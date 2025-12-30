Entretenimiento

Poder, traición y violencia colonial: las claves de Taboo, la serie que busca desentrañar los secretos del imperio británico

La producción protagonizada por Tom Hardy se estrena en Netflix con una trama ambientada en el siglo XIX que explora conflictos históricos y rivalidades políticas en Inglaterra, según destaca Fotogramas

Una nueva serie dramática de ocho episodios producida por Tom Hardy junto a Ridley Scott y el creador de la serie, Steven Knight.

Taboo, la serie dramática creada por Steven Knight y protagonizada por Tom Hardy y Oona Chaplin, acaba de llegar a Netflix. Este lanzamiento, destacado por Fotogramas, se presenta como una de las propuestas más contundentes e inusuales del género drama histórico en la plataforma, al ofrecer un retrato crudo de la Inglaterra del siglo XIX dominada por juegos de poder y corrupción.

Un protagonista marcado por el pasado

La serie narra el regreso de James Keziah Delaney —interpretado por Hardy— a Londres, tras varios años en África, con motivo del funeral de su padre. La isla de Nootka Sound, situada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, posee un valor estratégico fundamental para el comercio con las Indias Orientales, lo que ha provocado un enfrentamiento directo entre Inglaterra y Estados Unidos por su control.

Sin embargo, Delaney rehúsa cualquier propuesta para cederla y, en 1814, regresa a su tierra natal para sorprender a todos quienes lo creían muerto.

Tom Hardy protagoniza "Taboo", consolidando su figura como uno de los actores más relevantes en producciones de drama histórico en Netflix

Llega con diamantes robados y dispuesto a reclamar la herencia que su padre le había dejado exclusivamente, pese a la existencia de una hija —interpretada por Oona Chaplin— fruto de un segundo matrimonio. La relación ambigua y cargada de tensión entre los medio hermanos se convierte en uno de los ejes que atraviesan la serie y da sentido a su título.

Según Fotogramas, lo que inicialmente parece un drama familiar rápidamente se transforma en un complejo entramado de traiciones y ambiciones en medio de una sociedad marcada por la opresión y la corrupción. El guion se aleja de planteamientos convencionales y se centra en el conflicto por el poder en un entorno hostil.

Un drama de poder, traiciones y opresión

Uno de los elementos más destacados de Taboo reside en su ambientación. Las calles oscuras y los interiores opresivos refuerzan la sensación de amenaza y tensión constante. Fotogramas subraya que la serie cuida cada escena y utiliza tonos sombríos que contribuyen a crear una atmósfera inquietante, con escenarios que parecen estar al borde del colapso. Frente a otros dramas de época, Taboo apuesta por la elaboración detallada de cada secuencia, consolidando así su singular propuesta visual.

La serie "Taboo" destaca por su ambientación oscura, con calles y escenarios que transmiten constante amenaza y tensión

En el ámbito interpretativo, Tom Hardy sobresale con una encarnación de James Delaney que resulta hipnótica y enigmática. El medio describe al protagonista como un personaje hermético y casi salvaje, profundamente marcado por su pasado, cuya contención gestual y verbal potencia la profundidad narrativa de la serie y refuerza su tono amenazante.

El elenco también lo conforman Franka Potente como la madama del pueblo, Michael Kelly como el agente de Estados Unidos y Jessie Buckley como Lorna Bow, una actriz que tendrá su propio protagonismo en la historia.

Crítica social y reconocimiento de la serie

Taboo no solo destaca por su rigor visual y capacidad actoral, sino también por el abordaje de temas históricos y sociales relevantes. Como expone Fotogramas, la serie esboza una crítica al colonialismo británico, la expansión imperial, la esclavitud y las diversas formas de opresión sobre los pueblos nativos.

El protagonismo de Tom Hardy como James Delaney hipnotiza al espectador por su interpretación enigmática y cargada de misterio

En este contexto, la política, los negocios y las relaciones personales se entrelazan creando un retrato de una sociedad atravesada por la corrupción y las luchas de poder. Steven Knight integra estos elementos en una narrativa que invita a reflexionar sobre las consecuencias de la ambición y el sometimiento.

Desde su reciente incorporación a Netflix, Taboo se suma a la lista de títulos destacados que exploran temáticas profundas y complejas. En comparación con fenómenos como Stranger Things, la serie se presenta —según Fotogramas— como una alternativa absorbente y, en algunos aspectos, más perturbadora. Pese a ello, ha quedado fuera en ocasiones de las listas más populares de “lo mejor de Netflix”, aunque ha recibido el reconocimiento de la crítica especializada.

Taboo ofrece al espectador una mirada descarnada sobre la violencia colonial y las luchas de poder que marcaron una época, situándose como una de las opciones más provocadoras y reflexivas dentro del catálogo actual.

