Todas las mexicanas que han ganado Miss Universo

Lupita Jones se coronó como Miss Universo en 1991. (Instagram: lupjones)

A pocos días de la gran final de Miss Universo 2025, Fátima Bosch alista los últimos detalles entre los aplausos del público y el cariño de sus familiares.

En medio de la intriga por conocer a la ganadora de la edición 74 de Miss Universe, vale la pena mencionar que México se ha consagrado como uno de los países con mejor participación.

La mexicana lucirá este modelo de su compatriota, Fernando Ortiz, en la pasarela. IG: @fer.nando_ortiz

Ellas son las exicanas que han ganado Miss Universo

México acumula tres títulos de Miss Universo, alcanzados en 1991, 2010 y 2021, hecho que lo ubica entre los países latinoamericanos con mayor éxito en el certamen.

Las representantes mexicanas que han obtenido la corona han desarrollado trayectorias en medios, moda, negocios y actividades de compromiso social.

Dichos logros personales, muestran cambios en la dinámica del concurso nacional y el fortalecimiento de la formación de las aspirantes, quienes priorizan habilidades comunicativas, iniciativas sociales y estrategias de proyección internacional.

Mexico sigue en la búsqueda de su cuarta corona. Foto: Instagram @missuniverse

Actualmente, Mexico sigue en la búsqueda de una nueva corona, la cual podría conseguirse con la participación de Fátima Bosch, quien ha ganado gran aceptación del público en la últimas semanas.

Lupita Jones

La primera mexicana en alzar la corona de Miss Universo fue Lupita Jones en 1991. El certamen celebrado en Las Vegas tomó un rumbo diferente para el país cuando la originaria de Mexicali, Baja California, rompió una barrera histórica al conquistar ese título.

A partir de ese momento, Jones no solo se consolidó como una figura importante en el mundo de los concursos de belleza, sino que también impulsó el camino de las siguentes candidatas, orientando la mirada internacional hacia el potencial de las representantes mexicanas.

Es por ello que, la coronación de Jones marcó un antes y un después para México en el certamen, pues se volvió fuente de inspirando para nuevas generaciones.

La primera mexicana en alzar la corona de Miss Universo fue Lupita Jones. (Foto: lupjones)

Ximena Navarrete

Diecinueve años después del primer logro nacional, Ximena Navarrete se sumó a la historia de Miss Universo al conseguir la corona para México el 23 de agosto de 2010 en Las Vegas.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, la joven alcanzó el reconocimiento internacional y su triunfo se tradujo en una intensa repercusión mediática dentro y fuera del país.

Por lo tanto, su coronación representó un nuevo capítulo para México, reflejando cómo la nación afianza su presencia entre las mejores del mundo en el certamen.

Ximena Navarrete fue la segunda mexicana en ganar Miss Universo. Foto: Instagram @ximenanr

Andrea Meza

El más reciente capítulo en la trayectoria de México en Miss Universo se escribió con la victoria de Andrea Meza. Originaria de Chihuahua, Meza obtuvo la corona en la edición correspondiente a 2020, cuya final debió celebrarse el 16 de mayo de 2021 en Florida debido a los aplazamientos originados por la pandemia.

Su formación universitaria y su destacada presencia sobre el escenario, la hicieron sobresalir entre las candidtas, por lo que la obtención de un nuevo título reafirmó la capacidad de México para formar candidatas que triunfan con elegancia y profesionalismo.

Andrea Meza es la tercera mexicana que ganó Miss Universo. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY