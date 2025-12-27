Entretenimiento

Stranger Things 5: los hermanos Duffer explicaron una de las escenas más conmovedoras de la última temporada de la serie

Los creadores se refirieron al momento crucial en el que Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) quedan atrapados en el laboratorio de Hawkins dentro del Upside Down

La “no-propuesta” que confundió a los fans ocurrió dentro del laboratorio de Hawkins en el Upside Down. (Captura de video/Netflix)

*ALERTA SPOILERS

El estreno del capítulo 2 de la temporada 5 de Stranger Things le ha puesto fin al triángulo amoroso entre Nancy Wheeler, Jonathan Byers y Steve Harrington. No obstante, la dramática escena del episodio 6 en la que el hermano mayor de Will le muestra un anillo a su novia dejó atrás cierta confusión entre los espectadores

El momento ocurre cuando Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) quedan atrapados en el laboratorio de Hawkins dentro del Upside Down. Una sustancia extraña, una especie de líquido derretido que cubre paredes y objetos, comienza a cerrarles toda posibilidad de escape. Convencidos de que están a punto de morir, los personajes se dicen verdades que habían evitado durante años.

Nancy confiesa que odia a The Clash; Jonathan admite que no le gusta leer los artículos que ella escribe y, finalmente, reconoce que nunca postuló a Emerson College, algo que la joven siempre supo.

En ese contexto emocional extremo, Jonathan saca el anillo que llevaba en una caja de casette: “Siento que he arruinado suficientes cosas contigo como para que sería bonito hacer algo bien por una vez, al final. Nancy Wheeler, ¿no te casarías conmigo?”. Él mismo define el gesto como una “no-propuesta”.

“Traté de convencerme de que quizá esto arreglaría todo”, dijo mirando al anillo, “pero solo empeoraría las cosas”.

Nancy y Jonathan se dicen verdades pendientes creyendo que no saldrán con vida.(Captura de video/Netflix)

Nancy acepta, le dice que lo ama, solo para descubrir segundos después que la sustancia se ha solidificado y que, contra todo pronóstico, siguen con vida. Ambos se abrazan llorando tras el terrible susto.

“Eso es una ruptura”, afirmó Matt Duffer en una entrevista a PEOPLE ante la pregunta por el significado de esa secuencia. “Ellos ahora están separados”.

Según Matt, todo su equipo de guionistas tenía en mente el quiebre de una de las parejas más duraderas de la serie desde hace “bastante tiempo”.

Ellos coincidieron en que la hermana de Holly y Mike tenía que cerrar su historia de otra manera. “Sentíamos que Nancy necesitaba terminar sola, ser independiente y tener la oportunidad de encontrarse a sí misma”, explicó.

El vínculo entre Nancy y Jonathan fue definido por los creadores como un “lazo de trauma”. Se aman, pero en realidad buscan cosas distintas (Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025)

“¿En realidad, cuánta gente termina quedándose con el novio o la novia que conoció en la secundaria?”, dijo, aunque reconoció que Nancy y Jonathan “tienen una relación un poco más complicada que la de unos adolescentes normales”.

“Es un vínculo de trauma compartido”, mencionó en relación a todas las aventuras que han vivido en Hawkins.

En diálogo con Los Angeles Times, los Duffer mencionaron otro argumento para esta decisión narrativa.

“Queríamos que, antes de entrar en esta batalla final, los personajes hubieran enfrentado sus miedos internos y sus dudas”, explicó Ross. “No es solo una telenovela sobre quién termina con quién”.

Matt añadió que tanto Nancy como Jonathan sentían lo mismo sobre su vínculo desde hacía tiempo, pero no sabían cómo expresarlo. “Especialmente cuando eres joven, cuesta entender o verbalizar esos sentimientos”, señaló. Por eso los colocaron en una situación de vida o muerte: “Era su última oportunidad para confesar la verdad”.

Stranger Things 5 apuesta por la independencia emocional de Nancy Wheeler. (Netflix)

¿Qué dijeron los actores sobre la escena?

En material oficial de Netflix, Charlie Heaton reveló que fue la última escena que filmó junto a Natalia Dyer como Jonathan y Nancy.

“Queríamos asegurarnos de conocerla tan bien que no tuviéramos que pensarla, porque hay mucha verdad en esta escena”, explicó. Según contó, ensayaron “literalmente tramo por tramo durante un buen mes”.

Luego, dijo, todo se redujo a la conexión entre ambos actores: “Se trataba de enfocarnos el uno en el otro, bloquear todo lo demás y ser lo más honestos posible con la escena y con la emoción”.

“Nuestros personajes siempre estuvieron emparejados, y después de una temporada en la que no estuvieron juntos, volver y tener una escena así fue muy lindo para ellos”, comentó Natalia Dyer.

Aunque sus personajes se separan, los actores siguen siendo pareja en la vida real (REUTERS)

En la vida real, ambas estrellas sostienen una relación sentimental. Se conocieron durante el casting de Stranger Things en 2015–2016 y, tras el estreno de la serie en julio de 2016, los fans comenzaron a notar su química. Los rumores se intensificaron en 2017, cuando fueron vistos juntos en el aeropuerto de Los Ángeles tras los Globos de Oro.

Durante años mantuvieron su relación en privado; aunque con el tiempo se les veía más frecuentemente juntos. Asistieron como pareja a alfombras rojas, viajaron a Italia en 2019, celebraron cumpleaños y posaron tomados de la mano en los SAG Awards 2020.

