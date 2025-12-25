Entretenimiento

Los detalles del reencuentro navideño de Ben Affleck y Jennifer Lopez a un año de su divorcio

Ben Affleck y Jennifer Lopez volvieron a verse en Los Ángeles en pleno clima festivo

La expareja compartió una jornada de compras y almuerzo en Los Ángeles,(Créditos: x17/The Grosby Group)

Ben Affleck y Jennifer Lopez volvieron a coincidir públicamente en plena temporada navideña. Fotógrafos los encontraron en el Brentwood Country Mart, en Los Ángeles, donde la expareja fue vista compartiendo una salida de compras y almuerzo junto a Samuel, el hijo menor del actor.

Según informó PEOPLE, la reunión tuvo lugar el domingo previo a las fiestas y fue descrita por fuentes cercanas como un encuentro relajado donde se priorizó el bienestar del adolescente de 13 años.

Affleck, de 53 años, y Lopez, de 56, llegaron por separado al centro comercial, recorrieron varias tiendas de lujo y luego almorzaron juntos en el popular Farmshop Market.

Lopez lució un vestido marrón con lunares blancos, combinado con un suéter tejido color crema, botas oscuras y un bolso negro, mientras que Affleck eligió pantalones caqui, una camisa clara y una chaqueta a tono.

Jennifer Lopez se mostró atenta y cercana durante la salida junto a Ben Affleck y su hijo Samuel, de 13 años. (Photo © 2025 x17/The Grosby Group)

“Se reunieron y fueron de compras juntos. Jen y Ben parecían estar bien. El foco estuvo mayormente en Sam”, dijo un insider a PEOPLE. El hijo de Affleck estaba “emocionado y muy hablador. Compraron regalos en varias tiendas de alta gama”, relató la fuente.

“Jen hizo muchas preguntas y eligió regalos para los hijos de Ben. Llegaron y se fueron por separado”, concluyó.

El reencuentro navideño se produce casi un año después de que Affleck y Lopez finalizaran oficialmente su matrimonio.

La pareja se había casado en julio de 2022, tras retomar una historia de amor que había comenzado a principios de los años 2000. Sin embargo, en agosto de 2024, la cantante y actriz presentó la solicitud de divorcio —curiosamente en el segundo aniversario de su boda— y el proceso quedó formalmente cerrado en enero de 2025.

Pese a la separación, ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de los hijos. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)

Pese a la separación, ambos han insistido, tanto directa como indirectamente, en que mantienen una relación positiva.

Affleck es padre de Violet (19), Fin/Seraphina (16) y Samuel (13), fruto de su matrimonio anterior con Jennifer Garner, mientras que Lopez es madre de los mellizos Max y Emme, de 17 años, junto a Marc Anthony.

Durante los dos años que duró el matrimonio, la artista se convirtió en madrastra de los hijos del actor, un rol que —según las fuentes— continúa influyendo en la dinámica actual entre ambos.

Se aseguran de que los chicos sepan que ellos se llevan bien. Lo más importante para ambos es criar a sus hijos en un entorno de apoyo, por lo que planean seguir en la vida del otro”, dijo un allegado a la familia en septiembre.

“Ella es una gran madre y siempre les dio a los hijos de Ben el mismo amor”. Y añadió: “Aunque su contacto con Ben ahora es más esporádico, se aseguran de que los chicos puedan pasar tiempo juntos cuando quieran”.

Todo ello explica por qué la cantante fue vista meses atrás compartiendo una jornada de compras a solas con Samuel y por qué sigue apareciendo en momentos importantes de la vida familiar, aun después del divorcio.

El actor elogió públicamente el trabajo de Lopez en Kiss Of The Spider Woman, filme en el que participó como productor.(AFP)

El vínculo entre Affleck y Lopez también sigue vivo en el ámbito profesional. El director de Argo fue uno de los productores de Kiss Of The Spider Woman, película protagonizada por Lopez y presentada en octubre en Nueva York. Durante la premiere, el actor elogió públicamente el trabajo de su exesposa.

“Es cantar, bailar y actuar, y además intentar mantener unidos múltiples tonos en la película. Eso es probablemente el máximo nivel de dificultad para un intérprete”, expresó a E! News sobre la exigencia del proyecto. “Ella es asombrosa, espectacular, y estoy encantado de ser parte de esto”.

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter