Fran Drescher renace en Hollywood tras superar el cáncer y un divorcio: “Aprendí a no rendirme cuando parece que se acaba todo”

Fran Drescher revive su carrera tras su papel como madre de Timothée Chalamet en la película 'Marty Supreme' de Josh Safdie (A24)

Fran Drescher vive un momento revitalizador tanto en el plano profesional como personal. Luego de haber enfrentado un divorcio, superar el cáncer y lidiar con haber sido subestimada en Hollywood, la actriz estadounidense disfruta hoy un renovado interés en su carrera gracias al éxito persistente de The Nanny y a su participación en una película nominada a los Globos de Oro.

“Estoy encantada de que me hayan elegido para interpretar a la madre de Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’”, afirmó Drescher, durante una entrevista exclusiva con People. Además agregó: “Él es muy simpático y muy talentoso, así que me alegro muchísimo por todo lo que está consiguiendo. Eso sí, no es que quisiera ser mi mejor amigo. ¡Aunque yo estaba dispuesta!”.

La superación del cáncer y los desafíos personales impulsan una nueva etapa profesional en la vida de Fran Drescher (Portada People)

La posibilidad de regresar bajo los reflectores significa para ella una victoria inesperada después de encabezar el sindicato de actores en 2023. Con respecto a esto, aseguró: “Es muy gratificante para mí, porque enfrenté directamente a los mandamases de esta industria… Si alguna vez existiera una lista negra, cariño, mi nombre estaría ahí”.

“Pensé que tal vez no volvería a trabajar. También consideré que, si eso pasaba, siempre podría hacer otra cosa. Soy escritora. Pero esto elevó mi perfil y ya no tengo ese miedo”, señaló.

La elección de Josh Safdie como director tuvo que ver con el trasfondo y la profundidad emocional que Drescher aporta a sus personajes. “Me decía: ‘Conozco tu historia y sé que tienes una hondura que quiero mostrar en la película. Sé que eso está en ti’. Hay que admirar a un director así. Siempre son los buenos”, relató.

Josh Safdie eligió a Fran Drescher por la profundidad emocional que aporta a sus personajes en 'Marty Supreme' (A24)

Reflexiones sobre las etapas más complejas: divorcio, lucha contra el cáncer y rechazos

Drescher no desatiende los momentos difíciles que definieron su vida, incluido el divorcio y la necesidad de reinventarse. “Estas experiencias te enseñan a empezar de nuevo y a no rendirte cuando parece que se acaba todo”, señaló en People.

La intérprete también se sinceró sobre el impacto que la enfermedad tuvo en su vida. Ante esto, recalcó: “Sumado a todo lo demás, tener que sanar física y emocionalmente me transformó completamente”. Y además añadió: “Hoy tengo una perspectiva distinta sobre mí misma y sobre la importancia de cuidar mi felicidad”.

Uno de los temas recurrentes para Drescher fue enfrentar prejuicios y etiquetas. “A la gente nunca le ha gustado mi acento de Queens, Nueva York, o consideraban que yo era solo la chica guapa con voz graciosa”, señaló. Aunque también planteó: “Me di cuenta de que ese es mi fuerte: soy una mujer atractiva con una voz peculiar capaz de hacer comedia. Eso es lo mío”.

En relación con su etapa como presidenta del sindicato de actores, comentó: “Pensaron: ‘Ah, sí, la Niñera… acabamos con ella en dos minutos’. Pero no me vieron venir”. Debido a esto, subrayó: “No tenía que aspirar a una carrera como la de Meryl Streep, ni interpretar decenas de acentos. Puedo mostrar una variedad emocional gracias a las mujeres de donde yo provengo”.

La actriz destacó la importancia de la autenticidad y la autoconfianza, tras superar prejuicios y estereotipos en Hollywood (People)

El legado de “The Nanny” y relación con los fans

El éxito duradero de The Nanny (La niñera) sigue marcando la vida de Drescher. “¡Me siento muy bendecida!”, comentó sobre el afecto cotidiano de sus seguidores. Sumado a que comentó: “La gente todavía está obsesionada con esa serie… ¡Los vuelve locos!”.

Considera que el lazo con el público es auténtico y generacional. “Muchos millennials eran niños cuando la vieron por primera vez. Ahora, de adultos, descubren matices que no habían notado antes: la moda, los chistes, el humor gay, la tensión sexual”, afirmó. Recordó cómo antes había noches temáticas en bares de ambiente, donde los asistentes veían la serie juntos.

Sobre su trato con los fanáticos, la intérprete de 68 años compartió: “Hablo con quienes se me acercan, estoy ahí, y ellos lo perciben. No hay segundas intenciones, soy muy transparente”.

El éxito continuo de The Nanny mantiene a Fran Drescher en el centro de la cultura popular y refuerza su vínculo generacional con los fans (CBS/vía IMBD)

Perspectivas a futuro con sentido del humor

La artista reconoció que esta etapa no está definida por la presión de alcanzar el éxito a cualquier precio. “Tal vez no consiga los papeles principales en películas, ya veremos”, comentó. Pese a ello, sentenció: “Eso no me preocupa, porque ya no necesito cargar con todo el peso ni trabajar tanto. Prefiero disfrutar mis momentos de descanso”.

Esta actitud refleja la forma en que la renovada Fran Drescher enfrenta su presente: abierta a las sorpresas, celebrando el tiempo libre y cuidando el equilibrio entre su vida personal y profesional.