Vincent D’Onofrio afirma que el director de ‘Hombres de negro’ inicialmente pensó que su actuación era “horrible”

Vincent D’Onofrio recuerda la confianza total que el director Barry Sonnenfeld le dio para construir su personaje. (Captura de video)

Vincent D’Onofrio recordó las condiciones y el proceso detrás de su interpretación en la película de 1997 Hombres de negro, dirigida por Barry Sonnenfeld, en una entrevista con GQ en la que repasó su experiencia durante el rodaje.

El actor interpretó a Edgar, un granjero cuya identidad es tomada por una criatura alienígena, conocida en la trama como “The Bug”. El personaje forma parte de la historia central del filme, protagonizado por Will Smith y Tommy Lee Jones, quienes dan vida a agentes encargados de supervisar actividad extraterrestre en la Tierra.

El artista explicó que, antes de iniciar el rodaje, recibió una condición particular transmitida por la productora Stacey Sher. Según relató, el director habría solicitado que no se discutieran aspectos del personaje ni del proceso interpretativo durante la producción.

“Tenía que prometer que nunca hablaría con él sobre actuación, el personaje o cualquier cosa relacionada con mi interpretación. Que simplemente diría que sí y luego lo haría. Nunca antes un director me había pedido algo así”, señaló.

Vincent D’Onofrio aseveró que antes de iniciar la grabación de la película no podía hablar de su personaje con el cineasta. (Captura de video)

D’Onofrio indicó que, al leer el guion, se encontró con un personaje con características físicas y de diálogo poco convencionales, lo que lo llevó a desarrollar su propia aproximación sin un marco de referencia directo.

De acuerdo con su relato, decidió no continuar con investigaciones previas y optó por construir la interpretación a partir de observaciones externas y referencias físicas.

En ese proceso, el actor explicó que visitó una tienda especializada en ortopedia, donde obtuvo ayuda para adaptar soportes que le permitieran explorar la postura del personaje. A partir de esos elementos, fue definiendo el movimiento físico de la criatura que interpreta dentro de la historia.

En cuanto a la construcción vocal del personaje, Vincent D’Onofrio detalló que combinó distintas referencias para desarrollar la voz de “The Bug”.

Vincent D'Onofriose inspiró en otros actores para dar vida The Bug (Columbia Pictures Industries, Inc.)

Entre ellas mencionó elementos inspirados en interpretaciones de actores como John Huston en Chinatown y George C. Scott en Dr. Strangelove, con el objetivo de generar una voz particular para el personaje.

Durante el rodaje, el actor recordó que su primera escena fue interrumpida por Barry Sonnenfeld, quien decidió detener la grabación y solicitar que se despejara el set. Posteriormente, el director expresó sus dudas sobre el enfoque, aunque decidió continuar con la filmación para observar el desarrollo del trabajo.

“Me preguntó: ‘¿Vas a hacer eso todo el tiempo?’. Y le dije: ‘Sí, ese es prácticamente mi plan. No tengo un plan B, esto es todo’. Creo que ya terminé, es mi última oportunidad con Barry. Y él dijo: ‘Dios mío, esto es horrible’. No paraba de negar con la cabeza y dijo: ‘Pero continuemos y veamos qué pasa’”, recordó.

Vincent D’Onofrio aseveró que Barry Sonnenfeld no estaba muy convencido con su interpretación, pero confió en él. (Captura de video)

A partir de ese momento, ambos mantuvieron una comunicación limitada sobre el personaje durante el resto de la producción. El actor continuó con su interpretación sin cambios sustanciales.

“Depositó una gran confianza en mí para que interpretara ese personaje y nunca podré agradecérselo lo suficiente”, dijo.

Con el paso del tiempo, la película alcanzó una recaudación cercana a los 600 millones de dólares a nivel mundial y dio origen a dos secuelas dirigidas por Barry Sonnenfeld. El personaje interpretado por Vincent D’Onofrio se convirtió en uno de los elementos destacados del filme dentro de su recepción pública.