Lucas Bravo, estrella de ‘Emily en Paris’, revela el gesto más romántico que ha hecho en su vida: “Solo la sorprendí”

Lucas Bravo recuerda el viaje de 14 horas que hizo solo para ver a su novia 10 minutos. (Netflix)

Lucas Bravo habló recientemente sobre una experiencia personal vinculada al romance, en declaraciones realizadas durante su participación en el evento PaleyFest en Los Ángeles, donde abordó aspectos de su vida fuera de la pantalla.

El intérprete, conocido por su papel en la serie de Netflix Emily en Paris, señaló que una de las acciones más significativas que ha realizado en el ámbito sentimental implicó un viaje de larga distancia para encontrarse brevemente con su pareja.

“Creo que lo más romántico que he hecho fue tomar un vuelo de siete horas solo para dar un abrazo a mi pareja, y tuve que irme diez minutos después”, afirmó.

Lucas Bravo aseguró que tomó un vuelo de 7 horas solo para abrazar a su novia. REUTERS/Remo Casilli

El actor añadió que el viaje estuvo condicionado por compromisos laborales, lo que redujo el tiempo disponible para el encuentro.

“Fueron siete horas porque estaba trabajando. Tenía como 24 horas, y mi pareja se sentía sola, así que tomé un avión de siete horas. Solo la sorprendí, la abracé, pasé un poco de tiempo con ella, acompañándola, y luego me fui al aeropuerto. Pasé 14 horas en el aire por un abrazo de diez minutos”, detalló.

Bravo no especificó la identidad de la persona a la que se refiere en el relato. En 2025, el actor mantuvo una relación pública con la actriz Shailene Woodley, conocida por producciones como Big Little Lies y Divergent, aunque ha mantenido en privado otros aspectos de su vida personal.

Lucas Bravo mantuvo un breve romance con Shailene Woodley durante 2025. (Instagram)

El testimonio del actor se enmarca en el contexto de su participación en la serie Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins en el papel de Emily Cooper. La producción sigue la historia de una ejecutiva estadounidense que desarrolla su carrera profesional en Europa, con tramas que combinan trabajo, viajes y relaciones personales.

En las temporadas más recientes, la serie ha ampliado sus escenarios a distintos países europeos. Los episodios estrenados en diciembre de 2025 incluyeron referencias a Grecia y Mónaco, donde se desarrollan parte de las historias de los personajes principales, incluido el de Gabriel, interpretado por Bravo.

En la trama, el personaje de Gabriel mantiene una relación intermitente con Emily, con reencuentros y decisiones que se desarrollan a lo largo de la serie.

El creador de la producción, Darren Star, señaló en declaraciones a medios especializados que ambos personajes vuelven a coincidir en los episodios más recientes, aunque sin precisar el desenlace de su relación.

El creador de "Emily en París" aseguró que el vínculo entre Emily y Gabriel no ha terminado. (Netflix)

“Se reencuentran de una manera positiva. A dónde los lleve eso, creo que sugiere que seguirán presentes en la vida del otro”, explicó Star en una entrevista citada por medios de entretenimiento en diciembre.

El propio Lucas Bravo comentó que esperaba el desarrollo de estas nuevas localizaciones dentro de la serie, destacando el cambio de escenarios como parte del crecimiento de la producción. Señaló que la historia había dejado pistas sobre este desplazamiento al cierre de la temporada anterior.

“Tenía la sensación, por la forma en que terminamos la temporada pasada, de que iríamos en esa dirección. Es un trabajo de ensueño, pero tener la oportunidad de hacerlo en una playa y en lugares tan hermosos es algo especial. Grecia es un lugar al que voy de vacaciones, así que trabajar allí tiene algo particular”, afirmó.

Lucas Bravo dijo que trabajar en 'Emily In Paris' es como un sueño. Netflix

La producción ha confirmado que la sexta temporada de Emily in Paris incluirá rodajes en Mónaco y Grecia, con inicio de filmación previsto para mayo. Las cinco primeras temporadas permanecen disponibles en el catálogo del servicio, mientras la nueva entrega continúa en fase de preparación y desarrollo.