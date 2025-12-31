Entretenimiento

Jennifer Lopez respondió a las críticas por su imagen: “¡Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo!”

La artista dejó al público sin palabras con su respuesta desinhibida a los detractores que la critican por mostrar su figura

Durante el primer show de su nueva residencia en Las Vegas, Jennifer Lopez abordó directamente los comentarios y críticas sobre su estilo y forma de mostrarse en público Crédito: Redes Sociales

Durante la primera noche de su nueva residencia en Las Vegas, Jennifer Lopez abordó de manera directa las críticas y comentarios sobre su estilo personal y la forma en que se muestra en público.

Frente a más de 4.000 asistentes que llenaron The Colosseum en Caesars Palace, Lopez ironizó sobre los juicios que recibe a menudo.

“Me hace gracia, a veces me río de algunas cosas, pero también dicen cosas graciosas”, contó la artista, en alusión a los comentarios sobre su imagen.

Entre risas del público, la cantante imitó la manera en que la cuestionan: “Una de las cosas es, ‘¿Por qué, cuando posa para fotos, siempre sonríe con la boca abierta?’”.

Siguió enumerando otros comentarios que recibe: “¿Por qué siempre hace eso? ¿Por qué sonríe así cuando se saca fotos? ¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad?”.

Jennifer Lopez afronta las críticas
Jennifer Lopez afronta las críticas sobre su estilo personal durante su primera noche de residencia en Las Vegas (X/REUTERS)

Al interpretar estas preguntas, admitió que en ocasiones solo atina a preguntarse: “¿Eh?”. El momento más recordado de la noche llegó cuando mencionó que algunos de sus detractores le recriminan que “siempre está desnuda”.

En ese instante, retrocedió sobre el escenario mientras sostenía el micrófono y un seguidor le gritó: “¡J.Lo, sé tú misma! ¡Te amamos!”.

La respuesta de J.Lo fue inmediata y desinhibida: “¡Y digo que si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo!”.

Esta frase, pronunciada con determinación, provocó una de las ovaciones más fuertes de la noche y se convirtió en una de las respuestas más comentadas del espectáculo.

Recordando su primer ciclo de conciertos en Las Vegas entre 2016 y 2018, la cantante hizo una pausa y bromeó sobre su historial sentimental, dirigiéndose a quienes la acompañaron hace una década: “Eso pasó volando, ¿no? Para quienes estuvieron en la noche de apertura hace diez años, en ese momento solo me había casado dos veces”.

La artista respondió con humor
La artista respondió con humor a las críticas sobre su forma de sonreír en fotos y su forma de vestir (REUTERS/Mario Anzuoni)

Inmediatamente, se corrigió entre carcajadas: “Eso no es cierto. Solo había sido una vez. Se sintió como dos”, agregó, aclarando que era una broma.

A continuación, habló sobre su situación actual: “Ya pasó y simplemente, boom, está bien. Todo bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo y creciendo. Ahora estamos en nuestra etapa feliz”.

Jennifer Lopez, quien estuvo casada con Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003), Marc Anthony (2004-2014) y Ben Affleck (2022-2024), tiene dos hijos, los mellizos Max y Emme, de 17 años, junto a Anthony.

Actualmente, la intérprete concentra su energía en su residencia de 12 conciertos que se extenderá hasta el 28 de marzo de 2026, donde interpreta algunos de sus éxitos más reconocidos, como “Waiting for Tonight”, “Jenny From the Block”, “Do It Well”, “Love Don’t Cost a Thing” y “On The Floor”, además de versiones de otros artistas como “Young and Beautiful” de Lana del Rey y “Don’t Rain on My Parade” de Barbra Streisand.

J.Lo recordó su historia sentimental
J.Lo recordó su historia sentimental y sorprendió al público con bromas sobre sus matrimonios pasados durante el espectáculo (REUTERS/Ronda Churchill)

A un año de su divorcio con Ben Affleck, Jennifer Lopez transita una etapa sin pareja y enfocada en el trabajo y su familia, de acuerdo a People.

“Todo gira en torno al trabajo y los niños para ella”, compartió una fuente cercana al medio, quien también señaló: “Se la ve feliz y satisfecha”.

El divorcio, que se finalizó en enero, ocurrió casi veinte semanas después de que la artista solicitara la disolución del matrimonio el 20 de agosto, apenas dos años después de su segunda boda en Georgia, Estados Unidos, celebrada frente a familiares y amigos.

Tras la separación, Lopez declaró en una conversación con Interview magazine en octubre de 2024: “Ahora estoy emocionada, cuando dices que vas a estar sola… Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en estos últimos 25 o 30 años, estando en diferentes situaciones desafiantes, ¿qué demonios puedo hacer cuando solo soy yo volando por mi cuenta… y si simplemente soy libre?”.

En declaraciones al programa de radio de Howard Stern en SiriusXM, señaló que no planea recurrir a aplicaciones de citas como Raya, ya que se considera “a la antigua”, aunque no descarta la posibilidad de conocer a alguien en el futuro.

Según sus declaraciones, Jennifer Lopez
Según sus declaraciones, Jennifer Lopez disfruta de su soltería, dejando claro que prioriza su bienestar y el amor propio tras su separación de Ben Affleck (AFP)

Durante esa entrevista, Lopez compartió una de las enseñanzas que extrajo de sus relaciones: “Lo que aprendí no es que yo no sea digna de amor. Es que ellos no son capaces”, y añadió: “No lo tienen en ellos. Necesitan apreciar a la persona que llevan dentro. Necesitan quererse”.

