Entretenimiento

Michael J. Fox vuelve a la actuación en el primer adelanto de “Shrinking 3”, junto a Harrison Ford

El avance de la serie de Apple TV da un vistazo del cameo de Michael J. Fox en una trama ligada al Parkinson

Guardar
"Shrinking" sigue a un terapeuta afligido (Jason Segel) que comienza a romper las reglas y a decirles a sus clientes exactamente lo que piensa. Ignorando su formación y su ética, se ve a sí mismo realizando cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas... incluida la suya propia.

Apple TV ha lanzado el primer teaser de la tercera temporada de Shrinking, y las imágenes incluyen un vistazo rápido al cameo de Michael J. Fox. El actor que protagonizó la saga Volver al futuro no había actuado en pantalla desde 2020, fecha en que formalizó su retiro por el deterioro en su salud.

Esta vez, su papel en la serie estará vinculado directamente al Parkinson, enfermedad con la que Fox lidia en la vida real y que también afecta al personaje de Harrison Ford.

Es precisamente Ford, en su rol del Dr. Paul Rhoades, quien abre el adelanto de la temporada 3 con un entusiasta: “El GOAT ha vuelto”.

Jimmy Laird (Jason Segel) y la doctora Gaby Evans (Jessica Williams) celebran su llegada, reforzando la dinámica central del grupo de terapeutas.

El clip luego profundiza en los conflictos de Jimmy, quien debe enfrentar que la partida de su hija Alice (Lukita Maxwell) rumbo a la universidad en Connecticut tras ser reclutada para jugar fútbol.

El cameo de Michael J.
El cameo de Michael J. Fox marca su primer trabajo de actuación en imagen real desde hace 5 años (Apple TV+)

Aunque intenta mostrarse entusiasmado, el avance deja ver que el personaje lucha por ocultar su tristeza.

La sucesión de escenas está musicalizada con el tema “Mr. Miracle” de Kid Cudi, un track optimista alineado con la propuesta central de la temporada 3: “seguir adelante”, como indicó el creador Bill Lawrence.

Luego, en una sala de espera médica, se registra la primera aparición de Michael J. Fox. Paul llega al lugar y se sienta al costado de este personaje.

Al preguntarle por qué está allí, Paul responde con naturalidad: “Parkinson”. Cuando Rhoades le devuelve la pregunta, Fox lanza con humor: “Solo por un corte de pelo”.

La temporada 3 mantiene el
La temporada 3 mantiene el tono de comedia dramática que convirtió a Shrinking en una de las series más comentadas de Apple TV. (Apple TV+)

De qué trata ‘Shrinking’

Creada por Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein, Shrinking se estrenó en 2023 en Apple TV y sigue la historia de Jimmy Laird, un terapeuta que atraviesa un profundo duelo y decide romper deliberadamente las reglas de su profesión.

En lugar de mantener la distancia clínica, Jimmy comienza a decirle a sus pacientes exactamente lo que piensa, ignorando la ética tradicional y provocando cambios radicales en sus vidas… y en la suya propia.

La serie se desarrolla en el Cognitive Behavioral Therapy Center, donde conviven terapeutas con personalidades muy distintas, encabezados por Paul Rhoades, un personaje que fue diagnosticado con Parkinson y cuya condición se ha abordado desde una perspectiva humana, sin convertirla en un recurso cómico.

La tercera temporada contará con el regreso de Harrison Ford, Jason Segel y Jessica Williams, junto a Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley. A ellos se suma Jeff Daniels, quien se incorpora al elenco en esta nueva entrega.

En 2025, Shrinking obtuvo siete
En 2025, Shrinking obtuvo siete nominaciones al Emmy, incluida la primera nominación de Harrison Ford en su carrera televisiva.(Beth Dubber/Apple TV+ via AP)

Además, vuelven como invitados Damon Wayans Jr., Brett Goldstein, Wendie Malick y Cobie Smulders, mientras que Brett Goldstein retoma su rol como Louis Winston, quien comparte escenas clave con Jimmy en el adelanto.

En 2025, Shrinking obtuvo siete nominaciones al Emmy, incluida la primera nominación en la carrera de Harrison Ford como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia, reconocimiento que reforzó el prestigio de la producción.

¿Cómo se concretó el cameo de Michael J. Fox?

La llegada del actor de Volver al futuro a esta serie fue una sorpresa satisfactoria para el propio showrunner. Según contó Fox, tras ver que el personaje de Harrison Ford había sido diagnosticado con Parkinson, decidió llamar a Bill Lawrence, con quien había trabajado anteriormente en Spin City.

Hiciste una serie sobre Parkinson y no me llamaste”, le dijo en tono distendido. El creador de la serie le respondió preguntándole si le interesaba participar, y Fox aceptó de inmediato.

A partir de esa conversación, el equipo de guionistas desarrolló un personaje especialmente pensado para él. Fox interpreta a alguien que también vive con Parkinson, lo que le permitió actuar sin ocultar su condición.

Michael J. Fox aceptó participar
Michael J. Fox aceptó participar en la serie tras comunicarse con Bill Lawrence, con quien trabajó anteriormente en Spin City (REUTERS/Andrew Kelly)

Según explicó, fue la primera vez que pudo llegar a un set sin preocuparse por parecer cansado o por disimular sus limitaciones físicas, integrándolas directamente a la escena.

Este papel marca su primer trabajo de actuación “live-action” desde su retiro en 2020, aunque en los últimos años participó en proyectos animados y documentales, incluyendo Still: A Michael J. Fox Movie.

La temporada 3 de Shrinking se estrenará el 28 de enero de 2026 en Apple TV, con un episodio inaugural de una hora, seguido de estrenos semanales cada miércoles. Las temporadas 1 y 2 se encuentran actualmente disponibles en la plataforma.

Temas Relacionados

Michael J. FoxShrinking 3Harrison FordSeriesApple TVEntretenimiento

Últimas Noticias

Poder, traición y violencia colonial: las claves de Taboo, la serie que busca desentrañar los secretos del imperio británico

La producción protagonizada por Tom Hardy se estrena en Netflix con una trama ambientada en el siglo XIX que explora conflictos históricos y rivalidades políticas en Inglaterra, según destaca Fotogramas

Poder, traición y violencia colonial:

Tras la muerte de Brigitte Bardot, solo quedan vivos tres personajes históricos de “We Didn’t Start the Fire”, el clásico de Billy Joel

La actriz francesa, considerada un ícono del cine francés, murió a los 91 años

Tras la muerte de Brigitte

Sufrió varios retrasos por la pandemia de COVID-19 y cuatro años después arrasa en Netflix: Todo sobre ‘Justicia Implacable’

El explosivo thriller protagonizado por Jason Statham se adueñó rápidamente del primer lugar en Estados Unidos

Sufrió varios retrasos por la

Evalúan acusar formalmente a D4vd de asesinato tras hallazgo del cuerpo de una menor en su auto

El cantante David Anthony Burke enfrenta actualmente procesos judiciales por el presunto crimen de Celeste Rivas Hernández

Evalúan acusar formalmente a D4vd

“Todo encajó desde el primer minuto”, relata Sydney Sweeney sobre la producción de ‘La asistenta’

Durante una entrevista exclusiva con Fotogramas, la actriz compartió impresiones sobre el rodaje, detalló la dinámica creativa del equipo. Cómo la colaboración profesional fue clave en la adaptación cinematográfica del thriller de Freida McFadden

“Todo encajó desde el primer
DEPORTES
Independiente renovó el contrato de

Independiente renovó el contrato de Tomás Parmo, una de sus máximas promesas: la impactante cláusula y el mensaje del DT

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

Una estrella de la NBA pausó su carrera, se dedicó a la pesca deportiva y ahora planea volver: “Necesito tomar la mejor decisión”

La soberbia actuación con la que Faustino Oro cerró su participación en el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar

Impacto en River Plate: una de las promesas de Inferiores no firmó su primer contrato y se iría a Europa

TELESHOW
El Flaco Pailos, un clásico

El Flaco Pailos, un clásico del humor de Carlos Paz: “En tiempo de crisis, la gente necesita reírse”

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

La Bienal de San Pablo celebra el arte y “la obstinada belleza del mundo”

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El Gobierno de Siria arrestó a 21 personas vinculadas al antiguo régimen de Bashar al-Assad en su costa mediterránea

Ucrania acusó a Rusia de atacar buques civiles en un puerto clave del mar Negro