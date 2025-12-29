Russell Crowe habló sobre el desafío ético de encarnar a Göring en “Nuremberg”

Russell Crowe afirma que los dilemas sociales que plantea Nuremberg siguen siendo actuales y necesarios para el debate público

El australiano Russell Crowe reflexiona sobre la actualidad de los dilemas sociales y la dificultad de aprender de los errores colectivos, tanto en el arte como en la vida. El actor ocupa la portada de la edición 103 de The Rake y, en una entrevista exclusiva con Tom Chamberlin, analiza los temas que marcaron su trayectoria profesional y personal.

Desde el arte y la moralidad humana hasta el desafío de interpretar figuras históricas complejas como Hermann Göring en el reciente drama Nuremberg, Crowe también revela aspectos menos conocidos, como su vínculo con la naturaleza y su pasión por el deporte.

Vínculo con la naturaleza y la vida fuera de Hollywood

Al iniciar la charla virtual, realizada un día después de un viaje de Los Ángeles a Sídney, Crowe reconoce la dificultad de equilibrar múltiples proyectos con los desplazamientos internacionales.

El actor australiano reflexionó sobre la dificultad de aprender de los errores históricos, tanto en el arte como en la vida cotidiana

“Tuve que arrastrarme fuera del bajón del jet lag para estar aquí”, afirmó Crowe a The Rake. A pesar del cansancio, su discurso mantiene intensidad y permite al entrevistador explorar temas personales y profesionales a fondo.

La conversación adquiere un tono más íntimo al abordar su vida fuera de Hollywood, en particular su proyecto de reforestación en su finca australiana, iniciado en 1996. Crowe explica que su conexión con el campo surge de recuerdos de visitas familiares y del deseo de hallar un espacio auténtico.

“Lo llamo la ‘panacea’; lo cura todo. Pero tienes que ir y entregarte a ello”, expresó el actor a The Rake. Tras plantar 36.000 árboles en 25 años, considera que la vida agrícola es un remedio esencial ante el ruido y las exigencias urbanas, una perspectiva que comparte como invitación a reconectar con lo fundamental.

Competitividad y raíces deportivas

Crowe compartió cómo su vínculo con la naturaleza, reflejado en un proyecto de reforestación en su finca australiana, le aporta equilibrio personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Abordando la competitividad que forjó su carácter, Crowe recuerda su infancia en el pub gestionado por su padre en el distrito de los South Sydney Rabbitohs. Los fines de semana estaban marcados por la rivalidad deportiva y, como relata, “crecí en un hogar dividido”, evocando las diferencias familiares por apoyar equipos distintos.

Ante la anécdota del entrevistador sobre el cricket inglés, Crowe responde con firmeza: “No, hay que celebrar. Esa es la diferencia entre el cricket australiano y el inglés: hazle ver a ese hombre que su wicket, su vida, se perdió, y ahora debe marcharse”.

“Soy un auténtico terror compitiendo en cualquier deporte. Te miraré a los ojos para intentar aplastarte mentalmente. Pero cuando el partido termina, me convierto en una persona divertida para compartir el postpartido, gane o pierda”, agregó.

El progreso y la repetición de errores históricos

Russell Crowe destaca el reto de interpretar a Hermann Göring y la importancia de explorar la complejidad ética de figuras históricas en el cine (Sony Pictures Classics)

La conversación se amplía cuando Crowe analiza el concepto de progreso y la tendencia de la humanidad a repetir errores, una reflexión que, según The Rake, enlaza con su papel en Nuremberg.

El actor sostiene que el cine sirve para examinar la formación y destrucción de los sistemas sociales, así como su facilidad para corromperse. Sobre la película, afirma: “La gente dice que el filme es oportuno, pero si se hubiese hecho hace diez años, seguiría siéndolo. Y dentro de diez años, también lo sería. Esa es precisamente la cuestión”.

El reto de interpretar la complejidad de Göring

Al referirse al reto de encarnar a Göring, Crowe destaca la importancia de evitar simplificaciones al interpretar a un villano. “Cuando interpretas a un ‘villano’, lo peor que puedes hacer es tocar una sola nota. Con Göring, la música es de acordes grandes, desordenados, ambas manos sobre el teclado”.

La película Nuremberg, protagonizada por Crowe, es fruto de cinco años de investigación y prioriza la fidelidad histórica en cada escena clave (Sony Pictures Classics)

Para Crowe, explorar las contradicciones del personaje —desde su paso de estudiante mediocre a figura destacada en la escuela militar, hasta su evolución como as de la aviación y operador político— resulta esencial para transmitir la complejidad del mal.

“Nada de esto justifica nada... Simplemente es más complejo de lo que la gente entiende”, subrayó Crowe, remarcando en The Rake la responsabilidad ética de un actor al retratar figuras históricas que suelen ser presentadas de forma unívoca.

Proceso de investigación y fidelidad histórica en “Nuremberg”

El largometraje, centrado en los juicios de Núremberg y distribuido en Reino Unido por Sky U.K., representa para Crowe el resultado de cinco años de investigación y un extenso proceso de documentación.

Crowe sostuvo que los relatos sobre el poder, el mal y la corrupción en Nuremberg desafían a cada generación y mantienen su relevancia universal (REUTERS/Mark Blinch)

El actor insiste en la importancia de reflejar fielmente los momentos clave del proceso judicial: “Históricamente, debemos eso a la audiencia”, subrayó Crowe, aludiendo a la escena en la que el fiscal estadounidense duda, mientras el inglés Sir David Maxwell-Fyfe logra desarticular los argumentos de Göring y exponer la magnitud de su ego.

Vigencia de los dilemas morales y el desafío generacional

Al concluir la conversación con The Rake, Crowe sostuvo que Nuremberg evidencia la vigencia de los dilemas morales y la dificultad de aprender del pasado si no se afrontan las contradicciones humanas.

El actor recalcó que los relatos sobre el bien, el mal, el poder y la corrupción siguen desafiando a cada generación, demostrando que su relevancia trasciende cualquier época histórica.