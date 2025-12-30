Investigación contra Raúl Rocha y sentencia contra Anne Jakrajutatip ponen en riesgo sede de Miss Universo 2026

Los copropietarios de Miss Universo enfrentan investigaciones por fraude y asociación delictiva, respectivamente. (@missuniverse, Instagram)

La edición 2026 de Miss Universo enfrenta un escenario inédito: podría quedarse sin país anfitrión. Los recientes escándalos legales que involucran a sus copropietarios, Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip, han llevado a Puerto Rico —anunciado previamente como sede— a pausar su respaldo institucional y financiero hasta contar con garantías de transparencia.

Puerto Rico congela su apoyo al certamen

El gobierno de Puerto Rico confirmó que detuvo su apoyo a la organización de Miss Universo 2026 ante la incertidumbre que rodea a la cúpula del certamen. La gobernadora Jenniffer González expresó su preocupación en declaraciones al diario Primera Hora: “Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universo fuera afectado”.

La gobernadora Jenniffer González expresó su preocupación por las investigaciones judiciales en contra de los copropietarios del certamen. (AP Foto/Alejandro Granadillo, archivo)

Como primera medida, la Compañía de Turismo suspendió el pago de 1.5 millones de dólares comprometidos para el evento, a la espera de una reunión con directivos de la organización en enero. La exigencia es clara: conocer la estructura interna, los responsables ejecutivos y las cláusulas que regirían el uso de fondos públicos.

Exigen claridad sobre la dirección y el manejo de recursos

Willianette Robles, directora de la Compañía de Turismo, confirmó que la suspensión responde a la falta de transparencia. La gobernadora González precisó que Miss Universo deberá entregar información detallada: “Le hemos dado hasta enero para que le sometan a la Compañía de Turismo información sobre quién va a ser los nuevos ejecutivos, cómo se va a manejar y revisar todas las cláusulas”.

Hasta ahora, la organización no ha emitido una postura oficial. En medio de la crisis, también trascendió el cierre de oficinas en México, lo que aviva las dudas sobre la estabilidad operativa del certamen.

Qué dijo Omar García Harfuch sobre el presunto dinero del narco en Miss Universo a través de Raúl Rocha Cantú (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

Sentencia contra Anne Jakrajutatip agrava la crisis

El panorama se complicó aún más tras conocerse que un tribunal de Bangkok condenó a dos años de prisión por fraude a Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo. De acuerdo con el Bangkok Post, la sentencia se dictó luego de que la empresaria no compareciera ante el tribunal.

Las autoridades tailandesas la acusan de engañar a inversionistas mediante información falsa relacionada con bonos corporativos de JKN Global Group. El 26 de diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia anunció el congelamiento de cuentas y activos, además de declararla una persona “no apta y poco confiable” para los negocios.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip, JKN Chief Executive Officer watches a preliminary competition during the 72nd Miss Universe pageant in San Salvador, El Salvador November 15, 2023. REUTERS/Jose Cabezas

Raúl Rocha Cantú, también bajo la lupa

A la sentencia en Tailandia se suma la orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen, por presunto crimen organizado. JKN, que adquirió Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares, posee el 50% del concurso y se declaró en bancarrota en noviembre de 2023; posteriormente vendió la otra mitad a Rocha Cantú.

Con pagos detenidos, exigencias de transparencia y procesos judiciales en curso, el futuro de Miss Universo 2026 permanece en suspenso.

Si la organización no logra despejar las dudas y garantizar un manejo claro de recursos y liderazgo, el certamen podría enfrentar la posibilidad real de quedarse sin sede, un golpe histórico para una de las franquicias de belleza más influyentes del mundo.