Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo

El compositor alemán sorprende al destacar una obra emblemática dentro del repertorio internacional, admirada por figuras legendarias y considerada referente por su sensibilidad y riqueza musical a través de distintas generaciones

The Beach Boys - God Only Knows

Hans Zimmer, conocido por ser el célebre compositor de algunas de las bandas sonoras más recordadas del cine de Hollywood, realizó una declaración llamativa sobre el universo de la música popular. El músico, responsable de clásicos como El rey león, Interestelar y Gladiador, fue consultado en una entrevista con Rick Beato acerca de cuáles son, desde su punto de vista, algunos ejemplos de la perfección musical.

Aunque reconoció varias obras destacadas, Zimmer fue directo sobre su favorita: “Y está… ‘God Only Knows’. Beach Boys. Una canción perfecta. Esa es la indicada”, afirmó el compositor, posicionando a la pieza del álbum Pet Sounds (1966) en la cima de la historia pop.

Zimmer mencionó también a Paul Simon y Manu Chao entre los autores de canciones perfectas, pero resaltó el carácter único de “God Only Knows”, que considera insuperable en términos de precisión y emotividad. Esta declaración fue celebrada entre músicos y melómanos, quienes a lo largo de las décadas han percibido la composición escrita por Brian Wilson y Tony Asher como una obra maestra atemporal.

Una pieza admirada por grandes figuras de la música

Hans Zimmer eligió la canción
Hans Zimmer eligió la canción que le parece la más "perfecta" en la historia (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La elección de Hans Zimmer no es un caso aislado. “God Only Knows” ha sido señalada una y otra vez como referencial por distintas personalidades del ámbito musical.

Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, la definió en una entrevista como un tema capaz de conmoverlo profundamente: “Es una de las pocas canciones que me hace llorar cada vez que la escucho. En realidad es solo un tema de amor, pero está brillantemente hecho. Muestra el genio de Brian”, aseguró.

Por su parte, Pete Townshend de The Who, explicó: “‘God Only Knows’ es simple y elegante, y fue impresionante cuando apareció por primera vez; todavía suena perfecto”. Estas palabras refuerzan la influencia y el respeto que la pieza despierta entre sus propios colegas.

Mike Love, Carl Wilson, Brian
Mike Love, Carl Wilson, Brian Wilson, Al Jardine y Bruce Johnston, de The Beach Boys, posan con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante una ceremonia en Los Ángeles, el 30 de diciembre de 1980. (AP Foto/Lennox McLendon, Archivo)

Otras voces relevantes se han sumado a esta apreciación. Bono, líder de U2, fue aún más lejos en su tributo a la obra de Brian Wilson: “Sé que Brian cree en los ángeles. Yo también. Pero solo tienes que escuchar el arreglo de cuerdas de ‘God Only Knows’ para ver los hechos y la prueba de los ángeles”.

Christine McVie, histórica vocalista y teclista de Fleetwood Mac, también se refirió a la capacidad evocadora de la canción durante un diálogo con BBC Radio: “Hace muchos años, salí con Dennis Wilson. Salí de gira con él. Simplemente, adoraba a Carl [Wilson]. Pensé que era el hombre más maravilloso. Tenía la voz más dulce del mundo, sonaba como un ángel y ‘God Only Knows’ era mi track favorito”.

¿Qué hace “God Only Knows” tan especial?

El carácter excepcional de “God Only Knows” se origina en varios factores. Según han señalado músicos y críticos, su estructura armónica compleja y la instrumentación poco frecuente en el pop de la época, incluyendo clavicémbalo y trompa, contribuyeron al sonido único del tema.

Brian Wilson, principal creador de The Beach Boys, explicó en otra entrevista publicada por Far Out Magazine que la pieza escapa incluso a las reglas convencionales de composición: “No está en una tonalidad específica. Es una canción extraña. Simplemente fue escrita así”, comentó. Esta libertad formal permitió desarrollar una riqueza armónica y emotiva poco habitual.

El álbum 'Pet Sounds' de
El álbum 'Pet Sounds' de The Beach Boys, con 'God Only Knows', revolucionó la producción y los arreglos en la música popular (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

A nivel lírico, la canción también fue considerada innovadora: habla de amor profundo con una ternura y vulnerabilidad pocas veces vistas en canciones de la época. Esta sensibilidad, presente en frases y melodías, ha sido señalada como una de las claves de la perdurabilidad del tema. Tal como recoge Lyrics Translate, su capacidad para transmitir emociones ha atravesado varias generaciones.

El legado de los Beach Boys

La inclusión de “God Only Knows” en el álbum Pet Sounds marcó un antes y un después para The Beach Boys y para la música popular de los años sesenta. El disco, catalogado como obra maestra por músicos y especialistas, abrió nuevas posibilidades creativas en cuanto a la producción, los arreglos y la profundidad emocional de las canciones pop.

El propio Hans Zimmer, referente absoluto en la música para el cine, lo confirma al definir “God Only Knows” como la canción perfecta. Este reconocimiento consolida a Brian Wilson como un compositor visionario y confirma el peso histórico de los Beach Boys en el desarrollo artístico de la música contemporánea.

A lo largo de los años, la pieza continúa siendo un hito —capaz de emocionar a nuevas generaciones— y símbolo de una sensibilidad artística que, según sus admiradores, todavía no ha sido superada.

