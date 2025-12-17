“Mi abuelo me inspira todos los días. Nos enseñó que el cuerpo es fundamental”: Oona Chaplin sobre el legado de Charles Chaplin y su trabajo como villana en Avatar

Tráiler de "Avatar: Fuego y ceniza"

Oona Chaplin debuta como la nueva antagonista, Varang, en la esperada producción Avatar: Fuego y ceniza. Nieta de Charles Chaplin e hija de Geraldine Chaplin, la actriz hispanosuizobritánica comparte con Fotogramas cómo su legado familiar, su vínculo con el director James Cameron y su experiencia en el set han marcado su llegada a la franquicia. “Mi abuelo me inspira todos los días. Nos enseñó que el cuerpo es fundamental”, afirmó la artista al recordar al icónico actor de cine mudo.

Un casting confidencial y una conexión inesperada

El proceso que llevó a Chaplin a interpretar a Varang comenzó en 2017, cuando residía en la selva cubana y consideraba dejar la actuación para dedicarse al yoga. “El primer contacto fue de un representante hablando con otro representante hasta llegar a Margery Simkin, que es la directora de casting. Ella ha sido fundamental en crear esta familia de avatares y me acogió en su despacho, que está en el mismo edificio que el estudio. Hablamos sobre motos”, recuerda la actriz en la entrevista con Fotogramas.

La confidencialidad era total: “Me encerraron en un cuarto con una escena de guion, porque no podías llevártelo a casa ni te lo podían mandar. Era todo top secret. Leí la escena e inmediatamente hice click. Conecté con la furia que tenía Varang porque, por aquel entonces, yo estaba trabajando en un campo de refugiados allá en Calais y tenía mucha ira y tristeza contra la injusticia del mundo”.

La entrevista con Fotogramas revela detalles inéditos sobre el proceso de casting y la preparación de Chaplin para interpretar a Varang (REUTERS/Mario Anzuoni)

El encuentro con James Cameron resultó determinante para Chaplin. “A las dos semanas o así, conocí a James y volví a hacer la escena con él. Eso fue increíble. Tiene una curiosidad y una generosidad que inmediatamente hicieron que me olvidara de James Cameron y de todo, y estábamos metidos en la escena”, relata.

Rigor y apertura en la dirección de Cameron

Sobre la dinámica creativa con Cameron, Chaplin destaca el rigor y la apertura del director. “Antes de hablar con él, uno siempre tiene que prepararse mentalmente porque es James Cameron. Es muy inteligente. Si tú tienes algo que proponer, tienes que tener mucho rigor para que, cuando le lleves eso, puedas defenderlo o razonarlo. James Cameron inspira mucho rigor. A todos nosotros. Tiene un nivel de excelencia que es impresionante, entonces nos inspira a todos a llevar lo mejor de nosotros”, afirma.

Además, resalta el carácter colaborativo del proceso: “También es un director que apoya mucho la inspiración y la creatividad de cada artista. Es un proceso muy colaborador, a él le gusta mucho la improvisación, le gustan mucho las ideas buenas y no tiene ningún sentido de ser propietario de todas las buenas ideas. Él sabe que sus ideas son buenas porque se las ha trabajado, pero también la mejor idea siempre es la que gana y de donde venga. Es muy abierto de esa manera, es genial”.

La excelencia de James Cameron inspira a los artistas a dar lo mejor de sí en cada proyecto cinematográfico (Disney)

La influencia de Charles Chaplin, su abuelo, se manifiesta en la capacidad física de Varang, un aspecto central en la interpretación de Oona.

“Mi abuelo me inspira todos los días de muchas formas. Como artista y como actor, principalmente, él nos ha enseñado que el cuerpo es fundamental, que la fisicidad con la que uno se expresa es importante. Cuando mejor se exprese la vida a través de todas las partes de nuestro cuerpo, más rica podremos contar una historia. Es una gran inspiración para mí en ese sentido y le agradezco porque si no fuera por mi abuelo, no sé si me movería como me muevo”, confiesa la actriz a Fotogramas.

Zoe Saldaña y Sigourney Weaver como referentes

La llegada de Chaplin al universo Avatar también le permitió aprender de figuras como Zoe Saldaña y Sigourney Weaver.

“Zoe Saldaña, en especial, apoya tanto a las mujeres. Sigourney Weaver también, pero Zoe Saldaña es toda una luchadora por las mujeres. Ella es la que más te alienta, la que más te cuida, te defiende, todo. Y así también se comporta ella consigo misma, se cuid, se protege y se valora. Es un gran ejemplo como mujer”, destaca Chaplin.

Zoe Saldaña se destaca como una defensora de las mujeres dentro del elenco de "Avatar", según Chaplin (Foto Scott Garfitt/Invision/AP)

La técnica de captura de movimiento, característica de la saga, supuso para la actriz una experiencia cercana a sus raíces teatrales. “¡Todos los días! Llegaba a casa y decía: ‘Uy, qué locura es la vida’. Pero no porque el estilo fuera extraño, porque me sentí muy en casa. Era como hacer teatro pobre. Es la gran contradicción y la gran ironía de este trabajo, que la superproducción más cara, luego al final es teatro pobre. Y yo me crié en el teatro, me formé en esa escuela, así que era como estar en pijama”, explica.

La relación con la cámara también cambió: “En el cine y la televisión, cuando uno está actuando, la relación más importante para un actor es la que tiene con la cámara. Uno está actuando con otros, pero esa relación es muy importante porque tienes que saber cuándo es tu close-up, o en qué momento no se te ve. Hay que tener la cámara en cuenta. En ‘Avatar’ eso desaparece. Es un primer plano todo el tiempo. Si funciona, lo tienen. Si no, lo vuelves a hacer y eso nadie lo va a ver. Es decir, la presión de la técnica del cine desaparece”.

Libertad creativa en un entorno colaborativo

La libertad artística que encontró en el set se vio potenciada por el trabajo junto a sus compañeros y el propio Cameron. “Es una libertad de expresión, de flow artístico, muy buena. Sobre todo, haciéndolo con maestros como Zoe Saldaña, que es una maestra de actuación. Es una artista de una integridad y una capacidad de expresión y contemplación tan profunda. Con Sigourney Weaver lo mismo”, concluye Chaplin en su diálogo con Fotogramas.

Chaplin considera que formar parte de un equipo tan íntegro y curioso en lo artístico ha sido una experiencia única, marcada por la colaboración y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión.