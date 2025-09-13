Entretenimiento

El reencuentro de Fran Drescher y Charles Shaughnessy a 32 años de “The Nanny”

La cena reunió a los protagonistas y a productores clave de la serie noventera

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Fran Drescher y Charles Shaughnessy,
Fran Drescher y Charles Shaughnessy, protagonistas de The Nanny (CBS/vía IMBD)

La icónica “niñera más famosa de la televisión” volvió a encontrarse con su jefe televisivo. Fran Drescher y Charles Shaughnessy, quienes protagonizaron la comedia The Nanny entre 1993 y 1999, se reunieron esta semana con su antiguo equipo de trabajo en la recordada sitcom.

La actriz compartió una foto del encuentro en Instagram con la leyenda: “De cena con el señor Sheffield y los productores ejecutivos de The Nanny. ¡Una gran noche sin duda!”.

La imagen mostraba a Drescher sentada junto a Shaughnessy y a Peter Marc Jacobson, cocreador de la serie y exesposo de la actriz. También participaron los productores ejecutivos Robert Sternin, Prudence Fraser y Diane Wilk. El propio Shaughnessy replicó la postal en sus redes con un guiño nostálgico: “¿La banda se reúne otra vez…? Una gran salida con Susan y el equipo de The Nanny”.

La reunión coincidió con un momento clave en la vida de Drescher. Ese mismo jueves, culminó su gestión como presidenta del sindicato SAG-AFTRA, tras dos periodos de dos años al frente de la organización.

Fran Drescher y Charles Shaughnessy
Fran Drescher y Charles Shaughnessy volvieron a compartir mesa más de tres décadas después del estreno de The Nanny(CBS)

Su sucesor es Sean Astin —conocido por The Goonies y The Lord of the Rings—, quien fue elegido con más del 79% de los votos.

Drescher había respaldado públicamente su candidatura: Este tipo tiene las credenciales para representarnos a todos con corazón, inteligencia y experiencia. Lo conozco desde que tenía 10 años, y realmente se preocupa y tiene verdadero carácter. En mi humilde opinión, es el ÚNICO candidato por el que hay que votar”.

La niñera: una comedia inolvidable

The Nanny debutó en CBS el 3 de noviembre de 1993 y se mantuvo al aire hasta el 23 de junio de 1999. Creada por Drescher y Jacobson, la serie se inspiró en gran medida en la vida personal de la actriz, incluyendo nombres y rasgos basados en su familia y amigos.

La trama presentaba a Fran Fine, una vendedora de cosméticos de Queens que, tras ser despedida por su novio, termina trabajando como niñera para los tres hijos de Maxwell Sheffield, un productor británico de Broadway. La chispa romántica entre ambos se convirtió en el eje de seis temporadas.

The Nanny se convirtió en
The Nanny se convirtió en un fenómeno internacional desde su debut en 1993 hasta su final en 1999.(CBS)

El show obtuvo doce nominaciones al Emmy, ganando una de ellas, y Drescher fue candidata dos veces al Globo de Oro y dos veces al Emmy. También recibió un Rose d’Or, y se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente en Australia, donde fue uno de los programas más vistos de la década.

Charles Shaughnessy, quien interpretó a Maxwell Sheffield, ha reconocido en entrevistas que la serie le dejó excelentes recuerdos. En especial, destacó la variedad de estrellas invitadas que pasaban por el set.

“Tuvimos a Ray Charles apareciendo como el novio de la tía Yetta. ¡Elizabeth Taylor! ... Bailar claqué con Donald O’Connor fue lo más emocionante. Creo que si alguien me preguntara qué me llevé de The Nanny más que nada, fue eso: que pude divertirme con Donald O’Connor”, dijo en una entrevista.

Con la fiebre de revivals y reboots en Hollywood, también se había especulado sobre un posible regreso de The Nanny.

Drescher reconoció en 2023 que
Drescher reconoció en 2023 que existieron conversaciones con Sony para explorar un posible revival (CBS)

En 2023, Drescher confirmó que habían iniciado negociaciones con algunos ejecutivos para explorar opciones: “Estábamos en conversaciones con Sony, nuestra empresa matriz, para averiguar qué podíamos hacer que resultara divertido y emocionante para que los fans lo vieran”.

Por el momento, no anunciaron resultados concretos a pesar del entusiasmo de la actriz.

Por su parte, Shaughnessy se ha mostrado cauto sobre la idea de revivir la historia original, consciente que las generaciones son distintas. “No puedes recrear esa magia. Puedes crear algo nuevo usando algunos de los elementos, pero no va a ser lo que fue originalmente”, explicó en 2021.

Sin embargo, “si alguien lo propone y me ofrecen volver a interpretar a Maxwell Sheffield, estaría encantado”, declaró el actor.

Temas Relacionados

Fran DrescherCharles ShaughnessyThe NannyLa Niñera

Últimas Noticias

Chris Martin pidió al público “enviar amor” a la familia de Charlie Kirk durante el último show de Coldplay en Wembley

El líder de Coldplay, fiel a su mensaje de unidad y amor, pidió a los asistentes que enviaran “energía positiva” incluso hacia quienes pensaban diferente

Chris Martin pidió al público

Herencia millonaria de Hulk Hogan: su hija Brooke explica por qué fue excluida del testamento

El ícono de la lucha libre deja su herencia únicamente a su hijo Nick. La historia de una ruptura familiar y sus repercusiones

Herencia millonaria de Hulk Hogan:

El cantante Ne-Yo contó cómo es su relación poliamorosa con cuatro mujeres: “Las considero mis esposas”

“Siento que desperdicié mucho tiempo siendo deshonesto”, afirmó el artista

El cantante Ne-Yo contó cómo

“Grey’s Anatomy” cumple 20 años: el sorpresivo rol que asumirá Ellen Pompeo en la temporada 22

La icónica actriz, que regresa como Meredith Grey, reflexiona sobre su legado y los desafíos de ser identificada con un solo personaje

“Grey’s Anatomy” cumple 20 años:

Emmys 2025: horarios, nominados y dónde ver en vivo la gala de premios

“Severance” lidera las nominaciones de este año como finalista en 27 categorías en los Emmy Awards

Emmys 2025: horarios, nominados y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el veto a la

Tras el veto a la ley de ATN, el Gobierno evalúa otorgar préstamos para financiar a las provincias

Cayeron dos adolescentes de 15 y 17 años que robaron un auto a mano armada en Mar del Plata

Por qué la meditación puede impactar en la capacidad del cerebro y mejora la salud mental

Un chico de 19 años acusado por homicidio fue detenido en una cancha de fútbol de La Matanza

Cómo la presión tributaria bajó más de 4 puntos del PBI y liberó USD 33.000 millones para consumo e inversión

INFOBAE AMÉRICA
El hongo más mortal del

El hongo más mortal del planeta amenaza con expandirse a nivel mundial

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

Análisis científico resuelve el misterio de los metales en Cerdeña

Netanyahu afirmó que eliminar a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar pondría fin a la guerra en Gaza

TELESHOW
El desgarrador llanto de Daniela

El desgarrador llanto de Daniela Celis a la salida del hospital donde está internado Thiago Medina

Roberto Funes Ugarte reveló el increíble emprendimiento personal que lo llevará a viajar a Corea del Sur

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo se encuentra el ex Gran Hermano

María Valenzuela contó que está en juicio con Rodolfo Ranni: “Me hizo mucho daño, yo al Tano lo quería y me enfermé”

El romántico gesto de Mauro Icardi a la China Suárez: “Enamorarme todos los días”