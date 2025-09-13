El reencuentro de Fran Drescher y Charles Shaughnessy a 32 años de “The Nanny”

Fran Drescher y Charles Shaughnessy, protagonistas de The Nanny (CBS/vía IMBD)

La icónica “niñera más famosa de la televisión” volvió a encontrarse con su jefe televisivo. Fran Drescher y Charles Shaughnessy, quienes protagonizaron la comedia The Nanny entre 1993 y 1999, se reunieron esta semana con su antiguo equipo de trabajo en la recordada sitcom.

La actriz compartió una foto del encuentro en Instagram con la leyenda: “De cena con el señor Sheffield y los productores ejecutivos de The Nanny. ¡Una gran noche sin duda!”.

La imagen mostraba a Drescher sentada junto a Shaughnessy y a Peter Marc Jacobson, cocreador de la serie y exesposo de la actriz. También participaron los productores ejecutivos Robert Sternin, Prudence Fraser y Diane Wilk. El propio Shaughnessy replicó la postal en sus redes con un guiño nostálgico: “¿La banda se reúne otra vez…? Una gran salida con Susan y el equipo de The Nanny”.

La reunión coincidió con un momento clave en la vida de Drescher. Ese mismo jueves, culminó su gestión como presidenta del sindicato SAG-AFTRA, tras dos periodos de dos años al frente de la organización.

Fran Drescher y Charles Shaughnessy volvieron a compartir mesa más de tres décadas después del estreno de The Nanny(CBS)

Su sucesor es Sean Astin —conocido por The Goonies y The Lord of the Rings—, quien fue elegido con más del 79% de los votos.

Drescher había respaldado públicamente su candidatura: “Este tipo tiene las credenciales para representarnos a todos con corazón, inteligencia y experiencia. Lo conozco desde que tenía 10 años, y realmente se preocupa y tiene verdadero carácter. En mi humilde opinión, es el ÚNICO candidato por el que hay que votar”.

La niñera: una comedia inolvidable

The Nanny debutó en CBS el 3 de noviembre de 1993 y se mantuvo al aire hasta el 23 de junio de 1999. Creada por Drescher y Jacobson, la serie se inspiró en gran medida en la vida personal de la actriz, incluyendo nombres y rasgos basados en su familia y amigos.

La trama presentaba a Fran Fine, una vendedora de cosméticos de Queens que, tras ser despedida por su novio, termina trabajando como niñera para los tres hijos de Maxwell Sheffield, un productor británico de Broadway. La chispa romántica entre ambos se convirtió en el eje de seis temporadas.

The Nanny se convirtió en un fenómeno internacional desde su debut en 1993 hasta su final en 1999.(CBS)

El show obtuvo doce nominaciones al Emmy, ganando una de ellas, y Drescher fue candidata dos veces al Globo de Oro y dos veces al Emmy. También recibió un Rose d’Or, y se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente en Australia, donde fue uno de los programas más vistos de la década.

Charles Shaughnessy, quien interpretó a Maxwell Sheffield, ha reconocido en entrevistas que la serie le dejó excelentes recuerdos. En especial, destacó la variedad de estrellas invitadas que pasaban por el set.

“Tuvimos a Ray Charles apareciendo como el novio de la tía Yetta. ¡Elizabeth Taylor! ... Bailar claqué con Donald O’Connor fue lo más emocionante. Creo que si alguien me preguntara qué me llevé de The Nanny más que nada, fue eso: que pude divertirme con Donald O’Connor”, dijo en una entrevista.

Con la fiebre de revivals y reboots en Hollywood, también se había especulado sobre un posible regreso de The Nanny.

Drescher reconoció en 2023 que existieron conversaciones con Sony para explorar un posible revival (CBS)

En 2023, Drescher confirmó que habían iniciado negociaciones con algunos ejecutivos para explorar opciones: “Estábamos en conversaciones con Sony, nuestra empresa matriz, para averiguar qué podíamos hacer que resultara divertido y emocionante para que los fans lo vieran”.

Por el momento, no anunciaron resultados concretos a pesar del entusiasmo de la actriz.

Por su parte, Shaughnessy se ha mostrado cauto sobre la idea de revivir la historia original, consciente que las generaciones son distintas. “No puedes recrear esa magia. Puedes crear algo nuevo usando algunos de los elementos, pero no va a ser lo que fue originalmente”, explicó en 2021.

Sin embargo, “si alguien lo propone y me ofrecen volver a interpretar a Maxwell Sheffield, estaría encantado”, declaró el actor.