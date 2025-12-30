Michael J. Fox vuelve a la actuación en el primer adelanto de “Shrinking 3”, junto a Harrison Ford

"Shrinking" sigue a un terapeuta afligido (Jason Segel) que comienza a romper las reglas y a decirles a sus clientes exactamente lo que piensa. Ignorando su formación y su ética, se ve a sí mismo realizando cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas... incluida la suya propia.

Apple TV ha lanzado el primer teaser de la tercera temporada de Shrinking, y las imágenes incluyen un vistazo rápido al cameo de Michael J. Fox. El actor que protagonizó la saga Volver al futuro no había actuado en pantalla desde 2020, fecha en que formalizó su retiro por el deterioro en su salud.

Esta vez, su papel en la serie estará vinculado directamente al Parkinson, enfermedad con la que Fox lidia en la vida real y que también afecta al personaje de Harrison Ford.

Es precisamente Ford, en su rol del Dr. Paul Rhoades, quien abre el adelanto de la temporada 3 con un entusiasta: “El GOAT ha vuelto”.

Jimmy Laird (Jason Segel) y la doctora Gaby Evans (Jessica Williams) celebran su llegada, reforzando la dinámica central del grupo de terapeutas.

El clip luego profundiza en los conflictos de Jimmy, quien debe enfrentar que la partida de su hija Alice (Lukita Maxwell) rumbo a la universidad en Connecticut tras ser reclutada para jugar fútbol.

El cameo de Michael J. Fox marca su primer trabajo de actuación en imagen real desde hace 5 años (Apple TV+)

Aunque intenta mostrarse entusiasmado, el avance deja ver que el personaje lucha por ocultar su tristeza.

La sucesión de escenas está musicalizada con el tema “Mr. Miracle” de Kid Cudi, un track optimista alineado con la propuesta central de la temporada 3: “seguir adelante”, como indicó el creador Bill Lawrence.

Luego, en una sala de espera médica, se registra la primera aparición de Michael J. Fox. Paul llega al lugar y se sienta al costado de este personaje.

Al preguntarle por qué está allí, Paul responde con naturalidad: “Parkinson”. Cuando Rhoades le devuelve la pregunta, Fox lanza con humor: “Solo por un corte de pelo”.

La temporada 3 mantiene el tono de comedia dramática que convirtió a Shrinking en una de las series más comentadas de Apple TV. (Apple TV+)

De qué trata ‘Shrinking’

Creada por Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein, Shrinking se estrenó en 2023 en Apple TV y sigue la historia de Jimmy Laird, un terapeuta que atraviesa un profundo duelo y decide romper deliberadamente las reglas de su profesión.

En lugar de mantener la distancia clínica, Jimmy comienza a decirle a sus pacientes exactamente lo que piensa, ignorando la ética tradicional y provocando cambios radicales en sus vidas… y en la suya propia.

La serie se desarrolla en el Cognitive Behavioral Therapy Center, donde conviven terapeutas con personalidades muy distintas, encabezados por Paul Rhoades, un personaje que fue diagnosticado con Parkinson y cuya condición se ha abordado desde una perspectiva humana, sin convertirla en un recurso cómico.

La tercera temporada contará con el regreso de Harrison Ford, Jason Segel y Jessica Williams, junto a Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley. A ellos se suma Jeff Daniels, quien se incorpora al elenco en esta nueva entrega.

En 2025, Shrinking obtuvo siete nominaciones al Emmy, incluida la primera nominación de Harrison Ford en su carrera televisiva.(Beth Dubber/Apple TV+ via AP)

Además, vuelven como invitados Damon Wayans Jr., Brett Goldstein, Wendie Malick y Cobie Smulders, mientras que Brett Goldstein retoma su rol como Louis Winston, quien comparte escenas clave con Jimmy en el adelanto.

En 2025, Shrinking obtuvo siete nominaciones al Emmy, incluida la primera nominación en la carrera de Harrison Ford como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia, reconocimiento que reforzó el prestigio de la producción.

¿Cómo se concretó el cameo de Michael J. Fox?

La llegada del actor de Volver al futuro a esta serie fue una sorpresa satisfactoria para el propio showrunner. Según contó Fox, tras ver que el personaje de Harrison Ford había sido diagnosticado con Parkinson, decidió llamar a Bill Lawrence, con quien había trabajado anteriormente en Spin City.

“Hiciste una serie sobre Parkinson y no me llamaste”, le dijo en tono distendido. El creador de la serie le respondió preguntándole si le interesaba participar, y Fox aceptó de inmediato.

A partir de esa conversación, el equipo de guionistas desarrolló un personaje especialmente pensado para él. Fox interpreta a alguien que también vive con Parkinson, lo que le permitió actuar sin ocultar su condición.

Michael J. Fox aceptó participar en la serie tras comunicarse con Bill Lawrence, con quien trabajó anteriormente en Spin City (REUTERS/Andrew Kelly)

Según explicó, fue la primera vez que pudo llegar a un set sin preocuparse por parecer cansado o por disimular sus limitaciones físicas, integrándolas directamente a la escena.

Este papel marca su primer trabajo de actuación “live-action” desde su retiro en 2020, aunque en los últimos años participó en proyectos animados y documentales, incluyendo Still: A Michael J. Fox Movie.

La temporada 3 de Shrinking se estrenará el 28 de enero de 2026 en Apple TV, con un episodio inaugural de una hora, seguido de estrenos semanales cada miércoles. Las temporadas 1 y 2 se encuentran actualmente disponibles en la plataforma.