SRE cancela oficialmente el cargo de Raúl Rocha Cantú como Cónsul honorario en Guatemala

Raúl Rocha Cantú. (Foto AP/Sakchai Lalit)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el cargo del empresario Raúl Rocha Cantú, quien estaba adscrito como Cónsul Honorario en Guatemala.

Con la autorización de Roberto Velasco, encargado del Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su edición de este lunes 29 de diciembre.

“En virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú, se dispuso la cancelación del EXEQUÁTUR NÚMERO CUATRO que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se había otorgado a la persona citada”, señala el DOF.

Hasta este año seguía siendo cónsul de Guatemala en México. (X/Raúl Rocha)

El empresario Raúl Rocha emprende batalla legal para no ser detenido en México

El criterio de oportunidad concedido a Rocha Cantú fue revocado por la Fiscalía General de la República (FGR), que alegó un supuesto incumplimiento vinculado a una comparecencia. Esta decisión motivó que el afectado presentara un amparo para impugnar la revocación.

El propietario del 50 por ciento de las acciones de certamen Miss Universo, según fuentes estraoficiales, es investigado por la FGR por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas, drogas y huachicol.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León dispuso que existen dudas sobre la legalidad y justificación de la medida adoptada por la Fiscalía. Por este motivo, el juez determinó que la revocación ordenada no tendrá efecto mientras continúa el análisis del caso.

El recurso de amparo presentado por Rocha Cantú busca anular la determinación de la Fiscalía, tras la decisión de que no se continúe el proceso penal según las condiciones originales.

Captaron a Raúl Rocha en lujoso hotel de París

Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, fue visto en el exclusivo Bar Vendôme del Hotel Ritz de París pese a la orden de aprehensión pendiente en México por cargos de delincuencia organizada.

Raúl Rocha Cantú en París. (X/@SergioSarmiento)

La imagen tomada durante su estancia en París se difundió a través de la cuenta de Sergio Sarmiento en la red X, generando comentarios de indignación entre usuarios de redes sociales por la presencia pública del empresario mientras las autoridades mexicanas mantienen activa su búsqueda.

Entre las acusaciones que le imputa la Fiscalía General de la República figuran cargos por huachicol, tráfico de armas y pertenencia a una organización criminal.

El caso penal 495/2025 involucra a Rocha Cantú como presunto líder de una red con vínculos con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Unión Tepito, según las investigaciones mexicanas.

Por qué la FGR busca detener a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que sus investigaciones y actuaciones se realizan conforme al marco jurídico y con respeto al debido proceso.

El pronunciamiento de la FGR responde a la petición pública de la presidenta Claudia Sheinbaum para transparentar la situación legal de Rocha Cantú.

Rocha Cantú, antes testigo protegido, es ahora prófugo, acusado de delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

El 18 de diciembre la FGR informó en X (@FGRMexico) que continuará actualizando a la opinión pública cuando haya información difundible.

La nueva orden de aprehensión, emitida el 15 de diciembre por un juez en Querétaro, corresponde a la causa penal 495/2025, tras la inasistencia de Rocha a tres audiencias.

Las autoridades no han localizado a Rocha Cantú, quien proporcionó domicilios falsos y se sospecha que ha cambiado de residencia e identidad, presuntamente apoyado por el crimen organizado.

Rocha admitió ante la FGR haber invertido en operaciones de contrabando de combustible (“huachicol”) a instancias de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, también detenido.

Declaró que solo fue inversor y que sus fondos se usaron para comprar hidrocarburo, obteniendo ganancias. El combustible era almacenado en el predio “La Espuela”, en Querétaro.