una millonaria oferta

Jodie Foster dio vida a Clarice Starling en El silencio de los inocentes (1991), un papel que le valió su segundo Óscar y marcó su carrera.(Archivo: IMBD)

Cuando El silencio de los inocentes se estrenó en 1991, fue todo un hito para el thriller psicológico moderno. Al mismo tiempo, la obra cimentó el lugar de Jodie Foster como una de las actrices más respetadas de su generación. Su interpretación de Clarice Starling fue clave para el impacto cultural de la película dirigida por Jonathan Demme.

Por tal motivo, resultó extraño que, una década más tarde, la actriz estuviese ausente de la secuela Hannibal, a pesar de que tenía una oferta millonaria para regresar al papel.

Clarice Starling: el corazón de la película de 1991

Basada en la novela homónima de Thomas Harris, El silencio de los inocentes sigue a Starling, una joven recluta del FBI asignada al caso de “Buffalo Bill”, un asesino en serie que desolla a sus víctimas.

Para atraparlo, Clarice debe entrevistar y establecer una compleja relación intelectual con el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra brillante, caníbal y asesino serial. El espeluznante personaje fue interpretado por Anthony Hopkins.

Para Jodie Foster, Clarice Starling estaba inseparablemente ligada a la visión creativa de Jonathan Demme.(Crédito: Youtube)

La dinámica entre ambos individuos fue el eje del filme. Foster dotó a Clarice de una efectiva mezcla de vulnerabilidad, determinación e inteligencia, trabajo escénico que le valió el Óscar a mejor actriz.

La película fue un éxito crítico y comercial: recaudó más de 270 millones de dólares a nivel mundial y ganó los cinco premios principales de la Academia, un logro reservado a muy pocos títulos en la historia del cine.

Qué cambió en ‘Hannibal’

Once años después de publicada la novela original, el escritor Thomas Harris lanzó Hannibal, una continuación que llevaba a los personajes por caminos mucho más extremos y controversiales. La adaptación cinematográfica, dirigida por Ridley Scott, retomó la historia con un cambio fundamental: Jodie Foster no regresó como Clarice Starling.

En su lugar, el personaje fue interpretado por Julianne Moore, mientras Anthony Hopkins sí volvió como Hannibal Lecter.

En la secuela, Clarice ya no es una agente en formación, sino una agente del FBI caída en desgracia que intenta capturar a Lecter antes de que Mason Verger, una de sus víctimas sobrevivientes, lo haga primero. El tono del relato se volvió más explícito en su violencia y más provocador en sus giros narrativos.

Julianne Moore asumió el rol de Clarice Starling en Hannibal (2001), tras la decisión de Jodie Foster de no volver al personaje. (Archivo)

Según datos difundidos por ABC, Jodie Foster fue tentada con 20 millones de dólares para volver a interpretar a Clarice Starling, una cifra muy superior a los 2 millones que finalmente recibió Julianne Moore por asumir el papel. Aun así, la estrella de Taxi Driver declinó la propuesta.

En entrevistas posteriores, la actriz explicó que existía una razón “oficial” y otra más profunda.

“Ya estaba grabando otra película, Flora Plum. Así pude decir, de una manera agradable y digna, que no estaba disponible cuando esa película se estaba rodando”, dijo años atrás a Total Film sobre su motivo formal.

Sin embargo, la verdad era que no estaba muy feliz por los giros que estaba tomando la historia.

“Clarice significaba tanto para Jonathan y para mí, de verdad, y sé que suena extraño decirlo, pero no había manera de que ninguno de los dos pudiera realmente pisotearla”, dijo.

Foster reveló que el nivel de violencia y los giros inverosímiles de la novela Hannibal influyeron en su decisión de no regresar.(Metro-Goldwyn-Mayer)

Este miércoles, en una entrevista publicada por Variety, recordó nuevamente la drástica elección que tomó en el 2001. Foster explicó que sí tenía la puerta abierta a la secuela, hasta que tuvo el material en sus manos.

“Esperamos durante años esa novela que Thomas Harris decía que estaba escribiendo, pero que probablemente escribió en ocho semanas”, dijo sobre la decepción que sintió junto al director.

El nuevo libro que sería adaptado como secuela tenía un nivel de violencia superior; pero además no le convenció el rumbo “inverosímil” que tomaban los personajes, como la relación romántica que tendrían Hannibal y Clarice.

“Jonathan dijo que no, porque no apreciaba el libro”, explicó la actriz. “Y afortunadamente, yo estaba haciendo otra cosa así que pude decirles ‘¡Ah! No. Ya estoy rodando otro proyecto’”.

Durante la conversación con Variety, la actriz tuvo oportunidad de imaginar un futuro alternativo para su personaje.

“Digamos que se quedó en el FBI”, dijo. “Ha pasado 40 años en el FBI: ¿qué ha visto, qué le ha enseñado esa cultura y cuál es esa cultura ahora?”.

“¿Habría adoptado esa mentalidad del FBI, juzgadora y dura con el crimen, o habría crecido y se habría convertido en otra cosa? ¿O sería la persona que cambió al FBI y dijo: ‘No vamos a hacerlo a la vieja usanza’?”

Anthony Hopkins y Jodie Foster posan con sus premios a Mejor Actor y Mejor Actriz por la Academia de Artes Cinematográficas (Photo by John Barr/Liaison)

Con el tiempo, la recepción dividida de Hannibal pareció darle la razón.

Aunque fue un éxito de taquilla, muchos críticos cuestionaron el énfasis en la violencia y el tratamiento de sus personajes, los mismos elementos que, dos décadas después, Foster sigue señalando como incompatibles con su visión personal de Clarice Starling.