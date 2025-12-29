“Stranger Things” recibió una ola de críticas tras la polémica revelación de Will en sus últimos episodios

La quinta temporada de "Stranger Things" sufrió una histórica caída en la calificación tras el estreno de sus últimos episodios en Netflix (Netflix)

La abrupta caída en la calificación de Stranger Things tras el estreno de la segunda parte de su quinta temporada estableció un precedente negativo en la historia de la serie, que hasta este momento no había sido objeto de ataques coordinados de “review bombing”.

La audiencia reaccionó con una oleada de reseñas negativas, situando el puntaje en Rotten Tomatoes en un 56%, algo inédito para el título en esa plataforma.

En los días previos a la llegada de los últimos episodios, la quinta temporada contaba con un 73% de aprobación.

Sin embargo, tras la publicación de los capítulos de Volumen 2 durante Navidad, la recepción dio un vuelco.

Este fenómeno no solo impactó la valoración general de la temporada, sino también la percepción de ciertos episodios en particular; el penúltimo, llamado “The Bridge”, recibió en IMDb una puntuación de 5,5, la más baja de toda la serie, superando incluso a “The Lost Sister” de la segunda temporada, que tenía un 6,0.

La segunda parte de la temporada final llegó el 25 de diciembre (Netflix)

Al revisar las reseñas de media estrella y una estrella en el portal, se identifican términos como “propaganda”, “ideología”, “agenda política”, “woke” y “género” en referencia directa a los arcos centrados en Will y Robin, así como la exploración de sus identidades y relaciones durante la temporada.

La mayoría de los comentarios más críticos se concentran en la historia de Will, quien ocupa un lugar central en estos episodios.

La reacción sobre el rumbo de la serie se trasladó rápidamente a plataformas como X (antes Twitter) y Reddit, donde proliferaron las críticas sobre la construcción del argumento, la introducción de nuevos personajes en detrimento de los originales y la calidad de las actuaciones.

Entre los comentarios recogidos se encuentran: “No puedo creer que siga viendo esta serie, ¿puede terminar ya?”, “Como la temporada 4 fue tan buena, esto se siente mucho peor” y “Stranger Things se ha vuelto realmente estúpida. Trama terrible. Escritura perezosa y llena de clichés. Actuaciones malas. ¿Por qué pierdo mi tiempo con esta basura?”.

Rotten Tomatoes reflejó un descenso de aprobación al 56%, el puntaje más bajo registrado por la serie en dicha plataforma (Netflix)

Otro usuario afirmó: “La temporada 5 de Stranger Things es la peor de toda la serie, ridículamente mala”.

En Reddit, las opiniones apuntaron al ritmo y duración de los diálogos, considerados extensos y poco ágiles.

“La actuación está bastante irregular por parte de todos, incluso de Winona. Parecía una clase de teatro escolar”, comentó un usuario, mientras otro expresó: “Parece que las escenas de diálogo entre personajes se alargan demasiado y terminan siendo tediosas. Me ha pasado varias veces en estos episodios. En tres escenas en particular pensé: ya entendimos, dejen de hablar, ¡está pasando algo!”.

También se emitieron juicios sobre la estructura del argumento: “Siento que en este episodio la serie se convirtió en una parodia de sí misma, y para ser el penúltimo episodio realmente no me entusiasmó para el final”.

En cuanto a la manera de revelar información, otro usuario dijo: “La forma tan enredada en la que están revelando los puntos principales de la historia es lo que más me molesta. ¿De verdad necesitamos personajes corriendo varias veces por episodio para hacer alguna analogía tonta cuando descubren algo, y el resto del elenco los sigue? Es simplemente mala escritura”.

La crítica de audiencia señala el impacto del review bombing y acusa a "Stranger Things" de priorizar agendas políticas y tramas "woke" (Netflix)

Sobre el ritmo, se agregó: “Cuando los episodios llegan a los últimos 10-15 minutos, ahí pasa lo bueno para el cliffhanger del siguiente. Luego el siguiente episodio empieza y vuelve todo a ser aburrido. Es el mismo ciclo una y otra vez”.

Uno de los momentos con mayor controversia fue la escena en la que Will (Noah Schnapp) revela su homosexualidad ante el grupo antes de la batalla final con Vecna.

Las críticas a esta secuencia se centraron tanto en la forma en que se planteó la revelación como en la reacción de los personajes.

Un usuario en X comentó: “Lo peor de la escena donde Will sale del clóset fue que nadie siquiera lo comentó después; simplemente volvieron a planear como si nada hubiera pasado”.

Otro mensaje, de tono más hostil, sostuvo: “Lo woke arruina todo. Netflix decidió arruinar su serie más popular de todos los tiempos, Stranger Things, enfocando la última temporada en que Will salga del clóset, promoviendo la propaganda de que los superpoderes de Will son porque ‘aceptó su sexualidad’ y el villano diciéndole que sus amigos no lo querrán si se enteran de que le gustan los chicos”.

El episodio "The Bridge" alcanzó solo 5,5 puntos en IMDb, desplazando a episodios anteriores que no tuvieron buena recepción (Netflix)

También hubo quien cuestionó la lógica del episodio: “¿Cómo pasó Stranger Things de ser una gran serie a que la única manera de vencer a Vecna sea que Will le cuente a todos que es gay primero?”.

Un cuarto usuario opinó: “La escena de Will saliendo del clóset puede ser la peor de toda la serie. Hacer de eso el punto más importante de la penúltima entrega es un desperdicio. Además fue demasiado incómoda de ver. Difícil de aguantar”.

Por su parte, Noah Schnapp, actor que interpreta a Will, relató en una entrevista con TUDUM de Netflix que la experiencia de leer el guion de esa escena fue profundamente emotiva. “Lo leí solo en mi habitación y estaba llorando, realmente me llegó”, reveló.

En ese sentido, agradeció a los creadores por decidir finalmente abordar este aspecto del personaje: “Les mandé un mensaje diciendo ‘Esto es genial. Esto es increíble’. No sabía si alguna vez iban a escribir esa historia para Will. Podrían haberlo dejado en el aire, así que verlo finalmente suceder fue asombroso”.

El final de "Stranger Things" se estrenará simultáneamente el 31 de enero en Netflix y en cines seleccionados (Netflix)

El desenlace de Stranger Things está programado para el 31 de enero a las 20:00 horas en Netflix y, de manera simultánea, en algunos cines seleccionados de Estados Unidos.