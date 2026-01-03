Raúl Rocha reafirma su liderazgo en Miss Universo en medio de rumores sobre la venta del certamen

El comunicado oficial busca frenar especulaciones al dejar claro que la propiedad y su proyecto a futuro no están en negociación. (@raulrocha777, Instagram)

Raúl Rocha y la organización Miss Universo rechazaron los rumores de una posible venta del certamen y aseguraron que la marca no está en el mercado.

Durante los últimos días, figuras como el empresario filipino Chavit Sinsong han manifestado públicamente su interés en adquirir la franquicia, lo que ha alimentado especulaciones sobre el futuro del concurso.

La postura de Miss Universo ante supuesta venta

En un comunicado difundido a través de los canales oficiales, la organización enfatizó que mantiene el control absoluto del certamen y su vocación a largo plazo.

“Con 75 años de legado, impacto global y relevancia cultural, seguimos guiados por el mismo liderazgo y valores que definen quiénes somos. Nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y nuestra misión mundial sigue siendo inquebrantable”, se lee en la publicación.

Asimismo, se alentó a socios, comunidad y medios de comunicación a seguir de cerca la información que se difunde en las páginas oficiales, la cual es “precisa y verificada”.

“Miss Universo continúa su trabajo promoviendo el empoderamiento de la mujer y el impacto significativo en todo el mundo”, agrega.

Raúl Rocha responde tajante a rumores de venta de Miss Universo

Por su parte, Raúl Rocha respondió en redes sociales con un mensaje dirigido a Chavit Sinsong, quien mostró interés en adquirir el certamen.

“Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas”, escribió en sus instantáneas de Instagram junto al comunicado de la organización.

Cabe recordar que el empresario filipino reiteró su intención de compra durante una encuentro con los medios en Filipinas, donde afirmó que en enero concretaría reuniones con los exfuncionarios Paula Shugart y Shawn McClain para negociar la adquisición.

“Vendrán aquí (en enero) y si el precio es el adecuado, lo pago”, declaró, y agregó que, en caso de que se concretara la venta, su hija asumiría la dirección del certamen.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Sinsong muestra interés en Miss Universe, pues poco después de la edición de 2016 en Manila, se le propuso participar en la compra del concurso, pero la operación no prosperó.

Miss Universo enfrenta polémica tras triunfo de Fátima Bosch

El comunicado surge tras semanas de polémica por la premiación de la mexicana Fátima Bosch y denuncias de manipulación de resultados.

Tras el triunfo de la modelo tabasqueña en Miss Universo 2025, aumentaron los rumores de conflicto de interés por potenciales vínculos laborales y económicos entre Raúl Rocha y el padre de Bosch, exfuncionario de Pemex y vinculado a contratos con empresas del líder del certamen.

La fuerte controversia afectó la imagen de ambos y el proceso estándar del certamen. Además, el exjuez Omar Haurfuch cuestionó la legitimidad del triunfo de la mexicana, mientras que Anne Jakrajutatip, codueña de la franquicia, fue sentenciada a prisión por fraude.